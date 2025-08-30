Történelmi tettet vitt véghez a NASA

Az Discovery űrrepülőgép 1984. augusztus 30-án indult első útjára. A siker a negyedik próbálkozásra jött össze, mivel az előző három indítást lefújták; az egyiket mindössze hat másodperccel a start előtt szakították meg, miután hibát találtak az egyik főhajtóműben. Két hónapos késés után a Discovery augusztus 29-én ismét az indítóállásba került, de a startot megint leállították.

Fotó a Discovery űrrepülőgépről.

Fotó: NASA / AFP

Végül augusztus 30-án sikeresen elindult a Kennedy Űrközpontból.

A Discovery űrrepülőgép történelmi küldetése

Az STS-41-D küldetésen hatan utaztak: Henry W. Hartsfield Jr. parancsnok, Michael L. Coats pilóta, Richard M. Mullane, Steven A. Hawley és Judith Resnik küldetésspecialisták, valamint Charles D. Walker rakomány-specialista. Walker, a McDonnell Douglas vállalat munkatársa volt az első kereskedelmi hátterű rakomány-specialista, aki űrrepülőgépen repült.

Hartsfield kivételével mindenkinek ez volt az első űrutazása. Később valamennyien visszatértek az űrbe, Resniket kivéve, aki a Challenger 1986. január 28-i katasztrófájának egyik áldozata volt.

A zökkenőkkel teli előzmények ellenére az STS-41-D hatnapos küldetése a NASA szerint simán, hibamentesen zajlott. Három műholdat bocsátottak fel: az SBS-D-t, a SYNCOM IV-2-t és a TELSTAR-t. Mindemellett sikeresen teszteltek egy napelemes szárnyat is, és több kísérletet elvégeztek.

A Discovery szeptember 5-én épségben landolt a kaliforniai Edwards Légibázison. Összesen 97-szer kerülte meg a Földet és 2,5 millió mérföldet tett meg.

Mérföldkövek és az utolsó repülés

Huszonhét évnyi működése alatt a Discovery 39 alkalommal repült.

Kiemelt küldetései közé tartozott a Hubble űrtávcső pályára állítása és a Nap sarkvidékeit vizsgáló Ulysses űrszonda indítása.

Utolsó útjára, az STS-133 küldetésre 2011. február 24-én került sor. A fedélzeten Steven W. Lindsey, Eric A. Boe, Nicole M. P. Stott, Alvin Drew, Michael R. Barratt és Stephen G. Bowen utazott, akik csaknem 13 napig tartó űrrepülést teljesítettek.

A Discovery sikeres visszatérése után – a többi űrrepülőgéppel együtt – a program lezárásával kivonták a szolgálatból. Az utolsó űrrepülőgépes küldetés, az STS-135 misszió keretében az Atlantis 2011. július 21-én tért vissza a Földre.