Elképesztő: a 100 évig élők emberfeletti tulajdonságokkal rendelkeznek

Két nagyszabású, idősekkel foglalkozó svédországi tanulmány megállapította, hogy a századik életévüket betöltött személyeknél jellemzően kevesebb betegség alakul ki, lassabban halmozódnak fel ezek, és sok esetben teljesen elkerülik őket a leghalálosabb korral összefüggő állapotok – annak ellenére, hogy sokkal tovább élnek, mint kortársaik. A nemzetközi kutatócsoport által közzétett munka azt sugallja, hogy a kivételes hosszú élettartam az öregedés egy sajátos mintázatához kapcsolódik, amelyben a betegségek késleltetettek vagy akár teljesen elkerülhetők.
Az eredmények megkérdőjelezik azt az elterjedt vélekedést, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több rossz egészségben töltött évvel jár.
A kutatók évtizedek egészségügyi nyilvántartásait elemezték, hogy összehasonlítsák a 100 évet elért embereket azokkal, akik korábban haltak meg, de ugyanazokban az években születtek.
Megvizsgálták a diagnózisok időzítését és számát számos állapot esetében – a stroke-októl és szívinfarktustól kezdve a rákos megbetegedéseken át a neurológiai betegségekig –, hogy kiderítsék, vajon a százévesek egyszerűen jobban túlélték-e a betegségeket, vagy teljesen elkerülték-e azokat.
Az első tanulmány 170 787, 1912 és 1922 között Stockholm megyében született személy egészségügyi adatait vizsgálta. A résztvevőket akár 40 évig is nyomon követték – vagy 60 éves koruktól a halálukig, vagy amíg be nem töltötték a 100. életévüket.
Az elemzés kimutatta, hogy a százéveseknek nemcsak alacsonyabb volt a betegségarányuk a késői középkorban, hanem ezt az előnyt egész életük során megőrizték.
Például 85 éves korukban a később 100 évig élőknek csak négy százaléka élt át stroke-ot. Azok között, akik 90 és 99 éves kor között haltak meg, ez az arány körülbelül 10 százalék volt.
Hasonlóképpen, 100 éves korukra a százévesek mindössze 12,5 százaléka élt át szívinfarktust, szemben a 80-as éveikben elhunytakkal, akiknél ez az arány több mint 24 százalék volt.
A kutatók szerint ez arra utal, hogy ők nem egyszerűen jobban túlélik a súlyos betegségeket, mint mások – hanem sokkal hosszabb ideig, néha pedig teljesen elkerülik azokat.
Annak vizsgálatára, hogy a hosszú élet titka rejlik-e a kevésbé súlyos állapotok elkerülésében is, a csapat egy második tanulmányt végzett, amelyet ebben a hónapban tettek közzé.
Ebbe az elemzésbe 40 különböző egészségügyi problémát vontak be, az enyhétől a súlyosig, mint például a magas vérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegség és szívinfarktus.
A kutatók 274 108, 1920 és 1922 között született személy adatait vizsgálták, és körülbelül 30 évig követték őket – vagy 70 éves koruktól a halálukig, vagy amíg be nem töltötték a 100. életévüket. A résztvevőknek csak 1,5 százaléka, 4 330 fő érte el a 100 éves kort.
Még a feltételek szélesebb körének bevonásakor is következetesek voltak az eredmények: a százévesek összességében kevesebb betegséget fejlesztettek ki, és a betegségek felhalmozódásának üteme lassabb volt egész életük során.
A szív- és érrendszeri betegség volt a leggyakoribb diagnózis minden korcsoportban, de jelentősen kevésbé volt elterjedt a százévesek körében.
80 éves korban csak 8 százalékuknál diagnosztizáltak szív- és érrendszeri betegséget, szemben a 85 éves korban elhunytakkal, akiknél ez az arány több mint 15 százalék volt.
A szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb aránya központi szerepet játszott a hosszabb túlélésükben.
A százévesek nagyobb ellenálló képességet mutattak a neuropszichiátriai állapotokkal szemben is, mint például a depresszió és a demencia, egész életük során.
Bár a legtöbb százévesben végül több egészségi probléma is kialakult, ez általában sokkal később következett be az életükben – körülbelül 89 éves korban – és anélkül, hogy tapasztalták volna azt az éles egészségromlást, ami a nem százéveseknél az utolsó éveikben megfigyelhető.
Ezzel szemben a nem százévesek jellemzően az egészségügyi problémák számának meredek növekedését tapasztalták életük utolsó éveiben. Ezt a mintázatot nem figyelték meg azoknál, akik elérték a 100 évet, akiknél az egészségromlás lassabb és fokozatosabb volt, még a 90-es éveikben is.
A The Conversation-ben írva Karin Modig professzor, a Karolinska Intézet vezető epidemiológusa kijelentette: „Kutatócsoportom megállapította, hogy a 100 évig élő emberek látszólag emberfeletti képességgel rendelkeznek a betegségek elkerülésére.”
Az a felfedezés, hogy a százévesek képesek késleltetni, és néhány esetben elkerülni a betegségeket annak ellenére, hogy tovább élnek, egyszerre érdekes és bíztató. Ez azt mutatja, hogy lehetséges a szokásosnál lassabban öregedni – és megkérdőjelezi azt az általános hitet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel jár.
„Eredményeink arra utalnak, hogy a kivételes hosszú élet nem csupán a betegség elhalasztásáról szól, hanem az öregedés egy sajátos mintáját tükrözi. De hogy ez főként a genetikának, az életmódnak, a környezetnek vagy ezek kombinációjának köszönhető-e, továbbra is ismeretlen” – írta Modig.
„Kutatásunk következő lépése annak feltárása lesz, hogy milyen tényezők jelzik előre a 100 éves korig tartó életet – és hogy ezek az előrejelzők hogyan működnek az ember élete során. A százévesek egészséges öregedése mögött álló mechanizmusok megértése értékes betekintést nyújthat mindenki számára a hosszabb, egészségesebb élet előmozdításához.”