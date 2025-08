Szó szerint felforrhat az agyunk

A klímaváltozás egyik kellemetlen velejárója, hogy a világ egyre melegebbé válik, a hőhullámok pedig gyakoribbak, hosszabbak és intenzívebbek lesznek, mint korábban. Eddig főként az extrém hőség szívre gyakorolt hatását vizsgálták, de ma már egyre több kutatás foglalkozik azzal is, hogyan befolyásolja a forróság az agy működését. A tudósok szerint ezek a változások már most is érezhetőek, és a következő évtizedekben tovább erősödnek – olvasható a BBC cikkében.

Az extrém hőség nemcsak testi, hanem súlyos mentális zavarokat is okozhat – az agy működése ilyenkor könnyen kibillen az egyensúlyából

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az extrém hőség a betegeket és az egészségeseket egyaránt sújtja

Jake még csak öt hónapos volt, amikor elszenvedte első epilepsziás rohamát. Azóta minden nyáron, a meleg, párás napokon újra jelentkeznek a tünetek. Az orvosok Dravet-szindrómát állapítottak meg nála – ez egy ritka, de súlyos idegrendszeri betegség, amely különösen érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Édesanyja szerint a nyári forróság minden évben újabb rohamokat hoz – és Jake nincs ezzel egyedül. Az eset jól mutatja, hogy a nagy hőség különösen veszélyes az idegrendszeri betegségekkel élőkre.

A kutatók szerint azonban az extrém meleg hosszú távon bárkire hatással lehet.

Az agy túlmelegszik

Az agy az egyik legérzékenyebb szervünk. Miközben gondolkodunk, döntéseket hozunk vagy emlékezünk, folyamatosan hőt termel. Normál körülmények között a szervezet vérkeringéssel hűti az agyat, de extrém melegben ez a hűtőmechanizmus túlterhelődhet. Az idegsejtek és a közöttük zajló kommunikáció hőmérséklet-függő.

Ha az agy túlmelegszik,

az memóriazavarhoz,

figyelemcsökkenéshez,

ingerlékenységhez,

sőt, mentális összeomláshoz is vezethet.

A döntéshozatal romlik, nő a kockázatvállalás, és előtérbe kerülhet az agresszió, a szorongás vagy a depresszió.

„Az extrém hőség felborítja az agy működését, mintha egy órában a fogaskerekek már nem passzolnának egymáshoz.” - fogalmazott Sanjay Sisodiya, a University College London kutatója, aki az éghajlatváltozás neurológiai hatásait vizsgálja.

Több roham, gyakoribb stroke

A hőség nemcsak általános szellemi fáradtságot okoz, hanem rontja az idegrendszeri betegséggel élők állapotát is. Epilepsziában gyakoribbá válnak a rohamok, szklerózis multiplex esetén nehezebb a testhőmérséklet szabályozása. A demens betegek gyakran nem veszik észre, hogy túlmelegedtek, vagy elfelejtenek inni, árnyékba húzódni.

Stroke esetén a helyzet még súlyosabb: egy kutatás szerint a legmelegebb napokon ezer stroke-ból kettőt közvetlenül a hőség vált ki.

Ez évente akár 10 ezer plusz halálesetet is jelenthet. A forróság ráadásul az alvást is megzavarja, ami tovább terheli az idegrendszert.