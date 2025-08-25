Egyre furcsábban viselkedik a csillagközi térből érkezett objektum: saját fényt bocsáthat ki

A csillagközi üstökös hivatalos neve 3I/ATLAS, és július elején észlelték először a chilei ATLAS teleszkóprendszer segítségével. A NASA szerint ez a harmadik alkalom, hogy csillagközi objektum érkezik a Naprendszer területére. Ez önmagában is különleges esemény, hiszen az ilyen látogatók rendkívül ritkának számítanak.

A Hubble űrteleszkóp július 21-én készített felvétele a csillagközi üstökösről.

Fotó: ESA/Hubble

Csillagközi üstökös vagy nukleáris energiával működő űrhajó?

A Harvardon dolgozó Avi Loeb elméleti fizikus blogbejegyzésében arról írt, hogy az objektum furcsa fénye nem magyarázható hagyományos módszerekkel.

Az üstökösöknél rendszeresen megfigyelhető anyagkiáramlás vagy a napfény visszaverődése helyett úgy tűnik, mintha a 3I/ATLAS saját energiát termelne.

Loeb ezért felvetette, hogy az objektum akár egy nukleáris meghajtású űrhajó is lehet. Szerinte a kibocsátott por a csillagközi utazás során felgyűlt szennyeződésből származik, a megszokott üstököscsóva viszont nem észlelhető.

Természetes források kizárva?

Loeb több lehetőséget is mérlegelt. Egy apró fekete lyuk például csak elhanyagolható mennyiségű energiát adna le, és az is eléggé valószínűtlen, hogy egy szupernóva radioaktív maradványáról lenne szó. Az intersztelláris gáz vagy por okozta súrlódás sem adhatna ekkora teljesítményt, ezért Loeb szerint

a legegyszerűbb magyarázat egy kompakt, nagy energiájú forrás, például nukleáris reakció lehet.

A pálya is gyanús

A 3I/ATLAS becsült átmérője nagyjából 20 kilométer. Az objektum ráadásul olyan pályán halad, amely szokatlanul jól illeszkedik a bolygók mozgásához. Loeb szerint annak az esélye, hogy egy véletlenszerűen érkező égitest ennyire pontosan igazodjon a pályákhoz, mindössze egy az ötszázhoz.

A fizikus szerint az sem mellékes, hogy a csillagközi üstökös a Tejútrendszer középpontja felől érkezik, és útja során többek között a Mars, a Vénusz és a Jupiter közelében is elhalad majd, ami szintén gyanúra adhat okot.

Mi történik október 30-án?

A NASA számításai szerint a 3I/ATLAS október 30-án lesz a legközelebb a Naphoz. Loeb szerint, ha kiderülne, hogy valóban egy mesterséges eredetű objektumról van szó, az alapjaiban változtatná meg az emberiség világegyetemről alkotott képét.