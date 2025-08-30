Megoldhatatlannak tűnő rejtély: egyik pillanatról a másikra eltűnt egy fényes csillag

A csillagok életük végén gyakran elhalványulnak, de a csillagászokat így is meglepte, amikor egy több mint tíz évig változatlan fényű csillagnak hirtelen csaknem nyolc hónapra nyoma veszett.

Csak precíz kutatómunkával sikerült megoldani a csillag eltűnésének rejtélyét.

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

2024 végén és 2025 elején a Tejútrendszerben található ASASSN-24fw jelű csillag fényessége 97 százalékkal csökkent, majd visszatért eredeti állapotába.

A rendkívüli halványodást ekkor még nem sikerült megnyugtatóan magyarázni.

Nyomtalanul eltűnt a korábban fényesen ragyogó csillag

Az Ohiói Állami Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport most úgy véli, megoldotta a rejtélyt. A The Open Journal of Astrophysics folyóiratban megjelent tanulmány szerint, mivel a csillag színe a halványodás idején nem változott, az ok valószínűleg nem a csillagfejlődésben keresendő.

A kutatók arra jutottak, hogy a csillagot porból és gázból álló, nagy tömegű felhő takarta el a Földről nézve.

„Három lehetséges forgatókönyvet vizsgáltunk, de a bizonyítékok szerint a csillagot egy porból álló, korongszerű felhő borította el” – mondta Raquel Forés-Toribio, a tanulmány első szerzője, az egyetem posztdoktori kutatója.

A csillag és környezete

Az ASASSN-24fw egy F-színképtípusú csillag, azaz felszíni hőmérséklete 6000 és 7500 K között van.; nagyjából két naptömegű égitest, amely mintegy 3000 fényévre található. A kutatók becslése szerint a körülötte lévő por- és gázkorong átmérője 1,3 csillagászati egység (CSE), vagyis meghaladja a Föld és a Nap távolságát. (Egy CSE a Föld és a Nap közötti átlagos távolság, 150 millió kilométer.)

A feltételezések szerint a korong nagyobb, szénből vagy vízjégből álló részecskékből épül fel, amelyek méretükben a Földi porszemcsékhez hasonlítanak.

Ez az anyag sokban emlékeztet a bolygókeletkezési korongokra, így vizsgálata új ismereteket nyújthat a csillagok kialakulásáról és fejlődéséről.

A rejtőzködő „kistestvér”

Forés-Toribio szerint azonban ez sem magyaráz meg minden furcsaságot. A kutatók úgy vélik, az ASASSN-24fw körül egy kisebb, hűvösebb kísérő is keringhet, ami arra utal, hogy a rendszer valójában rejtett kettőscsillag.