Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

A Vox cikke szerint az ökörbékákat az 1800-as években, a kaliforniai aranyláz idején telepítették be nyugatra táplálékforrásként, kifejezetten a húsos, meglepően ízletes lábuk miatt. A tenyésztési terv kudarcba fulladt, mivel a kannibál kétéltűek tenyésztése, amelyek mindent megesznek és hajlamosak betegségekre, nem éppen jó üzlet. De a békák így is maradtak. És aztán elterjedtek – méghozzá alaposan, az amerikai nyugat egész területén. Ökológiai káosz szabadul el, ahogy a békák ellepik az amerikai nyugatot.

Az amerikai ökörbékák hatalmasra nőnek

Fotó: ULI DECK / DPA

Az ökörbékák rendkívül szaporák

Ma az amerikai ökörbékák szinte minden nyugati államban megtalálhatók Kaliforniától Coloradóig, és számuk szinte lehetetlenné teszi a visszaszorításukat, mivel egyetlen nőstény akár 25 000 petét is rakhat élete során.

Biológiájuknak és az ember által átalakított tájnak köszönhetően – állandó, meleg víztestek, mint például öntözőcsatornák – számuk robbanásszerűen megnőtt.

Mindazok a tényezők, amelyek lehetővé teszik az emberek letelepedését új területeken, a békáknak is lehetővé tették a virágzást.

Ráadásul a békák bármit megesznek. Nem válogatnak. Kígyók, bébi teknősök, madarak, egymás – nem érdekli őket.

A békák számát nehéz csökkenteni

Amikor olyan helyeket, mint Florida, elárasztották az invazív pitonok, amelyeket drogkereskedők és menők hoztak be, majd szabadon engedtek, amikor ezek az ostobák rájöttek, hogy fogalmuk sincs, mit kezdjenek egy 4 méteres óriáskígyóval, az állam államilag támogatott pitonirtást indított, hogy csökkentse számukat és segítsen helyreállítani a nagyon szükséges ökológiai egyensúlyt.

A békákkal nem ilyen egyszerű a helyzet. Próbálkoztak már vele. Időigényes, munkaigényes, és szinte mindig csak átmeneti megoldás.

Az egyik tavat ma megtisztítják, holnap újra fertőzött lesz. A jelentés szerint, ha ártani akarnánk nekik, valószínűleg némi kárt kellene okoznunk a környezetükben is, amelyek, mint megállapítottuk, mind részei annak az ökoszisztémának, amely lehetővé teszi számukra a virágzást.

Bár néhány kutató csökkentette a békák számát a Yosemite-ban, több mint 16 000 ökörbékát távolítva el néhány víztestből, ez a törekvés lehetővé tette az őshonos teknősök és békák visszatérését. Ez azonban nem volt könnyű, és minden környezet, amelyben élnek, egyedi kihívásokat rejt.