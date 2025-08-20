Hírlevél

endometriózis

Híres nők bátor küzdelme a rettegett betegséggel

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Az endometriózis egy olyan betegség, amely milliókat érint világszerte, mégis évtizedeken át nem beszéltek róla. Ez a krónikus, fájdalmas betegség akkor alakul ki, amikor a méh belső rétegéhez hasonló szövet a méhen kívül kezd növekedni. Az endometriózisban szenvedő nők gyakran szembesülnek elviselhetetlen menstruációs fájdalommal, krónikus medencei fájdalommal, és sajnos sokan a terméketlenség problémájával is küzdenek.
endometriózis

A nyílt kommunikáció hiánya az endometriózisról nem csupán társadalmi tabu, hanem veszélyes gyakorlat is. A diagnózisig vezető út átlagosan 7-10 évet vesz igénybe, ami alatt számtalan nő szenved feleslegesen, miközben azt hallják, hogy „csak túlérzékenyek” vagy „el kell viselniük a fájdalmat, mert nők”. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a közéleti személyiségek, akik reflektorfényben élnek, beszéljenek erről a betegségről, ezzel növelve a tudatosságot és bátorítva másokat, hogy keressenek segítséget. 

endometriózis PRODUCTION - 30 March 2022, Berlin: ILLUSTRATION - A woman holds a hot water bottle to her lower abdomen while lying in bed. (posed scene) Many sufferers of the abdominal disease endometriosis suffer from severe symptoms and associated restrictions in everyday life. (To dpa: "Mysterium Endometriose - When the period becomes a torment") Photo: Annette Riedl/dpa (Photo by Annette Riedl / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az endometriózis nagyon fájdalmas, sok nőt érintő betegség
Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Endometrózis: hazai bátor hangok 

A nemzetközileg elismert magyar szupermodell, Palvin Barbara hosszú ideig szenvedett diagnosztizálatlan egészségügyi problémákkal, mire végül megkapta az endometriózis diagnózisát. A Victoria's Secret angyala és világmárkák arca 2022-ben döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél betegségéről, miután évekig küzdött az ismeretlen eredetű fájdalmakkal. 

Barbara őszintén mesélt arról, hogy modellkarrierje során gyakran kellett elviselnie hatalmas fájdalmakat fotózások és kifutók közben, amikor a menstruációs görcsök szinte mozgásképtelenné tették.

Sokszor azt hittem, ez normális, hogy ennyire szenvedek minden hónapban

– nyilatkozta egy interjúban. A diagnózis után műtéti beavatkozáson esett át, ami jelentősen javított életminőségén. Palvin nyíltsága különösen fontos a magyar nők számára, hiszen hazai ikonként sokaknak ad bátorságot ahhoz, hogy ne szégyelljenek orvoshoz fordulni hasonló tünetekkel. 

Vajna Tímea is beszámolt endometriózissal kapcsolatos tapasztalatairól. Elmondta, hogy évekig tartó diagnosztizálatlan fájdalmak után derült ki nála az endometriózis, amely számos nő életét keseríti meg világszerte. Vajna Tímea hangsúlyozta a korai diagnózis fontosságát és a megfelelő kezelés szükségességét. Neki végül az örökbefogadás után sikerült teherbe esnie, és nemrég megszületett a kislánya. 

Külföldi sztárok és az endometriózis 

Lena Dunham, a Csajok (Girls) sorozat alkotója és főszereplője az egyik legnyíltabb híresség, aki az endometriózissal kapcsolatos tapasztalatairól beszél. Dunham számos esszét írt a betegségéről, és részletesen dokumentálta nyolc műtétjét, beleértve a hiszterektómiát (méheltávolítást) is, amelyre 31 éves korában került sor. „Soha nem éreztem magam kevésbé egyedül, mint amikor megosztottam a történetemet” – írta egyik esszéjében. 

Padma Lakshmi, a Top Chef műsorvezetője és a Endometriosis Foundation of America (amerikai endometriózis alapítvány) társalapítója, 23 éves koráig nem kapott diagnózist, annak ellenére, hogy tizenéves kora óta erős fájdalmai voltak. 

Egy teljes hónapot töltöttem minden évben az ágyban fekve

– emlékezett vissza. Miután diagnózist kapott és több műtéten is átesett, életcéljává vált, hogy segítsen más nőknek és felvilágosítsa a közvéleményt. Lakshmi aktivizmusa jelentősen hozzájárult az endometriózissal kapcsolatos tudatosság növeléséhez és a kutatások finanszírozásához. 

