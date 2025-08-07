Ígéretes felfedezés: egy gyakori baktérium segítheti a karcsúság megőrzését

A bélbaktériumok nemcsak az emésztésben játszanak fontos szerepet, hanem sokféleképpen hatnak a szervezetre. Egy esetben különösen lenyűgöző, ahogy a Koppenhágai Egyetem vezetésével dolgozó kutatócsoport a Nature Microbiology szakfolyóiratban bemutatja. Egy meghatározott bélbaktérium észrevehetően segít az embereknek, hogy karcsúak maradjanak. Ez a felfedezés alapul szolgálhat természetes alapú fogyókúrás gyógyszerekhez.
Az emberi bélben baktériumok trilliói élnek, amelyek nemcsak az emésztésben segítenek. Többek között olyan anyagokat termelnek, amelyek a vérkeringésbe jutnak. Így a mikrobiomnak befolyása van az immunrendszerre és a szervezet összes szervére, az agyra is.
A Ruminococcus nemzetség az emberi bélben uralkodónak számít. Azonban egyes fajok, mint például az R. gnavus, R. torques és R. bromii magasabb koncentrációját már több tanulmányban összefüggésbe hozták az egészséggel, illetve a betegségekkel.
A kutatócsoport most a Ruminococcus torques baktérium kiválasztott törzseit helyezte középpontba. A kutatók megfigyelték, hogy minél több testzsírral rendelkeznek az emberek, annál kevesebb ez a mikroba az emésztőrendszerükben; a mennyiség fordítottan arányos a testtömegindexszel.
„Megállapítottuk, hogy az egyének között akár 100 000-szeres mennyiségi különbséget is mutathat – és az emberek, akiknek magas az arányuk ezekből a baktériumokból, általában karcsúbbak” – mondja Yong Fan első szerző a Koppenhágai Egyetem Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research intézetéből.
Ez a megfigyelés valószínűleg arra vezethető vissza, hogy ezek a baktériumtörzsek két hatásos anyagot képeznek: Rordep1 és Rordep2. Ez a két kis fehérjemolekula hasonlít az emberi irizin hormonhoz, amelyet a fizikai aktivitás során az izmok bocsátanak ki, és szerepet játszik a zsíranyagcserében.
„Patkányokon és egereken végzett kísérletekben, amelyek vagy Rordep-termelő bélbaktériumokat vagy egyszerűen a Rordep-fehérjéket kaptak, kisebb súlygyarapodást, alacsonyabb vércukorszinteket és megnövekedett csontdenzitást figyeltünk meg” – magyarázza Fan.
Ezen baktériumtörzsek beadása kimutathatóan javította a rágcsálók cukorfeldolgozási képességét (glükóztolerancia), növelte csontsűrűségüket és csökkentette a zsírtömeget, számolnak be most a kutatók a Nature Microbiologyban.
Többek között karcsú egereket teszteltek, amelyek zsírban gazdag táplálékot kaptak, és olyanokat, amelyek kalóriadús táplálék miatt elhíztak.
További kísérletekhez a kutatók a kifejezetten erre a célra előállított Rordep1-et használták közvetlenül. Amikor a patkányok a fehérjét például a hasüregbe injektálva kapták, ez növelte a glukagonszerű peptid 1 (GLP-1), valamint a YY peptid koncentrációját.
Mindkettő étvágycsökkentő hatásáról ismert, és a jelenleg elérhető „fogyókúrás injekciók” hatásai a GLP-1 hatásmechanizmuson alapulnak.
Továbbá növekedett az inzulin hormon koncentrációja, amely szabályozza a glükóz felvételét a sejtekbe és csökkenti a vércukrot. A Rordep1 csökkentette továbbá a GIP hormon (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) koncentrációját is, amely a szervezetben többek között elősegíti az inzulin felszabadulását, amikor a vércukorszint étkezés után megemelkedik.
A bélbaktériumok emberi egészségre gyakorolt szerepének megismerése a Koppenhágai Egyetem adatai szerint már 2023-ban a GutCRINE biotechnológiai cég megalapításához vezetett.
„Az első klinikai tanulmányok már folynak” – közölte a dán egyetem. Egy tanulmányban önkénteseken tesztelik a Rordep1-et termelő élő baktériumok hatását, egy másikban a tiszta anyag hatását.
Alapkutatásunkat most emberi tanulmányokra visszük át, hogy kiderítsük, a Rordep-termelő baktériumok vagy éppen a Rordep-fehérjék – természetes vagy kémiailag módosított formában – alapját képezhetik-e a farmabiotikumnak nevezett új biológiai gyógyszerosztálynak
– mondja Oluf Pedersen vezető szerző, a Koppenhágai Egyetem professzora. Az alkalmazás azonban még távol van. „10-15 éves időhorizont alatt akarjuk megvizsgálni a Rordep-termelő baktériumok potenciálját mind a megelőzésben, mind a kezelésben.”
A csapat Pedersen szerint azt szeretné megvizsgálni, hogy a mikrobák használhatók-e gyakori krónikus betegségek megelőzésére, például szív- és érrendszeri betegségek, elhízás, cukorbetegség és csontritkulás ellen.