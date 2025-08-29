Döbbenetes dolog történik a testeddel, ha naponta céklalevet iszol

A University of Exeter kutatói a Free Radical Biology and Medicine folyóiratban megjelent tanulmányukban a céklalé hatásait vizsgálták fiatalabb és idősebb résztvevőknél. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a magas nitráttartalmú étrend csökkentheti a vérnyomást, ezzel mérsékelve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

A nitrátban gazdag céklalé a szájüregben élő baktériumközösségek megváltoztatásával csökkentheti a magas vérnyomást.

A céklalé jótékony hatása

A vizsgálatban résztvevők két héten keresztül céklalé koncentrátumot kaptak.

Míg az idősebbeknél vérnyomáscsökkenés volt tapasztalható, fiatalabbaknál nem mutattak ki ugyanilyen hatást.

A BBSRC (Biotechnológiai és Biológiai Tudományok Kutatási Tanácsa) Industrial Partnership Award által támogatott kutatás szerint a vérnyomás csökkenése összefügghet a szájüregi baktériumok változásával. A céklalé visszaszorított bizonyos, károsnak tartott mikrobákat, és helyreállította a száj egészségesebb egyensúlyát. Ha ez az egyensúly a káros baktériumok felé tolódik, a szervezet kevésbé képes a zöldségekben található nitrátot nitrogén-monoxiddá alakítani. A nitrogén-monoxid elengedhetetlen a rugalmas, egészséges erekhez, és kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában.

Idősebbeknek szóló étrendi ajánlás

Anni Vanhatalo professzor, a University of Exeter kutatója így fogalmazott:

Tudjuk, hogy a nitrátban gazdag étrend előnyös az egészségre. Az idősebbek szervezete kevesebb nitrogén-oxidot termel, emiatt hajlamosabbak a magasabb vérnyomásra. Ez szív- és érrendszeri szövődményekhez, például szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Ha több nitrátban gazdag zöldséget fogyasztanak, annak hosszú távon komoly egészségügyi haszna lehet. Ha valaki nem szereti a céklát, választhat spenótot, rukkolát, édesköményt, zellert vagy fodros kelt.

A vizsgálatban a NIHR Exeter Clinical Research Facility közreműködésével harminckilenc 30 év alatti és harminchat 60–70 éves önkéntes vett részt.

Mindkét csoport két, különálló, kéthetes szakaszt teljesített:

az egyikben nitrátban gazdag céklalevet kaptak,

a másikban nitrátmentes, placebo változatot.

A két szakasz között két hét szünetet tartottak. A hatások elemzéséhez a kutatók bakteriális génszekvenálást alkalmaztak, és megvizsgálták, milyen mikrobák voltak jelen a szájüregben a kezelések előtt és után.