NEW YORK - MAY 20: Padma Lakshmi attends The Endometriosis Foundation of America's 2nd Annual Blossom Ball at the New York Public Library - A Schwartzman Building on May 20, 2010 in New York City. Andrew H. Walker/Getty Images/AFP (Photo by Andrew H. Walker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Padma Lakshmi az amaerikai endometriózis alapítvány egyik találkozóján
Fotó: ANDREW H. WALKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amy Schumer, a népszerű komikus és színésznő szintén nyíltan beszélt endometriózisáról és a betegség miatt 2021-ben átesett méheltávolításon. Instagram-oldalán őszintén dokumentálta műtét utáni felépülését, hangsúlyozva, mennyire megváltoztatta életét, hogy végre megfelelő kezelést kapott.

Ha menstruációs fájdalmaid vannak, segítséget kell kérned

– tanácsolta követőinek egy videóüzenetben. 

További inspiráló történetek 

Chrissy Teigen modell és televíziós személyiség 2021-ben osztotta meg endometriózis-műtétjének tapasztalatait, nem sokkal a terhessége elvesztése után. Őszintén beszélt a fájdalmairól és a műtét utáni felépüléséről, miközben arra bátorította a nőket, hogy hallgassanak testükre. „Az endometriózis nem csak fizikai fájdalom, hanem érzelmi hullámvasút is” – írta közösségi média oldalán. 

Julianne Hough, a profi táncos és színésznő már tizenévesen szembesült az endometriózis tüneteivel, de csak 20 éves korában diagnosztizálták. Azóta nyíltan beszél a betegségről és arról, hogyan befolyásolja karrierjét. 

Táncosként megtanultam mosolyogni a fájdalom ellenére, de rájöttem, hogy ez nem egészséges

– nyilatkozta egy interjúban. Hough számos alkalommal hangsúlyozta, mennyire fontos a korai diagnózis és a megfelelő kezelés. 

Halsey énekes és dalszerző szintén részletesen beszélt endometriózisával kapcsolatos küzdelmeiről, beleértve többszöri vetélését is. Később sikeresen szült gyermeket, ami reményt adhat sok, termékenységi problémákkal küzdő endometriózis-betegnek. „Fontos tudni, hogy a diagnózis nem jelenti a remény végét” – üzente rajongóinak. 

A sztárok átformálják a társadalmi párbeszédet 

A hírességek nyíltsága az endometriózisról messze túlmutat a személyes történetmegosztáson. Ezek a bátor nők alapvetően megváltoztatják a betegséggel kapcsolatos társadalmi párbeszédet és közegészségügyi megközelítést. A híres arcok segítenek abban, hogy az endometriózis kilépjen a tabuk árnyékából és legitim egészségügyi problémaként ismerjék el. 

NEW YORK, NY - APRIL 19: Honoree Lena Dunham accepts an award onstage during the 8th Annual Blossom Ball benefiting the Endometriosis Foundation of America hosted by EFA Founders Padma Lakshmi and Tamer Seckin, MD at Pier 60 on April 19, 2016 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Endometriosis Foundation of America/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lena Dunham az amerikai endometriózis társaság egyik ülésén
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Különösen fontos, hogy ezek a sztárok nem csupán beszélnek a betegségről, hanem aktívan részt vesznek a tudatosság növelésében és a kutatások támogatásában is.

 Padma Lakshmi alapítványa például milliókat gyűjtött az endometriózis kutatására, míg Lena Dunham rendszeresen vesz részt olyan rendezvényeken, ahol fiatal nőknek beszél a tünetek felismerésének fontosságáról. Ezek a törekvések valódi változást hozhatnak a diagnosztizálásban és kezelésben. 

Az endometriózisban szenvedő sztárok őszintesége azt is megmutatja, hogy a betegség nem válogat – a siker, hírnév és vagyon sem véd meg tőle. Ez a felismerés segít humanizálni a betegséget és erősíti az üzenetet, hogy a fájdalom valódi, nem pedig túlzás vagy képzelgés. A hírességek befolyása révén remélhetőleg egyre több nő kap időben diagnózist és megfelelő kezelést, ami évek szenvedésétől kímélheti meg őket. 

 

