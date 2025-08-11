Tovább zöldül a bécsi kézbesítés.

„A kihívásokkal teli idők ellenére is kitartunk fenntarthatósági stratégiánk mellett. A teljes bécsi kézbesítés elektromos alapokra helyezése fontos mérföldkő a klímabarát jövő felé vezető úton”, -hangsúlyozta Walter Oblin, az Osztrák Posta Zrt. vezérigazgatója.

Már jelenleg is közel 700 elektromos jármű van úton Bécsben, ami az összes jármű több mint felét teszi ki. A kézbesítést a városon belül 17 levélközpont és 3 csomagelosztó bázis segíti, kiegészítve egy nagy logisztikai központtal Hagenbrunnban.

Az Osztrák Posta mintegy 32 millió eurót fordít új e-járművekre és töltőinfrastruktúra kiépítésére, hogy év végéig teljeskörűen átálljon az elektromos kézbesítésre.

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés, így a küldemények teljes mértékben széndioxid-mentesen jutnak el a lakosokhoz.

2022 óta kizárólag elektromos járműveket vásárolnak, évente mintegy 1.000 új darabot. Jelenleg országszerte több mint 5.000 elektromos jármű működik a kézbesítésben, és a cél, hogy 2030-ra a teljes, 10.000 járműből álló flotta elektromos hajtású legyen.

Az e-járművek működtetéséhez szükséges energiát a Posta részben saját napelemparkjaiból nyeri, amelyek 34 telephelyen találhatók, összesen több mint 18 megawatt kapacitással működnek– ez nagyjából annyi, amennyire több száz háztartásnak szüksége van.

Ennek köszönhetően az Osztrák Posta az egyik legnagyobb ipari napenergia-használó Ausztriában, az energiaszolgáltatókat nem számítva. Már most képesek lennének akár 3.000 elektromos járművet kizárólag napenergiával üzemeltetni.

A hosszú távú cél egy olyan e-flotta kiépítése, amely nemcsak energiafogyasztóként, hanem energiatároló és -visszatápláló egységként is működik majd, hozzájárulva az okos, fenntartható energiarendszerekhez. Így a bécsi kézbesítők hamarosan nemcsak kétszer csengetnek, hanem teljesen zéró kibocsátással, zölden érkeznek.

