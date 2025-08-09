Tűz a tenger mélyén: 39 ember halt meg a szovjetek titkos fegyverén

A Szovjetunió hidegháborús haditengerészeti versenyében szimbolikus jelentőséggel bírt az első atom-tengeralattjáró megépítése. A „Kit” (oroszul „bálna”) becenevű K-3 a 627-es projekt részeként készült, a NATO által használt kódok alapján pedig az ún. „November” osztályú hajók közé sorolták. Építése egyedi módon kezdődött: a prototípus fából készült, öt különálló szegmensét pedig Leningrád különböző pontjain állították ki.

A K–3 Lenyinszkij Komszomol atom-tengeralattjáró.

Fotó: Sovfoto / Universal Images Group Editorial

A tényleges tengeralattjárót Molotovszkban (ma Szeverodvinszk) építették meg, tervezője Vlagyimir Peregudov volt. 1957. augusztus 9-én került vízre, majd 1958 júliusában állították hadrendbe. A hajót a Kola-félszigeten lévő Zapadnaja Licsa bázisra vezényelték. A fedélzeten Leonid Oszipenko parancsnok, valamint az első tiszt, Lev Zsilcov irányította az elsőként szolgálatba állított szovjet nukleáris meghajtású tengeralattjárót.

Az első szovjet atom-tengeralattjáró meghódítja az Északi-sarkot

A hidegháborús időszakban a szovjet és amerikai haditengerészet közötti versengés új szintre lépett a sarkvidéki térségben. 1962. július 17-én a K-3, Zsilcov parancsnoksága alatt, első szovjet tengeralattjáróként elérte az Északi-sarkot. A bravúrt korábban az amerikai USS Nautilus is végrehajtotta, de a szovjetek számára ez mégis történelmi pillanat volt. A tengeralattjáró nemcsak a jégpáncél alatt haladt, hanem felszínre is emelkedett, ahol a személyzet kitűzte a Szovjetunió állami lobogóját.

A sikeres küldetés után a K-3 1962. október 9-én felvette a „Leninszkij Komszomol” nevet. A hajó és legénysége nemcsak katonai egységként, hanem propagandisztikus eszközként is funkcionált. A matrózok kongresszusokon és politikai rendezvényeken képviselték a szovjet haditengerészetet, katonai kiképzést szinte alig kaptak ez idő alatt.

A K-3-as atom-tengeralattjáró modellje

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Kudarcos fogócska a Földközi-tengeren

1967 nyarán a szovjet haditengerészet Földközi-tengeri jelenlétét kellett erősíteni, ám a kijelölt tengeralattjáró nem állt rendelkezésre.

A feladatot így a Leninszkij Komszomolra bízták, holott a hajó sem műszakilag, sem legénységében nem volt felkészült a küldetésre.

Az új parancsnok, Sztépanov kapitány közvetlenül az indulás előtt érkezett, az új első tiszt pedig mindössze két órával a kihajózás előtt lépett a fedélzetre. Már útközben súlyos műszaki problémák adódtak: a levegőtisztító rendszer meghibásodott, és a hajó belsejében 35–40 °C-os hőség uralkodott.

A tengeralattjáró küldetése egy amerikai ballisztikusrakéta-hordozó követése lett volna, ám nem tudta teljesíteni a feladatát.

A mostoha körülmények miatt csak idő kérdése volt, mikor következik be tragédia.