Kiderült, mi pusztította el valójában Napóleon seregét; a válasz meglepőbb, mint hinnénk

Napóleon soknemzetiségű hadserege súlyos veszteségeket szenvedett az orosz tél zord körülményei között. A történelmi feljegyzések eddig egy fertőző betegség, a tífusz baktériumát nevezték meg a fő kórokozóként, azonban a legújabb genetikai vizsgálatok más eredményt mutatnak - olvasható a Science Alert tudományos portál cikkében.

Napóleon seregének visszavonulása. A Grande Armée pusztulását nem a korábban gyanított betegség okozta.

Fotó: Wikimedia Commons

Pusztító betegség vagy valami más? Meglepő eredmény hoztak a DNS-vizsgálatok

Rémi Barbieri, a párizsi Cité Egyetem mikrobiológusa és kutatócsoportja 13, a litvániai Vilnius közelében talált napóleoni katona fogából vett mintát elemzett. A DNS-vizsgálatok eredménye szerint a katonák szervezetében nem találták meg a tífusz okozóját, a Rickettsia prowazekii baktériumot.

Ehelyett a paratífuszért felelős Salmonella enterica baktérium, valamint a ruhatetű által terjesztett, visszatérő lázat okozó Borrelia recurrentis nyomaira bukkantak.

Mi okozhatta valójában a tömeges halálozást?

A kutatók szerint ezek a betegségek önmagukban nem feltétlenül halálosak, de rendkívüli módon legyengíthették a hideg, az éhezés és a kimerültség miatt már amúgy is rossz állapotban lévő katonákat. Barbieriék hangsúlyozták: bár az általuk vizsgált mintákban nem találták a tífusz nyomát, ez nem jelenti azt, hogy a betegség nem játszott szerepet a tragédiában. Ehhez további kutatásokra, nagyobb számú mintára lesz szükség.

Tömegsírok ezrei tanúskodnak Napóleon hadseregének tragédiájáról

A vilniusi tömegsírokban 2001-ben több mint 3000 katona földi maradványaira bukkantak. A katonákat egyenruhájukban és gyakran fegyverek nélkül, lovaikkal együtt temették el, ami azt jelzi, nem a csatatéren, hanem menet közben haltak meg.

A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a katonák halálát több tényező, köztük a hideg, a kimerültség és a fertőző betegségek együttes hatása okozta.

A tanulmány teljes egészében a bioRxiv weboldalán érhető el.