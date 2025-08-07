Rendkívül veszélyes baktériummal szennyezett nedves törlőkendők kerültek forgalomba

A brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) vizsgálata szerint több alkoholmentes törlőkendő Burkholderia stabilis baktériummal szennyeződött. Ez a kórokozó 2018 és 2025 között 51 embert betegített meg az Egyesült Királyságban. Bár a fertőzött törlőkendők miatt eddig nem történt haláleset, több beteg kórházi kezelésre szorult - írja a Daily Mail.

A fertőzött törlőkendőket sürgősen ki kell dobni!

Fotó: ALICE S. / BSIP

Az UKHSA szerint a baktérium különösen veszélyes a legyengült immunrendszerűekre és a cisztás fibrózisban szenvedőkre.

Ezek a fertőzött törlőkendők lehetnek veszélyesek

A hatóság három márkát azonosított, amely közvetlenül összefüggésbe hozható a baktériumfertőzéssel:

ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes

Microsafe Moist Wipe Alcohol Free

Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes

Egy negyedik termék, a Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes esetében is kimutattak szennyeződést, ám nem a járványhoz kapcsolódó baktériumtörzzsel. A fertőzött törlőkendők már lekerültek a boltok polcairól, de az egészségügyi hatóságok szerint sok háztartásban még mindig megtalálhatók lehetnek az elsősegély készletekben.

Így támad a veszélyes baktérium

A Burkholderia stabilis normál esetben nem okoz gondot, de a sebekbe jutva vagy intravénásan súlyos fertőzést válthat ki. Otthoni ápolás során különösen veszélyes lehet, ha az injekció beadása előtt fertőzött kendővel törlik át a beadás helyét.

A baktérium a véráramba kerülve életveszélyes állapotot idézhet elő.

Mire kell figyelni otthon?

A brit hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzött törlőkendőket azonnal ki kell dobni. Ha már használták őket, orvoshoz csak tünetek esetén kell fordulni. Ilyenek lehetnek:

bőrpír és a seb környékén jelentkező duzzanat

fokozódó fájdalom és melegségérzet

genny vagy egyéb váladék

láz, hidegrázás, az injekció beadásának helyén keletkező gyulladás

A hatóságok szerint csak „steril” feliratú kendőt szabad használni sebek, horzsolások vagy vérző területek kezelésére.

A fertőzött törlőkendők nem engedélyezettek

Dr. James Elston, az UKHSA tanácsadója megerősítette: „Bár az általános kockázat alacsony, a Burkholderia stabilis már több esetben fertőzést okozott.

Ezeket a nem steril törlőkendőket tilos sebek vagy injekciós területek tisztítására használni!”

Dr. Alison Cave, a Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Szabályozási Ügynökségének (MHRA) biztonsági főtanácsadója hozzátette: „Ezek a termékek nem rendelkeznek engedéllyel. Aki használta őket, és aggódik a baktériumfertőzés miatt, forduljon orvoshoz!”