Korall a Marson? A NASA olyan képet mutatott, amitől leesett a tudósok álla

A Curiosity marsjáró július 24-én készítette a különleges felvételt egy mindössze 2,5 centiméteres, világos színű kőről, amely meglepően hasonlít a Föld óceánjaiban élő zátonyépítő korallokra - írja a Live Science.

A NASA Curiosity marsjárója korallszerű kőzetet talált a Marson, amely a bolygó egykori vízben gazdag múltját idézi.

Fotó: NASA Jet Propulsion Laboratory

A NASA nagy felbontású Remote Micro Imager kamerája rögzítette a bonyolult, ágas-bogas szerkezetet, amely a Gale-kráter felszínén bukkant elő. A kutatók szerint a kőzet formálódása évmilliárdokkal ezelőtt kezdődött, amikor a Marson még bőséges vízkészletek voltak. Az ásványi anyagokban gazdag víz lassan beszivárgott a kőzet apró repedéseibe, ott lerakódva szilárd ereket hozott létre.

Később a szél és a homokviharok lecsiszolták a környező anyagot, és felszínre hozták a ma látható korallszerű mintázatot.

Nem ez a Curiosity marsjáró első különös felfedezése

A Curiosity az elmúlt években számos érdekes alakzatot talált. Ezek között van a „Paposo” nevű, körülbelül 5 centiméter átmérőjű kőzetdarab, valamint egy 2022-ben fotózott, virágra emlékeztető képződmény. Az ilyen formák nemcsak látványosak, hanem fontos információt adnak a Mars geológiai és klimatikus múltjáról.

Ezek a leletek megerősítik, hogy a bolygón egykor olyan környezet létezett, amely kedvezhetett az élet kialakulásának.

Bár a tudósok még nem találtak közvetlen bizonyítékot a marsi életre, az ilyen ásványi struktúrák kutatása segíthet megérteni, milyen feltételek uralkodtak a távoli múltban.

A "Paposo" nevű kőzetdarab, amit szintén a Curiosity marsjáró örökített meg.

Fotó: NASA

A Curiosity küldetése, és eddigi eredményei

A Curiosity marsjáró 2012-ben érkezett meg a Gale-kráterbe, amely a déli felföld és az északi síkság találkozásánál fekszik. A kráter mérete 154 kilométer, és több mint 3,5 milliárd éves kőzetrétegeket rejt, amelyek a Mars történetének korai időszakáról mesélnek.

Az elmúlt több mint egy évtizedben a rover 35 kilométert tett meg, útja során rendszeresen kőzetfúrásokat, mintavételeket és méréseket végzett. Felfedezései között 3,7 milliárd éves kőzetekben talált hosszú szénláncok, valamint az egykori szénciklus nyomai egyaránt szerepelnek. Sőt, márciusban minden eddiginél nagyobb szerves molekulákat azonosított a bolygón.

Az eredmények arra utalnak, hogy a Mars valaha lakható égitest lehetett.

A küldetés során szerzett adatok kulcsfontosságúak a jövőbeli emberes marsi expedíciók tervezéséhez is.