Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

A Florida, Puerto Rico és Bermuda által közrefogott tengerrész egykor számtalan rejtélyes eltűnés helyszíne volt. Az, hogy az utóbbi években kevesebb médiafigyelmet kapott, csak tovább növelte a körülötte kialakult titokzatosságot. A történet 1945-ben kezdődött, amikor az USA haditengerészetének öt bombázóból álló, 19-es repülőraja gyakorló bevetés közben nyomtalanul eltűnt. Az eset óta elméletek egész sora született, némelyek egészen a természetfelettiig merészkedve próbálták megmagyarázni a különös eseményeket. Ha valamit a tudomány nem tud kielégítően megmagyarázni, sokan hajlamosak azonnal földönkívüliekre gyanakodni. Hogy miért éppen a Bermuda-háromszög lenne az idegenek kedvelt célpontja, senki sem tudja biztosan, de vannak, akik szerint ez a tengerterület valamiféle kaput rejthet a világuk felé.

Az elmúlt évtizedekben számos rejtély kötődött a Bermuda-háromszöghöz, az eltűnésekre azonban van tudományos magyarázat.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Az évtizedek során több állítólagos UFO-észlelésről is beszámoltak a környéken, sőt, egyes tengerészek még kísértethajót is láttak a távolban. Nem csoda, hogy a legendák ennyire elterjedtek.

Bermuda-háromszög: ez magyarázhatja a rejtélyes eltűnéseket

A tudomány ezzel szemben természetesen sokkal józanabb álláspontot képvisel. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall az 5-ös csatorna The Bermuda Triangle Enigma című dokumentumfilmjében elmondta, hogy a hajók és repülők eltűnése legtöbbször ún. szökőhullámokkal (rogue waves) magyarázható.

Amikor délről, északról és Floridából egyszerre érkeznek viharok, egyes helyeken hirtelen halálos erejű óriáshullámok keletkezhetnek, a Bermuda-háromszög térsége pedig ideális környezetet kínál ezek kialakulásához.

A Bermuda-háromszögnél létezik sokkal veszélyesebb térség

A GPS előtti időkben egy kisebb mágneses anomália valóban eltéríthette a tengerészeket az útvonaluktól, ám a gyakori hurrikánok ellenére a Bermuda-háromszögben statisztikailag nem történik több baleset, mint a világ más hasonló tengerrészein.

Larry Kusche 1975-ben megjelent The Bermuda Triangle Mystery Solved című könyvében arra a következtetésre jutott, hogy a híres eltűnésekről szóló beszámolók sokszor pontatlanok, eltúlzottak vagy nem megfelelően ellenőrzöttek.