Több ezer éve rejtőzködő temető került elő Luxorban

A munkálatok

A projekt vezetője, Dr. Zahi Hawass, Egyiptom legismertebb régésze volt, akinek nevéhez többek között a gízai piramisok munkásainak sírjai kötődnek. Az ásatáson részt vett még Dr. Mariam Ayad egyiptológus, aki a női szerepekre specializálódott, valamint Dr. Julia Budka, a müncheni egyetem kutatója, a núbiai és egyiptomi temetkezési kultúrák szakértője. A helyszínen az At Lands Productions csapata forgatott, így a kamerák valós időben rögzítették a történelmi pillanatokat!

Dr Zahi Hawass a feltáráson.

Fotó: Viasat World

Zahi Hawass professzor egyébként akkor figyelt fel az addig érintetlen sivatagi temetkezési helyre, amikor a Lost Golden City romjait tárta fel. Két évvel később, 2022-ben tért vissza erre a területre, és az új ásatási expedíció kíséretében az egyiptomi papnők vallási-politikai szerepköréről kívánt többet megtudni.

25. dinasztiakori aknasír.

Fotó: Viasat World

Kik voltak a papnők?

Az egyiptomi nők már az ókorban is jelentős szerepet töltöttek be – különösen a 25. dinasztia idején, amikor a kusita (núbiai) királyok uralták Egyiptomot. Az Ámon isteni felesége (God’s Wife of Amun) főpapnői címre a királyok női rokonai (lányaik, húgaik) voltak jogosultak. Ez a pozíció nemcsak spirituális hatalommal, de hatalmas vagyonnal is járt: a karnaki templomok teljes gazdasági apparátusa az ő kezükben összpontosult. A társadalmi befolyás, a vallási tekintély és az anyai öröklésre épülő núbiai hagyomány tulajdonképpen a női hatalom legkorábbi formáját testesíti meg.

Fajansz amulett az egyik sírból.

Mit találtak a sírokban?

A feltárás során számos sír került elő, köztük a 6-os, a 9-es és a 12-es számú kamra. A 6-osról a csapat sokáig úgy hitte, hogy üres, de végül fantasztikus ritkaságokat találtak benne!

Ritka szobrocskák, amelyek hátukon gyermeket, ölükben gazellát tartó nőket ábrázolnak.



A leletek között voltak:

- kanópuszedények, amelyek a bebalzsamozott szerveket őrizték

- arany gyűrűk, karneol berakással

- amulettek és sírmellékletek (a halál utáni élethez)

- és ritka szobrocskák, amelyek hátukon gyermeket, ölükben gazellát tartó nőket ábrázolnak.

Az ásatásról forgatott dokumentumfilmet, Az egyiptomi papnők sírjait vasárnap este vetíti a Viasat History történelmi csatorna, aminek különlegessége, hogy nem utólag rekonstruált eseményeket látunk, hanem valós időben rögzített felfedezéseket. A film operatőrei ott voltak minden kulcspillanatnál: amikor az első amulett kibukkant a homokból, amikor a régészek ujjongva találtak rá a kanópuszedényekre, vagy amikor egy sír mennyezete sajnálatos módon beomlott.



