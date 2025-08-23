Hihetetlen, mit derítettek ki a D-vitaminról

A kutatók a D-vitamin öregedésgátló hatása kapcsán egy nagyszabású, több éven át zajló klinikai kísérletben vizsgálták a kromoszómák végén található úgynevezett telomerek állapotát. Ezek a „védősapkák” kulcsfontosságúak, mert ahogy az évek múlnak, természetes módon rövidülnek, és ez szoros összefüggést mutat a biológiai öregedéssel és több időskori betegséggel is - írja a Scitech Daily.

A D-vitamin öregedésgátló hatása meglepően hatékony.

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Mire jutott a D-vitamin öregedésgátló hatása kapcsán folytatott vizsgálat?

A VITAL vizsgálat során több ezer amerikai önkéntes vett részt egy olyan kísérletben, ahol öt éven át követték nyomon a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak hatását a szervezetükben.

Az eredmények azt mutatták, hogy akik rendszeresen D3-vitamint szedtek, azoknál sokkal lassabban rövidültek a telomerek, mint a placebót szedőknél.

A kutatók szerint ez azért kiemelkedően fontos, mert a telomer rövidülése a sejtek öregedésének egyik legbiztosabb jele. Aki megőrzi a telomerjei hosszát, annál lassabb lehet a sejtszintű öregedés folyamata, és ezzel csökkenthető bizonyos krónikus betegségek kockázata is.

Három évet fiatalodtak a sejtek a D-vitamin miatt?

A tanulmány szerint

a napi D-vitamin-pótlás négy év alatt jelentősen lassította a telomerek rövidülését, így a sejtek mintha három évet fiatalodtak volna.

Ez egyedülálló, hiszen eddig kevés olyan módszerről tudtak, amely ilyen szinten befolyásolta volna a sejtek öregedési mechanizmusait.

Miért éppen a D-vitamin?

A D-vitamin korábban is a tudományos érdeklődés középpontjában állt, mert számos tanulmány kimutatta szerepét a csontok egészségében, az immunrendszer erősítésében és hogy egyes daganatos betegségek megelőzése elérhető vele. A pozitív hatások listája most a vitamin öregedésgátló képességével bővülhetett.

További kutatások szükségesek

Bár az eredmények meggyőzőek, a szakemberek szerint szükség van további klinikai vizsgálatokra is. Nem ismert például, hogy pontosan milyen D-vitamin adagolás a leghatékonyabb, és hogy hosszú távon milyen további előnyei lehetnek a pótlásnak. Egy dolog azonban biztos: a D-vitamin megfelelő szintje nemcsak a csontok, de a sejtek egészsége szempontjából is kulcsfontosságú lehet, és a jövőben talán az öregedés lassításának egyik fő eszközévé válhat.

