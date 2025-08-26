Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

A Florida, Puerto Rico és Bermuda által közrefogott tengerrész egykor számtalan rejtélyes eltűnés helyszíne volt. Az, hogy az utóbbi években kevesebb médiafigyelmet kapott, csak tovább növelte a körülötte kialakult titokzatosságot. A történet 1945-ben kezdődött, amikor az USA haditengerészetének öt bombázóból álló, 19-es repülőraja gyakorló bevetés közben nyomtalanul eltűnt. Az eset óta elméletek egész sora született, némelyek egészen a természetfelettiig merészkedve próbálták megmagyarázni a különös eseményeket. Ha valamit a tudomány nem tud kielégítően megmagyarázni, sokan hajlamosak azonnal földönkívüliekre gyanakodni. Hogy miért éppen a Bermuda-háromszög lenne az idegenek kedvelt célpontja, senki sem tudja biztosan, de vannak, akik szerint ez a tengerterület valamiféle kaput rejthet a világuk felé.
Az évtizedek során több állítólagos UFO-észlelésről is beszámoltak a környéken, sőt, egyes tengerészek még kísértethajót is láttak a távolban. Nem csoda, hogy a legendák ennyire elterjedtek.
A tudomány ezzel szemben természetesen sokkal józanabb álláspontot képvisel. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall az 5-ös csatorna The Bermuda Triangle Enigma című dokumentumfilmjében elmondta, hogy a hajók és repülők eltűnése legtöbbször ún. szökőhullámokkal (rogue waves) magyarázható.
Amikor délről, északról és Floridából egyszerre érkeznek viharok, egyes helyeken hirtelen halálos erejű óriáshullámok keletkezhetnek, a Bermuda-háromszög térsége pedig ideális környezetet kínál ezek kialakulásához.
A GPS előtti időkben egy kisebb mágneses anomália valóban eltéríthette a tengerészeket az útvonaluktól, ám a gyakori hurrikánok ellenére a Bermuda-háromszögben statisztikailag nem történik több baleset, mint a világ más hasonló tengerrészein.
Larry Kusche 1975-ben megjelent The Bermuda Triangle Mystery Solved című könyvében arra a következtetésre jutott, hogy a híres eltűnésekről szóló beszámolók sokszor pontatlanok, eltúlzottak vagy nem megfelelően ellenőrzöttek.
Egyszerűbben megfogalmazva: az emberek mindig is vonzódtak a rejtélyekhez.
Bár a Bermuda-háromszög talán a legismertebb tengerrész a világon, egy 2013-as tanulmány, amely a hajózás szempontjából legveszélyesebb területeket rangsorolta, még csak meg sem említi.
Érdekes módon az „Alaszkai háromszögben” az évtizedek során több mint húszezer ember tűnt el, mégsem kapcsolják gyakran idegen technológiához vagy Atlantisz elveszett romjaihoz.