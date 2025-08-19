Hírlevél

ökörbéka

Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

Az ökörbékák mély brummogó hangja ismerős mindenkinek az Egyesült Államok keleti vagy déli részén. A nyugati területeken élők számára viszont még idegenül cseng. Ennek ellenére az utóbbi években egyre gyakrabban hallják az ökörbékát, mivel ez az invazív csúcsragadozó elszaporodott a nyugati államokban, felborítva az ökoszisztémákat.
A Vox cikke szerint az ökörbékákat az 1800-as években, a kaliforniai aranyláz idején telepítették be nyugatra táplálékforrásként, kifejezetten a húsos, meglepően ízletes lábuk miatt. A tenyésztési terv kudarcba fulladt, mivel a kannibál kétéltűek tenyésztése, amelyek mindent megesznek és hajlamosak betegségekre, nem éppen jó üzlet. De a békák így is maradtak. És aztán elterjedtek – méghozzá alaposan, az amerikai nyugat egész területén. Ökológiai káosz szabadul el, ahogy a békák ellepik az amerikai nyugatot. 

békák 09 August 2023, Rhineland-Palatinate, Hördt: At an informational meeting of the Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) on the bullfrog, a live captive North American bullfrog is shown, it is a female that is about four years old. Photo: Uli Deck/dpa (Photo by ULI DECK / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az amerikai ökörbékák hatalmasra nőnek
Fotó: ULI DECK / DPA

Az ökörbékák rendkívül szaporák

Ma az amerikai ökörbékák szinte minden nyugati államban megtalálhatók Kaliforniától Coloradóig, és számuk szinte lehetetlenné teszi a visszaszorításukat, mivel egyetlen nőstény akár 25 000 petét is rakhat élete során. 

Biológiájuknak és az ember által átalakított tájnak köszönhetően – állandó, meleg víztestek, mint például öntözőcsatornák – számuk robbanásszerűen megnőtt. 

Mindazok a tényezők, amelyek lehetővé teszik az emberek letelepedését új területeken, a békáknak is lehetővé tették a virágzást. 

Ráadásul a békák bármit megesznek. Nem válogatnak. Kígyók, bébi teknősök, madarak, egymás – nem érdekli őket. 

A békák számát nehéz csökkenteni 

Amikor olyan helyeket, mint Florida, elárasztották az invazív pitonok, amelyeket drogkereskedők és menők hoztak be, majd szabadon engedtek, amikor ezek az ostobák rájöttek, hogy fogalmuk sincs, mit kezdjenek egy 4 méteres óriáskígyóval, az állam államilag támogatott pitonirtást indított, hogy csökkentse számukat és segítsen helyreállítani a nagyon szükséges ökológiai egyensúlyt. 

A békákkal nem ilyen egyszerű a helyzet. Próbálkoztak már vele. Időigényes, munkaigényes, és szinte mindig csak átmeneti megoldás. 

Az egyik tavat ma megtisztítják, holnap újra fertőzött lesz. A jelentés szerint, ha ártani akarnánk nekik, valószínűleg némi kárt kellene okoznunk a környezetükben is, amelyek, mint megállapítottuk, mind részei annak az ökoszisztémának, amely lehetővé teszi számukra a virágzást. 

Bár néhány kutató csökkentette a békák számát a Yosemite-ban, több mint 16 000 ökörbékát távolítva el néhány víztestből, ez a törekvés lehetővé tette az őshonos teknősök és békák visszatérését. Ez azonban nem volt könnyű, és minden környezet, amelyben élnek, egyedi kihívásokat rejt. 

Kiváló túlélők 

A lényeg az, hogy a békák nem feltétlenül gonoszak. Egyszerűen kiváló túlélők. Talán túlságosan is jók. És puszta jelenlétükkel egész ökoszisztémákat alakítanak át, mindezt azért, mert mi alakítottuk át az ökoszisztémákat a saját igényeink szerint, tudtukon kívül ezrével hozva létre olyan ökológiai színhelyeket, amelyek látszólag testre szabottan ösztönözték a békarobbanást. 

 

