Híres nők bátor küzdelme a rettegett betegséggel

A nyílt kommunikáció hiánya az endometriózisról nem csupán társadalmi tabu, hanem veszélyes gyakorlat is. A diagnózisig vezető út átlagosan 7-10 évet vesz igénybe, ami alatt számtalan nő szenved feleslegesen, miközben azt hallják, hogy „csak túlérzékenyek” vagy „el kell viselniük a fájdalmat, mert nők”. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a közéleti személyiségek, akik reflektorfényben élnek, beszéljenek erről a betegségről, ezzel növelve a tudatosságot és bátorítva másokat, hogy keressenek segítséget.

Az endometriózis nagyon fájdalmas, sok nőt érintő betegség

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Endometrózis: hazai bátor hangok

A nemzetközileg elismert magyar szupermodell, Palvin Barbara hosszú ideig szenvedett diagnosztizálatlan egészségügyi problémákkal, mire végül megkapta az endometriózis diagnózisát. A Victoria's Secret angyala és világmárkák arca 2022-ben döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél betegségéről, miután évekig küzdött az ismeretlen eredetű fájdalmakkal.

Barbara őszintén mesélt arról, hogy modellkarrierje során gyakran kellett elviselnie hatalmas fájdalmakat fotózások és kifutók közben, amikor a menstruációs görcsök szinte mozgásképtelenné tették.

Sokszor azt hittem, ez normális, hogy ennyire szenvedek minden hónapban

– nyilatkozta egy interjúban. A diagnózis után műtéti beavatkozáson esett át, ami jelentősen javított életminőségén. Palvin nyíltsága különösen fontos a magyar nők számára, hiszen hazai ikonként sokaknak ad bátorságot ahhoz, hogy ne szégyelljenek orvoshoz fordulni hasonló tünetekkel.

Vajna Tímea is beszámolt endometriózissal kapcsolatos tapasztalatairól. Elmondta, hogy évekig tartó diagnosztizálatlan fájdalmak után derült ki nála az endometriózis, amely számos nő életét keseríti meg világszerte. Vajna Tímea hangsúlyozta a korai diagnózis fontosságát és a megfelelő kezelés szükségességét. Neki végül az örökbefogadás után sikerült teherbe esnie, és nemrég megszületett a kislánya.

Külföldi sztárok és az endometriózis

Lena Dunham, a Csajok (Girls) sorozat alkotója és főszereplője az egyik legnyíltabb híresség, aki az endometriózissal kapcsolatos tapasztalatairól beszél. Dunham számos esszét írt a betegségéről, és részletesen dokumentálta nyolc műtétjét, beleértve a hiszterektómiát (méheltávolítást) is, amelyre 31 éves korában került sor. „Soha nem éreztem magam kevésbé egyedül, mint amikor megosztottam a történetemet” – írta egyik esszéjében.