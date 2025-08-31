„Nem volt bekötve” – a Diana-tragédia rejtett mozaikjai

Diana balesetét követően a francia sürgősségi rendszer az úgynevezett „stabilizálj a helyszínen” elvet követte. Ezért a mentők hosszan, lépésről lépésre látták el a sérülteket az alagútban, majd csak ezt követően indultak a kórház felé. Ugyanakkor ez a protokoll – miközben orvosilag indokolt – később félreértéseket és találgatásokat szült a külvilágban.

Vilmos herceg és Diana hercegnő képe a Szabadság lángja szobornál az Alma alagút tetején

Fotó: JOEL SAGET / AFP

Diana nem volt bekötve

Kevesen tudják, hogy egy éppen szolgálaton kívüli sürgősségi orvos, Dr. Frédéric Mailliez volt az elsők között a helyszínen. Ő hívta a segélyhívót, majd saját felszerelésével oxigént adott a hercegnőnek, és megkezdte az alapvető életmentő beavatkozásokat. Emellett a tűzoltók pillanatokon belül megérkeztek, és speciális eszközökkel óvatosan dolgoztak, hogy a súlyosan sérült utasokat kiemeljék.

A biztonsági övek szerepe szintén kulcsfontosságú részlet. A beszámolók szerint a négy utas közül egyedül a testőr használta – részben – az övet, és végül ő élte túl a balesetet, bár súlyos sérülésekkel. Mindazonáltal a vizsgálatok rámutattak: ha mindenki bekapcsolta volna az övét, a túlélés esélyei számottevően nőhettek volna.

Vizsgálatok és következtetések

A francia és később a brit hatóságok is kiterjedt vizsgálatot folytattak. A hivatalos jelentések szerint a rendkívül nagy sebesség, a sofőr jelentősen megemelkedett véralkoholszintje és a paparazzik agresszív követése együtt vezetett a tragédiához. Továbbá festéknyomokat is azonosítottak, amelyek egy fehér Fiat Uno jelenlétére utaltak a baleset előtti pillanatokban, ám a járművet soha nem azonosították teljes bizonyossággal.

A kocsironcs az alagútban

Fotó: JACK GUEZ / AFP

A brit esküdtszéki vizsgálat évekkel később „jogtalan emberölés” minősítéssel zárult, kiemelve a gondatlan vezetést és a külső nyomást mint meghatározó tényezőket. Ugyanakkor a széles körben terjedő összeesküvés-elméleteket a hivatalos értékelések következetesen cáfolták. A következtetés világos: több, egymást erősítő kockázati tényező találkozása okozta a balesetet.

Mítoszok, jelképek, emlékezet

Az Alma-alagút felett álló Szabadság lángja évekig spontán emlékhellyé vált, ahová a gyászolók virágokat és üzeneteket vittek. Később a körforgalom hivatalosan is a hercegnő emlékéhez kötődő hely lett, ami jelzi, hogy a város és a világ közössége tartósan őrzi emlékét.