Teli van csillaggal az égbolt, akkor miért sötét, fekete?

Nézzük meg előbb azt, hogy miért kék az ég?

Az égbolt kék színét a légköri fényszóródás okozza. Az égbolt légkör nélkül fekete lenne, csak a Nap és a csillagok látszanának. A testek színe attól függ, hogy a ráeső fehér fényből milyen színű sugarakat ver vissza és nyel el, de az égbolt esetén nem erről van szó, hiszen nem egy meghatározott felületű tárgyról beszélünk.

Teli van csillaggal az égbolt, az éjszakai égbolt mégsem ragyog, hanem sötét, fekete

Fotó: Karankk123

A napfény áthaladva a légkörön ütközik a légkört alkotó molekulákkal, például a nitrogénnel, oxigénnel és a benne lebegő idegen részecskékkel és szétszóródik rajtuk minden irányban. A Nap fehér fénye a szivárvány színeiből áll (piros, narancs, sárga, zöld, kék, és ibolyaszín), ezek együttese adja a fehér színt. A fénysugaraknak eltérő a hullámhossza, a piros a leghosszabb, a kék a legrövidebb hullámhosszú. Légkört alkotó molekulák és a benne lebegő részecskék megtörik és szétszórják a fénysugarakat, de nem egyformán, a legkisebb hullámhosszúakat szórják szét a legkönnyebben, vagyis a legerősebben és minden fényhullám csak akkora részben szóródik szét , amely kisebb, mint a fény hullámhossza. A légkör felső részében vannak ilyen kicsi molekulák, amelyeken csak a kék sugarak szóródnak, amik aztán a légkör alsóbb részeibe kerülve átjutnak a nagyobb akadályokon, porszemeken. Ezért kék az ég, mert a légkört felépítő molekulák a napfény kék és ibolyaszínű komponenseinek jó részét minden irányban szórja.

A levegő molekuláinál nagyobb szennyeződések nem csak a kék fényt, hanem a nagyobb hullámhosszú vöröset és sárgát is szórják és ezek keveréke szürkévé teszi az égboltot. Ezért van az, hogy akkor a legkékebb az ég, amikor a legtisztább a levegő.

Éjszaka, amikor a Föld elforog a Naptól, nincs fény, ami szóródjon, ezért az űr feketének látszik. Ha a Holdon lennénk, aminek nincs légköre, akkor az ég mindig fekete lenne, éjjel is és nappal is. Ez látható az Apollo Holdra szállásakor készült fotókon.

A NASA által 1969. július 19-én készített fotó a Hold körül keringő Földet mutatja az Apollo-11 vezérlőegységből nézve leszállás előtt és alatt.

Fotó: NASA

Most nézzük meg, miért fekete az éjszakai égbolt?

Egy csillag fényének időre van szüksége, hogy elérjen a Földre. A fény sebessége 300.000 km/sec. (Napból 8 perc alatt ér ide a fény. Ez azt jelenti, hogy ha a Nap egyszer csak megszűnne létezni, 8 percig nem vennénk észre, mert a fénye, ami akkor indult el, amikor a Nap még létezett, úton van a Föld felé. 8 perc után borulna sötétségbe a bolygónk.)