Életveszélyessé vált a helyzet az Alpokban

A gleccser visszahúzódás következményei Lombardiában már kézzelfoghatóak: a Ventina környezete annyira instabillá vált, hogy a kutatók nem tudnak többé biztonságosan terepmunkát végezni. A Lombardiai Gleccserkutató Szolgálat ezért bejelentette, hogy mostantól drónos megfigyelés és más modern technológiák segítségével követik nyomon a jégfolyam sorsát.

Drámai mértéket öltött a gleccser visszahúzódás.

Fotó: FRANCOIS ROUX / ONLY FRANCE

A Ventina gleccser zsugorodása az elmúlt évtizedekben drámaian felgyorsult. 1895 óta összesen 1,7 kilométerrel rövidült meg, ebből 431 métert csak az elmúlt tíz évben veszített el. A legnagyobb jégveszteség 2021 után következett be. Andrea Toffaletti gleccserkutató szerint

az 1980-as évekig még reménykedhettünk lassabb folyamatban, de az elmúlt negyven évben drámai változás indult el.”

Gleccser visszahúzódás: az Alpok felmelegedése kétszer gyorsabb a világátlagnál

Az Alpok felmelegedése különösen gyors: a térség átlaghőmérséklete kétszer olyan ütemben emelkedik, mint a világátlag. Emiatt az alpesi gleccserek több mint 64 százaléka eltűnt, ami közvetlenül érinti a vízkészletek csökkenését és a helyi ökoszisztémákat.

A Nature tudományos folyóirat tanulmánya szerint a világ gleccserei 2000 és 2011 között évente 255 milliárd tonna jeget veszítettek, a következő évtizedben viszont már 346 milliárd tonna olvadt el évente. Ez egyértelmű jele a gyorsuló globális felmelegedés hatásainak.

A gleccser visszahúzódás közvetlen hatással van a vízellátásra, az élővilágra, valamint hosszú távon az emberi társadalom fennmaradására is.

Ezek az ökológiai következmények sürgető beavatkozást igényelnek.