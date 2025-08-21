Szükség van-e fehérjepótlásra? – itt a sokkoló igazság

Az élelmiszercímkéken hatalmas, vastag betűkkel kiemelve szerepel a fehérjetartalom, a közösségi média tele van receptekkel, amelyek azt ígérik, hogy még több fehérjét csempésznek a kedvenc fogásokba. Az International Food Information Council Food and Health Survey felmérése szerint 2024-ben a „magas fehérjetartalmú” étrend vezette a népszerű étkezési minták listáját. De valóban jogos ez a felfokozott figyelem? Igen is, meg nem is.

Fehérjedús étrend

Fotó: LUCY STEIN / Connect Images

A fehérje alapvető tápanyag

A fehérje alapvető az egészség szempontjából, és a bevitel növelése támogathatja az egészséges öregedést és a fittségi célokat. Ugyanakkor a roham, hogy minél több grammot pakoljunk be – amit gyakran inkább a marketing, mint a valós orvosi szükséglet hajt – kérdéseket vet fel. Valójában mennyire van szükség? Túlzásba lehet vinni? Mi a legjobb fehérjeforrás?

Ez a cikk tényszerűen bemutatja a lényeget, lerombolja a gyakori mítoszokat, és megválaszolja a fehérjével kapcsolatos legégetőbb kérdéseket.

Miért van szükség fehérjére?

A fehérje a három alapvető makrotápanyag egyike, amelyre a szervezet nagy mennyiségben tart igényt, a szénhidrátok és a zsírok mellett.

Míg a szénhidrátok és zsírok elsődlegesen energiát szolgáltatnak, a fehérje inkább szerkezeti és funkcionális szerepet tölt be.

Segít a szövetek felépítésében és regenerálásában, támogatja az immunrendszert, valamint enzimek, hormonok és más létfontosságú molekulák létrehozásában vesz részt.

A fehérjéket aminosavak alkotják. A szervezet egyes aminosavakat elő tud állítani, kilencet azonban táplálékkal kell bevinni. Ezek az esszenciális aminosavak. Ezért a fehérje napi szinten szükséges, nem csupán egy finom edzés utáni bónusz.

A zsírral és szénhidráttal ellentétben, amelyeket a szervezet képes elraktározni, a fehérjének nincs külön raktározó rendszere. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen pótolni kell.

Szélsőséges helyzetekben – például hosszan tartó koplalás vagy súlyos betegség esetén – a szervezet a saját izmait bontja le, hogy aminosavakat szabadítson fel energiatermeléshez és helyreállításhoz. Ez a végső vészmegoldás is jelzi, mennyire létfontosságú a fehérje a túléléshez.