Rendkívül veszélyes baktériummal szennyezett nedves törlőkendők kerültek forgalomba

A brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) vizsgálata szerint több alkoholmentes törlőkendő Burkholderia stabilis baktériummal szennyeződött. Ez a kórokozó 2018 és 2025 között 51 embert betegített meg az Egyesült Királyságban. Bár a fertőzött törlőkendők miatt eddig nem történt haláleset, több beteg kórházi kezelésre szorult - írja a Daily Mail.
Az UKHSA szerint a baktérium különösen veszélyes a legyengült immunrendszerűekre és a cisztás fibrózisban szenvedőkre.
A hatóság három márkát azonosított, amely közvetlenül összefüggésbe hozható a baktériumfertőzéssel:
Egy negyedik termék, a Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes esetében is kimutattak szennyeződést, ám nem a járványhoz kapcsolódó baktériumtörzzsel. A fertőzött törlőkendők már lekerültek a boltok polcairól, de az egészségügyi hatóságok szerint sok háztartásban még mindig megtalálhatók lehetnek az elsősegély készletekben.
A Burkholderia stabilis normál esetben nem okoz gondot, de a sebekbe jutva vagy intravénásan súlyos fertőzést válthat ki. Otthoni ápolás során különösen veszélyes lehet, ha az injekció beadása előtt fertőzött kendővel törlik át a beadás helyét.
A baktérium a véráramba kerülve életveszélyes állapotot idézhet elő.
A brit hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzött törlőkendőket azonnal ki kell dobni. Ha már használták őket, orvoshoz csak tünetek esetén kell fordulni. Ilyenek lehetnek:
A hatóságok szerint csak „steril” feliratú kendőt szabad használni sebek, horzsolások vagy vérző területek kezelésére.
Dr. James Elston, az UKHSA tanácsadója megerősítette: „Bár az általános kockázat alacsony, a Burkholderia stabilis már több esetben fertőzést okozott.
Ezeket a nem steril törlőkendőket tilos sebek vagy injekciós területek tisztítására használni!”
Dr. Alison Cave, a Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Szabályozási Ügynökségének (MHRA) biztonsági főtanácsadója hozzátette: „Ezek a termékek nem rendelkeznek engedéllyel. Aki használta őket, és aggódik a baktériumfertőzés miatt, forduljon orvoshoz!”
A mostani esetet nem a halálos Burkholderia pseudomallei baktérium okozza, amely a fertőzöttek felét megöli, és már endemikus az Egyesült Államok délkeleti partvidékén. Ez utóbbi kórokozó tüdőgyulladást és szepszist is okozhat.
A hatóságok arra kérnek mindenkit: ellenőrizzék az otthoni elsősegély készletben található kendőket! Ne használják, ha a csomagolás sérült, vagy túllépték a lejárati időt! Különösen igaz ez az alkoholmentes, nem steril kendőkre, mivel ezeknek nem garantálható a biztonságossága.