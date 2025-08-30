Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

Megoldhatatlannak tűnő rejtély: egyik pillanatról a másikra eltűnt egy fényes csillag

Titokzatos fénycsökkenés sokkolta a csillagászokat, amikor egy korábban stabil fényű égitest hirtelen nyolc hónapra eltűnt az égboltról. A rejtélyes jelenség egy különleges csillag körül bontakozott ki.
csillagégboltvilágűrcsillagászatrejtély

A csillagok életük végén gyakran elhalványulnak, de a csillagászokat így is meglepte, amikor egy több mint tíz évig változatlan fényű csillagnak hirtelen csaknem nyolc hónapra nyoma veszett

Csak precíz kutatómunkával sikerült megoldani a csillag eltűnésének rejtélyét.
Csak precíz kutatómunkával sikerült megoldani a csillag eltűnésének rejtélyét.
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

2024 végén és 2025 elején a Tejútrendszerben található ASASSN-24fw jelű csillag fényessége 97 százalékkal csökkent, majd visszatért eredeti állapotába.

A rendkívüli halványodást ekkor még nem sikerült megnyugtatóan magyarázni.

Nyomtalanul eltűnt a korábban fényesen ragyogó csillag

Az Ohiói Állami Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport most úgy véli, megoldotta a rejtélyt. A The Open Journal of Astrophysics folyóiratban megjelent tanulmány szerint, mivel a csillag színe a halványodás idején nem változott, az ok valószínűleg nem a csillagfejlődésben keresendő. 

A kutatók arra jutottak, hogy a csillagot porból és gázból álló, nagy tömegű felhő takarta el a Földről nézve.

„Három lehetséges forgatókönyvet vizsgáltunk, de a bizonyítékok szerint a csillagot egy porból álló, korongszerű felhő borította el” – mondta Raquel Forés-Toribio, a tanulmány első szerzője, az egyetem posztdoktori kutatója.

A csillag és környezete

Az ASASSN-24fw egy F-színképtípusú csillag, azaz felszíni hőmérséklete 6000 és 7500 K között van.; nagyjából két naptömegű égitest, amely mintegy 3000 fényévre található. A kutatók becslése szerint a körülötte lévő por- és gázkorong átmérője 1,3 csillagászati egység (CSE), vagyis meghaladja a Föld és a Nap távolságát. (Egy CSE a Föld és a Nap közötti átlagos távolság, 150 millió kilométer.)

A feltételezések szerint a korong nagyobb, szénből vagy vízjégből álló részecskékből épül fel, amelyek méretükben a Földi porszemcsékhez hasonlítanak. 

  • Ez az anyag sokban emlékeztet a bolygókeletkezési korongokra, így vizsgálata új ismereteket nyújthat a csillagok kialakulásáról és fejlődéséről.

A rejtőzködő „kistestvér”

Forés-Toribio szerint azonban ez sem magyaráz meg minden furcsaságot. A kutatók úgy vélik, az ASASSN-24fw körül egy kisebb, hűvösebb kísérő is keringhet, ami arra utal, hogy a rendszer valójában rejtett kettőscsillag.

„A jelenlegi adataink alapján valószínű, hogy két csillag egy közös rendszert alkot” – mondta Forés-Toribio. – 

A második, halványabb és kisebb tömegű csillag okozhatja a fedéseket előidéző geometriai változásokat.”

Ritka és drámai esemény

Bár az ehhez hasonló halványodó rendszerek önmagukban is ritkák, ez a „millióból egy” arányú fedés különösen látványos volt – mondta Chris Kochanek, a tanulmány társszerzője, az egyetem professzora. Még célzott keresések során sem találtak ugyanilyen mintázatot mutató példát.

„Abban bíztunk, hogy találunk hasonló rendszereket, de alig akadt ilyen, ami önmagában is rendkívül érdekes” – tette hozzá Kochanek. – „Bízunk benne, hogy idővel, újabb felfedezésekkel kirajzolódnak majd a jelenség mögött álló mintázatok.”

A kettőscsillagot az ASAS-SN program azonosította, amely egy, az égboltot folyamatosan figyelő, kis távcsövekből álló hálózat. A teleszkóprendszer eddig körülbelül 14 millió felvételt készített.

Mikor várható a következő fedés?

A kutatók számításai szerint az ASASSN-24fw rendszerben körülbelül 43,8 évente következik be fedés, a következő 2068 környékén várható. Bár a csapat tagjai valószínűleg akkor már nem fogják vizsgálni a csillagot, a hosszú távú égboltfelmérések megalapozzák a jövő felfedezéseit.

„Szeretnénk, ha adataink száz év múlva is elérhetők lennének, még ha mi már nem is leszünk” – mondta Stanek. – 

Az ASAS-SN lényege, hogy bármi történik az égen, lesz róla történeti adatunk.”

Addig is a csapat nagyobb távcsövekkel – például a James Webb-űrtávcsővel és a földi Large Binocular Telescope-pal – kívánja folytatni a teljes fényességét visszanyerő rendszer megfigyelését.

 

