Aranyos, de félelmetes ősi bálnát fedeztek fel

A Viktória állam szörfös partvidékén 2019-ben talált, szokatlanul jó állapotban fennmaradt koponyafosszília alapján összerakták a fajt és egy gyors, éles fogú, ragadozót fedeztek fel, mely körülbelül delfin méretű lehetett. Lényegében egy kis bálna, nagy szemekkel és éles fogakkal teli szájjal. Egy sziláscet cápaszerű változata – kicsi és megtévesztően aranyos, de határozottan nem ártalmatlan.

Janjucetus dullardi borjú és anya. A bálnafaj az őskori bálnacsoporthoz, a mammalodonokhoz tartozik.

Fotó: Cosmos Magazine

A koponya egy őskori bálnacsoporthoz, a mammalodonokhoz tartozott, mely a mai szűrögető módon táplálkozó bálnák távoli, kis rokonai. Ez a valaha felfedezett negyedik mammalodon faj. A fosszíliából megállapítható, hogy az ősi bálnák hogyan fejlődtek és változtak és az evolúció hogyan változtatta alakjukat a tengeri élethez való alkalmazkodás során.

Viktória állam szörfös partvidéke az oligocén korszakból (23-30 millió évvel ezelőtt) származó Jan Juc Képződményen fekszik, ahol sok ritka fosszíliát fedeztek fel. A tengerpart arról híres, hogy itt lehet tanulmányozni az ősi bálnák evolúcióját. Egykor ez a terület a történelem legszokatlanabb bálnáinak bölcsője volt, melyet még csak most kezdenek felfedezni a kutatók.

A Janjucetus dullardi izolált felső és alsó fogai.

Fotó: BBC Discover Wildlife

A faj a Janjucetus dullardi nevet kapta felfedezője, a helyi Ross Dullard után, aki 2019-ben sétálás közben fedezte fel.

A felfedezést a Linnean Society (Linné-i Egyesület) Zoológiai Magazinjában publikálták.

(Forrás:France 24: https://www.france24.com/)