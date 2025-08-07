Ígéretes felfedezés: egy gyakori baktérium segítheti a karcsúság megőrzését

A bélbaktériumok nemcsak az emésztésben játszanak fontos szerepet, hanem sokféleképpen hatnak a szervezetre. Egy esetben különösen lenyűgöző, ahogy a Koppenhágai Egyetem vezetésével dolgozó kutatócsoport a Nature Microbiology szakfolyóiratban bemutatja. Egy meghatározott bélbaktérium észrevehetően segít az embereknek, hogy karcsúak maradjanak. Ez a felfedezés alapul szolgálhat természetes alapú fogyókúrás gyógyszerekhez.

Jótékony bélbaktériumok (illusztráció)

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Mindent befolyásolnak a bélbaktériumok

Az emberi bélben baktériumok trilliói élnek, amelyek nemcsak az emésztésben segítenek. Többek között olyan anyagokat termelnek, amelyek a vérkeringésbe jutnak. Így a mikrobiomnak befolyása van az immunrendszerre és a szervezet összes szervére, az agyra is.

A Ruminococcus nemzetség az emberi bélben uralkodónak számít. Azonban egyes fajok, mint például az R. gnavus, R. torques és R. bromii magasabb koncentrációját már több tanulmányban összefüggésbe hozták az egészséggel, illetve a betegségekkel.

Baktériumok karcsúsító szerként

A kutatócsoport most a Ruminococcus torques baktérium kiválasztott törzseit helyezte középpontba. A kutatók megfigyelték, hogy minél több testzsírral rendelkeznek az emberek, annál kevesebb ez a mikroba az emésztőrendszerükben; a mennyiség fordítottan arányos a testtömegindexszel.

„Megállapítottuk, hogy az egyének között akár 100 000-szeres mennyiségi különbséget is mutathat – és az emberek, akiknek magas az arányuk ezekből a baktériumokból, általában karcsúbbak” – mondja Yong Fan első szerző a Koppenhágai Egyetem Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research intézetéből.

Ez a megfigyelés valószínűleg arra vezethető vissza, hogy ezek a baktériumtörzsek két hatásos anyagot képeznek: Rordep1 és Rordep2. Ez a két kis fehérjemolekula hasonlít az emberi irizin hormonhoz, amelyet a fizikai aktivitás során az izmok bocsátanak ki, és szerepet játszik a zsíranyagcserében.

„Patkányokon és egereken végzett kísérletekben, amelyek vagy Rordep-termelő bélbaktériumokat vagy egyszerűen a Rordep-fehérjéket kaptak, kisebb súlygyarapodást, alacsonyabb vércukorszinteket és megnövekedett csontdenzitást figyeltünk meg” – magyarázza Fan.