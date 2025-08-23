Európai városokat önthet el a víz

Északkelet-Grönlandon 1990 óta folyamatosan melegszik a levegő és nagyjából ekkorra tehető az első olvadékvízből álló tavak megjelenése a 79N felszínén. A legnagyobb ilyen tó 1995-ben jött létre, ma közel 21 négyzetkilométer kiterjedésű. 2015-ben 123 millió köbméter víz gyűlt össze benne, ami egy milliós nagyváros ellátására is bőven elegendő lenne. A víz azonban nem marad a felszínen: a repedéseken keresztül a mélybe zúdul, és egészen a gleccser aljáig hatol, ahol felgyorsítja a jég tenger irányába történő mozgását – írja a Focus Online.

Grönland legnagyobb gleccserének olvadása miatt európai városok kerülhetnek víz alá.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Hogyan válik instabillá Grönland legnagyobb gleccsere?

A tó nem egyenletesen, hanem hirtelen, és egyre rövidebb időközönként csapolódik le. Az első esetet 2005-ben figyelték meg, majd 2012-ben és 2015-ben is megtörtént. Az utóbbi időszakban már szinte rendszeressé vált: az elmúlt öt évben négy ilyen eseményt is rögzítettek. A kiürülések után hatalmas repedésrendszerek maradnak vissza,

egyes hasadékok a 200 méteres hosszúságot is elérik.

A csatornák, amelyeken keresztül a víz eltávozik, évekig a jégben maradnak.

Európai városok kerülhetnek víz alá?

A víz eltűnésével a dráma nem ér véget: a jég alatt hatalmas buborék képződik, amely felfelé nyomja a fölötte lévő gleccsert.

A jég a törésvonalaknál akár egy métert is elmozdulhat, ami tartósan instabillá teheti a 79N-t.

Emiatt a globális tengerszint-emelkedés tovább gyorsul; jelenleg évente nagyjából 4 milliméterrel nő a vízszint, ami első látásra nem sok, de hosszú távon óriási fenyegetést jelent az alacsonyan fekvő partvidékekre.

Európában különösen Hamburg, Bréma és Amszterdam lehet veszélyeztetett, ahol sürgősen fejleszteni kellene a védműveket. A németországi Sylt-sziget partjai pedig minden egyes centiméter vízszint-emelkedéssel értékes területeket veszítenek.