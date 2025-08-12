Olyan fekete lyukat találtak, amihez foghatót még nem látott az emberiség

„A valaha talált tíz legnagyobb fekete lyuk egyike, sőt talán a legnagyobb” – mondta Thomas Collett, a Portsmouthi Egyetem asztrofizikusa. Hozzátette, hogy a korábbi becslések bizonytalanok, ám az általuk alkalmazott módszerrel jóval nagyobb pontossággal sikerült megállapítani az objektum tömegét.

Az SDSS J1148+1930 galaxis közepén lévő óriási fekete lyuk a kozmosz egyik legnagyobb ismert égiteste. Az objektum 36,3 milliárd naptömegű.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Így határozták meg a gigantikus fekete lyuk tömegét

Minden nagyobb méretű galaxis központjában található egy szupermasszív fekete lyuk, amelynek tömege legalább egymillió naptömeg. Elméletben növekedésüknek nincs korlátja, de a Világegyetem kora és a fejlődési ütem miatt a gyakorlatban legfeljebb 50 milliárd naptömeget érhetnek el.

A frissen azonosított óriás egy ritka égi jelenség, a Kozmikus Patkó révén vált láthatóvá. A patkó alakú, elnyúlt fénynyaláb a gravitációs lencsézés következménye: az előtérben lévő galaxis elhajlítja és felnagyítja a mögötte lévő fényforrás képét.

A kutatást Carlos Melo-Carneiro, a Rio Grande do Sul Szövetségi Egyetem csillagásza irányította. Elmondása szerint ez a fekete lyuk jelenleg szunnyad, vagyis nem nyel el aktívan anyagot. Mégis észlelhető, mivel hatalmas gravitációja jelentősen befolyásolja a környezetét.

A kozmikus bestia otthona

Az SDSS J1148+1930 egy úgynevezett fosszilis galaxis, amely valaha egy teljes galaxishalmaz volt. A halmaz tagjai idővel összeolvadtak, és a bennük lévő szupermasszív fekete lyukak is egyesültek, így jött létre a mostani, gigantikus égitest.

A kutatók szerint a felfedezés fontos lépés annak megértésében, hogyan nőhetnek ekkorára a fekete lyukak, ami továbbra is a Világegyetem egyik nagy megoldatlan rejtélye.

Az eredmények a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban jelentek meg.

A fekete lyukak több szempontból is érdekesek. Egy nemrég publikált, radikális elmélet szerint ezeknek az objektumoknak a belseje rejtheti a régóta keresett sötét energiát, ami a világegyetem tágulásának előidézője lehet.