Döbbenetes dolog történik a testeddel, ha naponta céklalevet iszol

A University of Exeter kutatói a Free Radical Biology and Medicine folyóiratban megjelent tanulmányukban a céklalé hatásait vizsgálták fiatalabb és idősebb résztvevőknél. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a magas nitráttartalmú étrend csökkentheti a vérnyomást, ezzel mérsékelve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
A vizsgálatban résztvevők két héten keresztül céklalé koncentrátumot kaptak.
Míg az idősebbeknél vérnyomáscsökkenés volt tapasztalható, fiatalabbaknál nem mutattak ki ugyanilyen hatást.
A BBSRC (Biotechnológiai és Biológiai Tudományok Kutatási Tanácsa) Industrial Partnership Award által támogatott kutatás szerint a vérnyomás csökkenése összefügghet a szájüregi baktériumok változásával. A céklalé visszaszorított bizonyos, károsnak tartott mikrobákat, és helyreállította a száj egészségesebb egyensúlyát. Ha ez az egyensúly a káros baktériumok felé tolódik, a szervezet kevésbé képes a zöldségekben található nitrátot nitrogén-monoxiddá alakítani. A nitrogén-monoxid elengedhetetlen a rugalmas, egészséges erekhez, és kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában.
Anni Vanhatalo professzor, a University of Exeter kutatója így fogalmazott:
Tudjuk, hogy a nitrátban gazdag étrend előnyös az egészségre. Az idősebbek szervezete kevesebb nitrogén-oxidot termel, emiatt hajlamosabbak a magasabb vérnyomásra. Ez szív- és érrendszeri szövődményekhez, például szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Ha több nitrátban gazdag zöldséget fogyasztanak, annak hosszú távon komoly egészségügyi haszna lehet. Ha valaki nem szereti a céklát, választhat spenótot, rukkolát, édesköményt, zellert vagy fodros kelt.
A vizsgálatban a NIHR Exeter Clinical Research Facility közreműködésével harminckilenc 30 év alatti és harminchat 60–70 éves önkéntes vett részt.
Mindkét csoport két, különálló, kéthetes szakaszt teljesített:
A két szakasz között két hét szünetet tartottak. A hatások elemzéséhez a kutatók bakteriális génszekvenálást alkalmaztak, és megvizsgálták, milyen mikrobák voltak jelen a szájüregben a kezelések előtt és után.
Mindkét csoportban jelentősen megváltozott a szájüregi mikrobiom összetétele a nitrátban gazdag céklalé fogyasztása után, de a változások különböztek a két korosztály között.
Az idősebb résztvevőknél a Prevotella baktériumok mennyisége csökkent, míg az egészségesebb szájflórához kötődő, például Neisseria fajok aránya nőtt. Az idősebb csoport átlagos vérnyomása a vizsgálat kezdetén magasabb volt, és a nitrátban gazdag ital hatására csökkent. Placebo esetén nem történt változás.
Andy Jones professzor, a University of Exeter társszerzője szerint
a nitrátban gazdag ételek úgy módosítják a szájüregi mikrobiomot, hogy az kevesebb gyulladással és alacsonyabb vérnyomással járhat az idősebbeknél. Ez utat nyit a nagyobb léptékű vizsgálatok előtt, amelyek az életmódbeli tényezők és a biológiai nem szerepét is feltárhatják.
Dr. Lee Beniston, a BBSRC ipari partnerségekért felelős igazgatóhelyettese hozzátette:
Ez a kutatás jó példa arra, hogyan segít a biotudomány megérteni az étrend, a mikrobiom és az egészséges öregedés összefüggéseit. Azáltal, hogy bemutatja, miként hat az étrendi nitrát az idősebbek szájüregi baktériumaira és vérnyomására, új lehetőségeket nyit az érrendszeri egészség javítására. A BBSRC büszke arra, hogy támogathatta ezt az innovatív, akadémiai és ipari együttműködést.”