atom-tengeralattjáró

Tűz a tenger mélyén: 39 ember halt meg a szovjetek titkos fegyverén

1957. augusztus 9-én a Szovjetunió vízre bocsátotta első nukleáris meghajtású tengeralattjáróját, a K-3-at. A „Leninszkij Komszomol” néven ismertté vált atom-tengeralattjáró az Északi-sarkra is eljutott, ám dicsőségét tragédia árnyékolta be: 1967-ben 39 tengerész vesztette életét egy pusztító fedélzeti tűzben.
A Szovjetunió hidegháborús haditengerészeti versenyében szimbolikus jelentőséggel bírt az első atom-tengeralattjáró megépítése. A „Kit” (oroszul „bálna”) becenevű K-3 a 627-es projekt részeként készült, a NATO által használt kódok alapján pedig az ún. „November” osztályú hajók közé sorolták. Építése egyedi módon kezdődött: a prototípus fából készült, öt különálló szegmensét pedig Leningrád különböző pontjain állították ki.

A K–3 Lenyinszkij Komszomol atom-tengeralattjáró.
A K–3 Lenyinszkij Komszomol atom-tengeralattjáró.
Fotó: Sovfoto / Universal Images Group Editorial

A tényleges tengeralattjárót Molotovszkban (ma Szeverodvinszk) építették meg, tervezője Vlagyimir Peregudov volt. 1957. augusztus 9-én került vízre, majd 1958 júliusában állították hadrendbe. A hajót a Kola-félszigeten lévő Zapadnaja Licsa bázisra vezényelték. A fedélzeten Leonid Oszipenko parancsnok, valamint az első tiszt, Lev Zsilcov irányította az elsőként szolgálatba állított szovjet nukleáris meghajtású tengeralattjárót.

Az első szovjet atom-tengeralattjáró meghódítja az Északi-sarkot

A hidegháborús időszakban a szovjet és amerikai haditengerészet közötti versengés új szintre lépett a sarkvidéki térségben. 1962. július 17-én a K-3, Zsilcov parancsnoksága alatt, első szovjet tengeralattjáróként elérte az Északi-sarkot. A bravúrt korábban az amerikai USS Nautilus is végrehajtotta, de a szovjetek számára ez mégis történelmi pillanat volt. A tengeralattjáró nemcsak a jégpáncél alatt haladt, hanem felszínre is emelkedett, ahol a személyzet kitűzte a Szovjetunió állami lobogóját.

A sikeres küldetés után a K-3 1962. október 9-én felvette a „Leninszkij Komszomol” nevet. A hajó és legénysége nemcsak katonai egységként, hanem propagandisztikus eszközként is funkcionált. A matrózok kongresszusokon és politikai rendezvényeken képviselték a szovjet haditengerészetet, katonai kiképzést szinte alig kaptak ez idő alatt.

An employee of a souvenir shop displays a bronze figure of the Soviet nuclear submarine K-3 in Moscow on January 24, 2023. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP)
A K-3-as atom-tengeralattjáró modellje
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Kudarcos fogócska a Földközi-tengeren

1967 nyarán a szovjet haditengerészet Földközi-tengeri jelenlétét kellett erősíteni, ám a kijelölt tengeralattjáró nem állt rendelkezésre. 

  • A feladatot így a Leninszkij Komszomolra bízták, holott a hajó sem műszakilag, sem legénységében nem volt felkészült a küldetésre.

Az új parancsnok, Sztépanov kapitány közvetlenül az indulás előtt érkezett, az új első tiszt pedig mindössze két órával a kihajózás előtt lépett a fedélzetre. Már útközben súlyos műszaki problémák adódtak: a levegőtisztító rendszer meghibásodott, és a hajó belsejében 35–40 °C-os hőség uralkodott. 

A tengeralattjáró küldetése egy amerikai ballisztikusrakéta-hordozó követése lett volna, ám nem tudta teljesíteni a feladatát.

A mostoha körülmények miatt csak idő kérdése volt, mikor következik be tragédia.

Halottakkal a fedélzetén tért vissza a bázisra

1967. szeptember 8-án, a Norvég-tengeren haladva, tűz ütött ki a hajó hidraulikus rendszerében. A tűz gyorsan terjedt, és mivel az automatikus oltórendszer szén-dioxidot használt, a zárt térben tartózkodó tengerészeknek esélyük sem volt a túlélésre.

Az első és második rekeszben tartózkodók meghaltak. Amikor a harmadik rekeszt kinyitották, a gáz továbbterjedt, és több matróz eszméletét vesztette. A legénység végül lezárta az elülső rekeszeket, és a tengeralattjáró a felszínre emelkedett. 

Négy nappal később a Leninszkij Komszomol 39 halottal a fedélzetén visszatért a bázisra.

Az első vizsgálatok szerint a tűz oka a hidraulikaolaj meggyulladása volt. A legénység reakcióját gyorsnak és szakszerűnek ítélték. Hét tengerészt javasoltak a „Szovjetunió Hőse” címre, közülük négyet posztumusz.

Egy későbbi moszkvai bizottság azonban eltérő következtetésre jutott: öngyújtót találtak a torpedórekeszben, és az egyik holttest testhelyzetét is gyanúsnak vélték. A jelentés szerint a tűz egy tiltott dohányzás miatt keletkezett. Ennek alapján minden kitüntetést visszavontak.

Zaozjorszkban 1991-ben emlékművet állítottak a balesetben elhunyt 39 tengerész emlékére.

A múzeumban kiállított K–3 Lenyinszkij Komszomol. 
Fotó: Wikimedia Commons

Ma múzeumban őrzik a Szovjetunió első atomtengeralattjáróját

A K-3-at 1988-ban vonták ki hivatalosan a flotta állományából. Sokáig a murmanszki Nerpa hajógyárban állt, majd átszállították a kronstadti haditengerészeti múzeumba, ahol ma is látogatható.

 

