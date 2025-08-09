Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Napóleon

Kiderült, mi pusztította el valójában Napóleon seregét; a válasz meglepőbb, mint hinnénk

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata történelmi tragédiaként vonult be a köztudatba, hiszen a 600 ezer fős hadsereg legalább fele odaveszett a visszavonulás során. Egy friss kutatás most megállapította, hogy pontosan milyen betegségek okozhatták a katonák tömeges pusztulását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napóleonbetegségnapóleoni háborúkbaktériumOroszországhadsereghadjárat

Napóleon soknemzetiségű hadserege súlyos veszteségeket szenvedett az orosz tél zord körülményei között. A történelmi feljegyzések eddig egy fertőző betegség, a tífusz baktériumát nevezték meg a fő kórokozóként, azonban a legújabb genetikai vizsgálatok más eredményt mutatnak - olvasható a Science Alert tudományos portál cikkében.

Napóleon seregének visszavonulása. A Grande Armée pusztulását nem a korábban gyanított betegség okozta.
Napóleon seregének visszavonulása. A Grande Armée pusztulását nem a korábban gyanított betegség okozta. 
Fotó: Wikimedia Commons

Pusztító betegség vagy valami más? Meglepő eredmény hoztak a DNS-vizsgálatok

Rémi Barbieri, a párizsi Cité Egyetem mikrobiológusa és kutatócsoportja 13, a litvániai Vilnius közelében talált napóleoni katona fogából vett mintát elemzett. A DNS-vizsgálatok eredménye szerint a katonák szervezetében nem találták meg a tífusz okozóját, a Rickettsia prowazekii baktériumot. 

Ehelyett a paratífuszért felelős Salmonella enterica baktérium, valamint a ruhatetű által terjesztett, visszatérő lázat okozó Borrelia recurrentis nyomaira bukkantak.

Mi okozhatta valójában a tömeges halálozást?

A kutatók szerint ezek a betegségek önmagukban nem feltétlenül halálosak, de rendkívüli módon legyengíthették a hideg, az éhezés és a kimerültség miatt már amúgy is rossz állapotban lévő katonákat. Barbieriék hangsúlyozták: bár az általuk vizsgált mintákban nem találták a tífusz nyomát, ez nem jelenti azt, hogy a betegség nem játszott szerepet a tragédiában. Ehhez további kutatásokra, nagyobb számú mintára lesz szükség.

Tömegsírok ezrei tanúskodnak Napóleon hadseregének tragédiájáról

A vilniusi tömegsírokban 2001-ben több mint 3000 katona földi maradványaira bukkantak. A katonákat egyenruhájukban és gyakran fegyverek nélkül, lovaikkal együtt temették el, ami azt jelzi, nem a csatatéren, hanem menet közben haltak meg. 

A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a katonák halálát több tényező, köztük a hideg, a kimerültség és a fertőző betegségek együttes hatása okozta.

A tanulmány teljes egészében a bioRxiv weboldalán érhető el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!