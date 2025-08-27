Hírlevél

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

Döbbenetes: rákot okozhat egy életmentő eszköz

Egyre több amerikain végeznek komputertomográfiás (CT) vizsgálatot. A módszer életet menthet, de egyes kutatók szerint az alacsony dózisú ionizáló sugárzás növelheti a rák kockázatát. Mit érdemes tudni a CT-vizsgálat jelentette kockázatokról?
Az Egyesült Államokban 2007 óta több mint 30 százalékkal nőtt a CT-k száma, ugyanakkor a feleslegesen végzett vizsgálatok plusz sugárterhelést okoznak. Egy áprilisi tanulmány szerint a CT-vizsgálatból származó alacsony szintű sugárzás elméletileg az összes új rákdiagnózis 5 százalékáért felelhet. 

A feleslegesen végzett CT-vizsgálatok - kis mértékben ugyan - de növelhetik a rák kialakulásának valószínűségét.
Fotó: PHILIPPE MERLE / AFP

 

A 2023-ban elvégzett vizsgálatok becslés szerint 103 000 jövőbeli daganatos esethez járulhatnak hozzá.

Fontos hozzátenni, hogy a becslés feltételezéseken és nagy sugárterhelésű események történeti adatain alapul. Ha igaz, a CT a rák más jelentős kockázati tényezőivel – például az alkoholfogyasztással – kerülne egy súlycsoportba, legalábbis népesség szintjén.

CT-vizsgálat: életmentő, de lehetnek kockázatok

„A CT sokszor életmentő, de a lehetséges veszélyeket gyakran alábecsülik. Még a daganatok kis mértékű kockázata is sok jövőbeli esetet okozhat, mert az Egyesült Államokban rengeteg ilyen jellegű vizsgálatot végeznek” – írja a Rebecca Smith-Bindman vezette nemzetközi kutatócsoport.

Ezek egyelőre elméleti kockázatok, de nem érdemes félvállról venni őket. A nagy dózisú sugárzásról tudjuk, hogy rákot okoz, a kisebb dózis és a rák kapcsolata viszont még nem bizonyított.

A lehetséges összefüggést főként atombomba-túlélőkön és atomerőmű-balesetek áldozatain végzett hosszú távú vizsgálatok támasztják alá. Hirosima 25 000 túlélőjének egy csoportjánál – akik három vagy több CT-vizsgálattal egyenértékű dózist kaptak – élethosszig tartó, kismértékű, de statisztikailag szignifikáns kockázatemelkedést találtak.

A technológia előnyei is számítanak

Kérdés, mennyire ültethetők át ezek az eredmények a CT-vizsgálatokra. A lehetséges kockázatokat a technológia előnyeivel együtt kell mérlegelni: a mai berendezések alacsony sugárdózissal képesek számos rejtett betegséget és sérülést kimutatni. Egy átlagos vizsgálat sugárterhelése nagyjából annyi, mint amennyit a környezetből három év alatt kapunk.

A betegeknél végzett CT valószínűleg sokkal kisebb kockázatot jelent, mint maga az alapbetegség”

 – mondta Cynthia McCollough, a CT-képalkotás szakértője, az American Association of Physicists in Medicine korábbi elnöke.

A vizsgálat és annak eredményei

Egy országos vizsgálat kimutatta: az alacsony sugárdózisú CT-szűrés 20 százalékkal csökkentette a tüdőrák miatti halálozást a dohányosok és volt dohányosok körében a mellkasi röntgent kapókhoz képest. A legújabb kockázati becslések részletesebben számolnak a tényleges sugárdózisokkal, amelyek a készüléktől, a vizsgálat idejétől, a páciens testméretétől és a célzott testrész érzékenységétől függnek.

  • Az elemzés 143 amerikai kórház és járóbeteg-ellátó intézmény adatain alapul. 
  • 2016 és 2022 közötti statisztikák szerint 2023-ban mintegy 93 millió CT-vizsgálatot végeztek 62 millió páciensen.

A kapcsolódó sugárzáskockázatok alapján a kutatók úgy becsülik, hogy a 2023-as CT-k 103 000 jövőbeli rákesethez köthetők.

Az élettartamra vonatkozó kockázat pontosabb számszerűsítéséhez nagyobb populációkat kellene több évtizeden át nyomon követni

 – ismerik el a tanulmány korlátait a szerzők.

Gyermekek esetében nagyobb a kockázat

Az eredmények szerint egyesek érzékenyebbek lehetnek az alacsony dózisú sugárzásra. Bár a legtöbb CT-t felnőtteken végzik, a kockázat gyermekeknél és serdülőknél magasabb. Feltételezik, hogy az egyéves kor előtt végzett vizsgálatok növelhetik a pajzsmirigyrák kockázatát, különösen lánygyermekek esetében. További kutatás kell, hogy kiderüljön, valóban növeli-e a kis dózisú sugárzás a daganatok esélyét, és ha igen, milyen módon.

Pradip Deb, az RMIT University szakértője szerint kerülni kell a felesleges CT-ket, ha sugárzásmentes módszerekkel is elérhető ugyanaz az eredmény.

Egyetértett vele Naomi Gibson radiográfus, az Australian Society of Medical Imaging and Radiation Therapy elnöke is. Szerinte a hosszú távú sugárterhelés kockázata óvatosságra int, de ez nem indok a CT mellőzésére, ha a vizsgálat orvosilag szükséges.

Összességében egyéni szinten a CT okozta daganat elméleti kockázata nagyon alacsony. Orvosilag indokolt vizsgálatot nem érdemes halogatni.

A tanulmány a JAMA Internal Medicine folyóiratban jelent meg.

 

