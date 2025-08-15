Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megérkezett, de nem oda, ahová a világ várja

bálna

Aranyos, de félelmetes ősi bálnát fedeztek fel

Ausztrál tudósok egy borotvafogú bálnát fedeztek fel, mely 26 millió évvel ezelőtt rótta a tengereket. A tudósok azt mondják, a faj megtévesztően aranyos, de félelmetes ragadozó volt.
bálnaevolúciótengeri emlősöksziláscetoligocén korzoológia

A Viktória állam szörfös partvidékén 2019-ben talált, szokatlanul jó állapotban fennmaradt koponyafosszília alapján összerakták a fajt és egy gyors, éles fogú, ragadozót fedeztek fel, mely körülbelül delfin méretű lehetett. Lényegében egy kis bálna, nagy szemekkel és éles fogakkal teli szájjal. Egy sziláscet cápaszerű változata – kicsi és megtévesztően aranyos, de határozottan nem ártalmatlan.

Janjucetus dullardi borjú és anya. A bálnafaj az őskori bálnacsoporthoz, a mammalodonokhoz tartozik.
Janjucetus dullardi borjú és anya. A bálnafaj az őskori bálnacsoporthoz, a  mammalodonokhoz tartozik. 
Fotó: Cosmos Magazine

A koponya egy őskori bálnacsoporthoz, a mammalodonokhoz tartozott, mely a mai szűrögető módon táplálkozó bálnák távoli, kis rokonai. Ez a valaha felfedezett negyedik mammalodon faj. A fosszíliából megállapítható, hogy az ősi bálnák hogyan fejlődtek és változtak és az evolúció hogyan változtatta alakjukat a tengeri élethez való alkalmazkodás során. 

Viktória állam szörfös partvidéke az oligocén korszakból (23-30 millió évvel ezelőtt) származó Jan Juc Képződményen fekszik, ahol sok ritka fosszíliát fedeztek fel. A tengerpart arról híres, hogy itt lehet tanulmányozni az ősi bálnák evolúcióját. Egykor ez a terület a történelem legszokatlanabb bálnáinak bölcsője volt, melyet még csak most kezdenek felfedezni a kutatók. 

A Janjucetus dullardi  izolált felső és alsó fogai.
Fotó: BBC Discover Wildlife

A faj a Janjucetus dullardi nevet kapta felfedezője, a helyi Ross Dullard után, aki 2019-ben sétálás közben fedezte fel.

A felfedezést a Linnean Society (Linné-i Egyesület) Zoológiai Magazinjában publikálták.

(Forrás:France 24:  https://www.france24.com/)

 

