Kísértetiesen mosolygó fejet ástak ki egy skót farmon

A leletet egy régészetet tanuló hallgató, Katie Joss találta meg, aki azonnal jelezte a felfedezést és dokumentálta a helyszínt. Mivel a környezet mezőgazdasági művelés alatt áll, a gyors reagálás döntő volt a fej épségének megőrzése szempontjából, írja a Fox News.

A kísértetiesen mosolygó fej és felfedezője, Katie Joss

Fotó: Dan Lee / UHI Archaeology Institute

A fej közelről: forma, stílus, rejtély

Első pillantásra a fej arányai és a kifejező vonások tűnnek szembe: az ajkakra fagyott kísérteties mosoly, a hangsúlyos arccsontok és a semmibe révedő tekintet. A tárgy kézműves munka nyomait viseli, mégis őriz valami szimbolikus egyszerűséget. Ez a kettősség – a részletek gondossága és a stilizáltság – gyakori jelenség az ősi faragványoknál, és sokszor egy közösség hiedelemvilágát tükrözi.

Ezen felül a kőanyag és a megmunkálás technikája további nyomokat adhat az eredet és a kor meghatározásához. A vizsgálatok – például a kőzettani elemzés és a mikrosérülések vizsgálata – segítenek megkülönböztetni a rituális tárgyat a hétköznapi díszítőelemtől. Ugyanakkor a kontextus, vagyis a skót farm talajrétegei és a közeli lelőhelyek adatai nélkül nehéz egyértelmű következtetést levonni.

Hol helyezzük el a múlt térképén?

Történeti párhuzamok alapján a Brit-szigeteken több korszakban készítettek kőből faragott fejeket. Vannak kelta hagyományokat követő darabok, amelyek a fej, mint az életerő és identitás szimbóluma előtt tisztelegnek. Emellett a középkori és kora újkori kőfaragványok között is találunk védelmező, apotropaikus funkciójú arcokat, melyeket épületek homlokzatán vagy bejáratánál helyeztek el.

Ráadásul a mosoly, különösen a kísérteties mosoly, nem feltétlenül realista ábrázolás: gyakran jelenthet határhelyzetet az élők és a túlvilág között, vagy szimbolikus „őr” szerepet. Következésképp a lelet több értelmezést is megenged: lehet kultikus tárgy, határjel, díszítőelem vagy akár személyes emlék. A későbbi tudományos vizsgálatok célja éppen az, hogy a párhuzamok közül a legvalószínűbbet azonosítsák.

A felfedező és a módszer: tanulságok a terepről

A tény, hogy egy diák, Katie Joss találta meg a fejet, erős érv a nyitott, terepi-közösségi régészet mellett. Egyrészt a friss szem gyakran észrevesz apróságokat, amelyeket a helyiek megszokásból már nem. Másrészt a dokumentált procedúra – a helyszín rögzítése, a tárgy állapotának leírása, a hatóságok értesítése – mintaszerű gyakorlatot mutat, amely minden váratlan leletnél követendő.