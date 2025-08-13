Így jut észrevétlenül a testünkbe a rákot okozó féreg

A vérmételyek egyik faja a Schistosoma mansoni egy kb. 17 milliméteres laposféreg. Intestinalis schistosomiasist, vagyis emésztőrendszert érintő bilharziózist okoz, amely évente százezreket öl meg - írja a Daily Mail.

Kiderítették, hogyan tudja a fájdalomérzetet kikapcsolni a bilharziózist okozó Schistosoma mansoni.

Fotó: ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA / RHR

A WHO 2021-es becslése szerint az érintettek száma világszerte eléri a 251,4 milliót. A betegség főként Afrikában, Dél-Amerika egyes részein, a Karib-térségben és a Közel-Keleten gyakori.

A bilharziózis kórokozója: hogyan fertőz, és miért nem érezzük, ha belénk hatol?

A fertőzés akkor következik be, amikor valaki szennyezett édesvízzel érintkezik. A csigákban kifejlődő lárvák a bőrön át jutnak a szervezetbe. A Tulane Egyetem kutatói egérkísérletekben kimutatták, hogy a féreg képes csökkenteni a TRPV1+ nevű fehérje aktivitását, amely a hő-, fájdalom- és viszketésingerek továbbításáért felel. Ennek köszönhetően a kórokozó észrevétlenül hatol át a bőrön, miközben gyakran az immunrendszer figyelmét is kijátssza.

A felfedezésről a Journal of Immunology számolt be. A tanulmány vezetője, Dr. De’Broski R. Herbert szerint a férgek által termelt molekulák új, opioidmentes fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők alapjául szolgálhatnak, és akár a bilharziózis megelőzésében is kulcsszerepet kaphatnak.

Európában is nő a fertőzés kockázata

Májusban minden korábbinál több brit turista kapott vérmétely-fertőzést külföldön, és hurcolta be a szigetországba. A brit egészségügyi ügynökség adatai szerint 2022-ben 123 esetet regisztráltak, ami több mint kétszerese az előző évinek, és majdnem háromszorosa a Covid előtti időszaknak. A fertőzés gócpontjai népszerű nyaralóhelyek tavai és folyói voltak Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban.

Bonnie Webster, a brit Természettudományi Múzeum kutatója úgy véli, a parazita valószínűleg afrikai közvetítők révén érkezett Európába.

A turizmus növekedése és a klímaváltozás okozta vízmelegedés pedig ideális feltételeket teremt a terjedéséhez.

Tünetek és a téves diagnózis lehetősége

A fertőzés kezdeti jele gyakran viszkető, pöttyös kiütés. Később láz, újabb bőrkiütések, köhögés, hasmenés, izom- és ízületi fájdalom, hasi görcsök és általános rossz közérzet jelentkezhet. Ezeket többnyire a szervezet petékre adott heves reakciója váltja ki. A bilharziózist ebben a stádiumban gyakran más betegséggel tévesztik össze.

Kezeletlenül meddőséget, vakságot, súlyos szervkárosodást, sőt hólyagrákot is okozhat.

Ritka esetekben a peték az agyba vagy a gerincvelőbe is eljutnak, ami súlyos neurológiai problémákat idézhet elő.