Döbbenetes: rákot okozhat egy életmentő eszköz

Az Egyesült Államokban 2007 óta több mint 30 százalékkal nőtt a CT-k száma, ugyanakkor a feleslegesen végzett vizsgálatok plusz sugárterhelést okoznak. Egy áprilisi tanulmány szerint a CT-vizsgálatból származó alacsony szintű sugárzás elméletileg az összes új rákdiagnózis 5 százalékáért felelhet.

A feleslegesen végzett CT-vizsgálatok - kis mértékben ugyan - de növelhetik a rák kialakulásának valószínűségét.

Fotó: PHILIPPE MERLE / AFP

A 2023-ban elvégzett vizsgálatok becslés szerint 103 000 jövőbeli daganatos esethez járulhatnak hozzá.

Fontos hozzátenni, hogy a becslés feltételezéseken és nagy sugárterhelésű események történeti adatain alapul. Ha igaz, a CT a rák más jelentős kockázati tényezőivel – például az alkoholfogyasztással – kerülne egy súlycsoportba, legalábbis népesség szintjén.

CT-vizsgálat: életmentő, de lehetnek kockázatok

„A CT sokszor életmentő, de a lehetséges veszélyeket gyakran alábecsülik. Még a daganatok kis mértékű kockázata is sok jövőbeli esetet okozhat, mert az Egyesült Államokban rengeteg ilyen jellegű vizsgálatot végeznek” – írja a Rebecca Smith-Bindman vezette nemzetközi kutatócsoport.

Ezek egyelőre elméleti kockázatok, de nem érdemes félvállról venni őket. A nagy dózisú sugárzásról tudjuk, hogy rákot okoz, a kisebb dózis és a rák kapcsolata viszont még nem bizonyított.

A lehetséges összefüggést főként atombomba-túlélőkön és atomerőmű-balesetek áldozatain végzett hosszú távú vizsgálatok támasztják alá. Hirosima 25 000 túlélőjének egy csoportjánál – akik három vagy több CT-vizsgálattal egyenértékű dózist kaptak – élethosszig tartó, kismértékű, de statisztikailag szignifikáns kockázatemelkedést találtak.

A technológia előnyei is számítanak

Kérdés, mennyire ültethetők át ezek az eredmények a CT-vizsgálatokra. A lehetséges kockázatokat a technológia előnyeivel együtt kell mérlegelni: a mai berendezések alacsony sugárdózissal képesek számos rejtett betegséget és sérülést kimutatni. Egy átlagos vizsgálat sugárterhelése nagyjából annyi, mint amennyit a környezetből három év alatt kapunk.

A betegeknél végzett CT valószínűleg sokkal kisebb kockázatot jelent, mint maga az alapbetegség”

– mondta Cynthia McCollough, a CT-képalkotás szakértője, az American Association of Physicists in Medicine korábbi elnöke.