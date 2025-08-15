Elképesztő: a 100 évig élők emberfeletti tulajdonságokkal rendelkeznek

Két nagyszabású, idősekkel foglalkozó svédországi tanulmány megállapította, hogy a századik életévüket betöltött személyeknél jellemzően kevesebb betegség alakul ki, lassabban halmozódnak fel ezek, és sok esetben teljesen elkerülik őket a leghalálosabb korral összefüggő állapotok – annak ellenére, hogy sokkal tovább élnek, mint kortársaik. A nemzetközi kutatócsoport által közzétett munka azt sugallja, hogy a kivételes hosszú élettartam az öregedés egy sajátos mintázatához kapcsolódik, amelyben a betegségek késleltetettek vagy akár teljesen elkerülhetők.

A 100 éves élettartam megéléséhez emberfeletti tulajdonságok kellenek

Hosszabb élettartam, kevesebb betegség

Az eredmények megkérdőjelezik azt az elterjedt vélekedést, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több rossz egészségben töltött évvel jár.

A kutatók évtizedek egészségügyi nyilvántartásait elemezték, hogy összehasonlítsák a 100 évet elért embereket azokkal, akik korábban haltak meg, de ugyanazokban az években születtek.

Megvizsgálták a diagnózisok időzítését és számát számos állapot esetében – a stroke-októl és szívinfarktustól kezdve a rákos megbetegedéseken át a neurológiai betegségekig –, hogy kiderítsék, vajon a százévesek egyszerűen jobban túlélték-e a betegségeket, vagy teljesen elkerülték-e azokat.

Alacsonyabb betegségarány

Az első tanulmány 170 787, 1912 és 1922 között Stockholm megyében született személy egészségügyi adatait vizsgálta. A résztvevőket akár 40 évig is nyomon követték – vagy 60 éves koruktól a halálukig, vagy amíg be nem töltötték a 100. életévüket.

Az elemzés kimutatta, hogy a százéveseknek nemcsak alacsonyabb volt a betegségarányuk a késői középkorban, hanem ezt az előnyt egész életük során megőrizték.

Például 85 éves korukban a később 100 évig élőknek csak négy százaléka élt át stroke-ot. Azok között, akik 90 és 99 éves kor között haltak meg, ez az arány körülbelül 10 százalék volt.

Hasonlóképpen, 100 éves korukra a százévesek mindössze 12,5 százaléka élt át szívinfarktust, szemben a 80-as éveikben elhunytakkal, akiknél ez az arány több mint 24 százalék volt.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy ők nem egyszerűen jobban túlélik a súlyos betegségeket, mint mások – hanem sokkal hosszabb ideig, néha pedig teljesen elkerülik azokat.