Aggasztó tanulmány: súlyos betegséget okozhat a gyerekek kedvenc reggelije

A cukrozott gabonapelyheket a reklámok gyakran a „kiegyensúlyozott reggeli” részeként mutatják be, színes, vidám formáik pedig különösen a gyerekek körében népszerűek. Valójában azonban tele vannak adalékanyagokkal – színezékekkel, édesítőkkel, sűrítőkkel, tartósítószerekkel – és olyan ipari eljárásokkal készülnek, mint a hidrogénezés, az extrudálás vagy a bő zsírban sütés.

A cukrozott gabonapelyhek ugyanolyan veszélyesek, mint a többi ultrafeldolgozott élelmiszer.

Fotó: ATTIA-FOTOGRAFIE / Connect Images

Ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyakran a „valódi” ételeket utánozzák, de számos összetevőjüket nem használják a háztartásokban. Ilyen például a módosított keményítő, a fehérje izolátum vagy a mesterséges aroma - írja a Daily Mail.

A cukrozott gabonapelyhek veszélye: a nagymintás vizsgálatok riasztó eredményei

A BMJ folyóiratban megjelent tanulmány több mint 100 ezer francia felnőtt étkezési szokásait elemezte a 2009-ben indult NutriNet–Santé program keretében. A résztvevők félévente adtak jelentést étrendjükről, és három véletlenszerű napon részletes étkezési naplót vezettek.

Az eredmények szerint az UPF-arány minden 10 százalékpontos növekedése 12%-kal növelte az összes daganat, és 11%-kal a mellrák kockázatát.

A legnagyobb UPF-források

Az UPF-ek közé tartoznak a csomagolt kenyerek, a reggeli gabonapelyhek, a különféle nassolnivalók és édességek, az üdítők, csirkefalatok, instant tészták, fagyasztott készételek és a készre csomagolt ételek.

A vizsgálatban a cukros gabonapelyhek és más keményítőtartalmú ételek az UPF-fogyasztás 16%-át tették ki, a cukrozott termékek 26%-ot, a cukros italok 20%-ot, míg a feldolgozott gyümölcsök és zöldségek 15%-ot.

A hosszú összetevőlisták és az emulgeálószerek – amelyek selymes állagot adnak a turmixoknak, szószoknak és feldolgozott húsoknak – komoly közegészségügyi aggodalmat keltenek. Egyes kutatások szerint károsíthatják a bél védőrétegeit, gyulladást idézhetnek elő, és növelhetik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

A gyerekek étrendje a leginkább érintett

A CDC adatai szerint az amerikai gyerekek és tinédzserek kalóriabevitelének több mint fele ultrafeldolgozott élelmiszerekből származik:

a 6–11 éveseknél ez 65%,

a 12–18 éveseknél 63%,

a hat év alattiaknál 56%.

A felnőttek körében

a 19–39 évesek 54%-ot,

a 40–59 évesek 53%-ot,

a 60 év felettiek pedig 52%-ot fogyasztanak ilyen termékekből.

Egy friss becslés szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek az Egyesült Államokban több mint 120 ezer korai halálesettel hozhatók összefüggésbe.