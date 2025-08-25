Halálos húsevő féreg fertőzött meg egy embert

Az újvilági csavarféreg (Cochliomyia hominivorax) néven ismert légy lárvái beássák magukat a húsba, és az élő szöveten táplálkoznak, súlyos, olykor halálos károsodást okozva. A marylandi beteg Salvadorból érkezett vissza, amikor a fertőzést kimutatták.

Az újvilági csavarféreg lárvája.

A hatóságok szerint ez az első, utazással összefüggő emberi eset, amelyet az Egyesült Államokban azonosítottak.

Egyre északabbra terjed a veszélyes csavarféreg

A húsevő csavarféreg az elmúlt években kezdett drámaian terjedni: 2023-ban Panamában jelentősen nőtt az észlelések száma, 2024-ben pedig Costa Ricában, Nicaraguában, Hondurasban, Guatemalában, Belize-ben, Salvadorban és Mexikóban is találtak új eseteket. A parazita jelenleg főként Dél-Amerikában és a Karib-térségben fordul elő, de a szakemberek attól tartanak, hogy hamarosan Észak-Amerikába is betörhet.

Egy apró seb is elég lehet a fertőzéshez

A nőstény csavarféreg egy apró bőrsérülésbe akár 200–300 petét is lerakhat. Egyetlen életciklusa alatt több ezer petét képes elhelyezni. A lárvák a sebben fejlődnek ki, és rendkívül fájdalmas fertőzést okoznak. Előfordulhatnak az orrban, a szemben vagy akár a szájban is.

A bőrsérülések idővel egyre súlyosbodnak, kellemetlen szagot árasztanak, és a gazdaszervezetre is végzetesek lehetnek.

Jelenleg nincs olyan, az amerikai gyógyszerhatóság által engedélyezett készítmény, amely hatásos lenne a csavarféreg-fertőzés ellen.

Steril legyekkel próbálják megfékezni a csavarférget

Az Egyesült Államok az év elején felfüggesztette a szarvasmarhák, lovak és bölények behozatalát a déli határon, hogy megakadályozza a parazita terjedését. Texasban egy 8,5 millió dolláros steril legyeket előállító üzem épül, ahol mesterségesen nevelt, steril hím legyeket bocsátanak majd szabadon.

A nőstények ugyanis csak egyszer párosodnak, így a steril hímek képesek lehetnek visszaszorítani a fertőzést.

Az egészségügy és az élelmiszer-ellátás is veszélyben lehet

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint a húsevő csavarféreg nemcsak a haszonállatokra jelent komoly fenyegetést, hanem az élelmiszer-ellátás biztonságára és a nemzetgazdaságra is. A szakemberek attól tartanak, hogy a parazita terjedése beláthatatlan következményekkel járhat, ha nem sikerül időben megfékezni.