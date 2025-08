Ez lehet a kulcs a demencia megelőzéséhez – évekkel tolhatja ki a szellemi hanyatlást

Phyllis Jones néhány éve még depresszióval küzdött. Egy pánikroham után betegszabadságra ment, fia megjegyzése pedig ráébresztette: változtatnia kell életén. A 62 éves nő élete teljesen megváltozott, miután csatlakozott a US POINTER-programhoz, amelynek fő célja a demencia megelőzése.

A rendszeres testmozgással, az egészséges táplálkozással és a társas kapcsolatokkal elérhető a demencia megelőzése

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

A demencia megelőzése mérsékelt életmódváltással – a US POINTER program lényege

A több mint 2000 résztvevőt bevonó, 50 millió dolláros amerikai kutatás azt vizsgálta, hogy az életmódbeli változások – például a mozgás, egészséges táplálkozás, agytréning és társas kapcsolatok – képesek-e megelőzni a demenciát. A résztvevők többsége korábban mozgásszegény életmódot folytatott, és olyan egészségügyi állapotokkal éltek, mint a prediabétesz vagy a magas vérnyomás, amelyek növelik a kockázatot.

A vizsgálatban két csoport vett részt.

Az egyik szervezett, vezetett életmódprogramban tanult meg egészségesebben élni,

míg a másik önállóan próbált változtatni.

Két év után a vezetett csoport tagjai egy-két évvel jobb szellemi állapotot mutattak, ami erősíti azt az elméletet, hogy az egészséges életvitel kulcsszerepet játszik a demencia megelőzésében.

A demencia megelőzése négy alappilléren nyugszik:

Mozgás: napi 30 perc aerob edzés, heti erősítő és nyújtó gyakorlatok

napi 30 perc aerob edzés, heti erősítő és nyújtó gyakorlatok MIND-diéta: bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, kevés vaj és sajt

bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, kevés vaj és sajt Agytréning: rendszeres online kognitív gyakorlatok

rendszeres online kognitív gyakorlatok Társas kapcsolatok: aktív közösségi élet, baráti kapcsolatok ápolása

Nem csak a testünkre van pozitív hatással az életmódváltás

A program hatására Jones energikusabb lett. Új barátság is született: társával közösen utaznak a torontói Alzheimer-konferenciára, ahol elő is adnak. A résztvevők életmódját aktivitásmérő karkötőkkel, orvosi vizsgálatokkal és online tesztekkel követték nyomon, így pontos képet kaptak a fejlődésről.

A kutatók szerint nemcsak azok profitálhatnak, akiknél már fennáll a veszély, hanem azok is, akik szeretnék megelőzni a problémát.

A demencia megelőzése tehát már kis lépésekkel elkezdhető, és nem igényel drámai változtatásokat.

Dr. Dean Ornish, a Kaliforniai Egyetem professzora szerint a szigorúbb életmódprogramok akár vissza is fordíthatják a kognitív hanyatlást. Az ő kutatásai azt mutatják, hogy a vegán étrend, a napi mozgás, stresszkezelés és a társas kapcsolatok rendszere hatékony lehet az Alzheimer-kór korai szakaszában. A US POINTER eredményei viszont arra utalnak: a demencia megelőzése már mérsékeltebb életmódbeli változtatásokkal is elérhető.