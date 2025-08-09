Tűz a tenger mélyén: 39 ember halt meg a szovjetek titkos fegyverén

A Szovjetunió hidegháborús haditengerészeti versenyében szimbolikus jelentőséggel bírt az első atom-tengeralattjáró megépítése. A „Kit” (oroszul „bálna”) becenevű K-3 a 627-es projekt részeként készült, a NATO által használt kódok alapján pedig az ún. „November” osztályú hajók közé sorolták. Építése egyedi módon kezdődött: a prototípus fából készült, öt különálló szegmensét pedig Leningrád különböző pontjain állították ki.
A tényleges tengeralattjárót Molotovszkban (ma Szeverodvinszk) építették meg, tervezője Vlagyimir Peregudov volt. 1957. augusztus 9-én került vízre, majd 1958 júliusában állították hadrendbe. A hajót a Kola-félszigeten lévő Zapadnaja Licsa bázisra vezényelték. A fedélzeten Leonid Oszipenko parancsnok, valamint az első tiszt, Lev Zsilcov irányította az elsőként szolgálatba állított szovjet nukleáris meghajtású tengeralattjárót.
A hidegháborús időszakban a szovjet és amerikai haditengerészet közötti versengés új szintre lépett a sarkvidéki térségben. 1962. július 17-én a K-3, Zsilcov parancsnoksága alatt, első szovjet tengeralattjáróként elérte az Északi-sarkot. A bravúrt korábban az amerikai USS Nautilus is végrehajtotta, de a szovjetek számára ez mégis történelmi pillanat volt. A tengeralattjáró nemcsak a jégpáncél alatt haladt, hanem felszínre is emelkedett, ahol a személyzet kitűzte a Szovjetunió állami lobogóját.
A sikeres küldetés után a K-3 1962. október 9-én felvette a „Leninszkij Komszomol” nevet. A hajó és legénysége nemcsak katonai egységként, hanem propagandisztikus eszközként is funkcionált. A matrózok kongresszusokon és politikai rendezvényeken képviselték a szovjet haditengerészetet, katonai kiképzést szinte alig kaptak ez idő alatt.
1967 nyarán a szovjet haditengerészet Földközi-tengeri jelenlétét kellett erősíteni, ám a kijelölt tengeralattjáró nem állt rendelkezésre.
Az új parancsnok, Sztépanov kapitány közvetlenül az indulás előtt érkezett, az új első tiszt pedig mindössze két órával a kihajózás előtt lépett a fedélzetre. Már útközben súlyos műszaki problémák adódtak: a levegőtisztító rendszer meghibásodott, és a hajó belsejében 35–40 °C-os hőség uralkodott.
A tengeralattjáró küldetése egy amerikai ballisztikusrakéta-hordozó követése lett volna, ám nem tudta teljesíteni a feladatát.
A mostoha körülmények miatt csak idő kérdése volt, mikor következik be tragédia.
1967. szeptember 8-án, a Norvég-tengeren haladva, tűz ütött ki a hajó hidraulikus rendszerében. A tűz gyorsan terjedt, és mivel az automatikus oltórendszer szén-dioxidot használt, a zárt térben tartózkodó tengerészeknek esélyük sem volt a túlélésre.
Az első és második rekeszben tartózkodók meghaltak. Amikor a harmadik rekeszt kinyitották, a gáz továbbterjedt, és több matróz eszméletét vesztette. A legénység végül lezárta az elülső rekeszeket, és a tengeralattjáró a felszínre emelkedett.
Négy nappal később a Leninszkij Komszomol 39 halottal a fedélzetén visszatért a bázisra.
Az első vizsgálatok szerint a tűz oka a hidraulikaolaj meggyulladása volt. A legénység reakcióját gyorsnak és szakszerűnek ítélték. Hét tengerészt javasoltak a „Szovjetunió Hőse” címre, közülük négyet posztumusz.
Egy későbbi moszkvai bizottság azonban eltérő következtetésre jutott: öngyújtót találtak a torpedórekeszben, és az egyik holttest testhelyzetét is gyanúsnak vélték. A jelentés szerint a tűz egy tiltott dohányzás miatt keletkezett. Ennek alapján minden kitüntetést visszavontak.
Zaozjorszkban 1991-ben emlékművet állítottak a balesetben elhunyt 39 tengerész emlékére.
A K-3-at 1988-ban vonták ki hivatalosan a flotta állományából. Sokáig a murmanszki Nerpa hajógyárban állt, majd átszállították a kronstadti haditengerészeti múzeumba, ahol ma is látogatható.