Aggasztó változást észleltek, drámai időjárás csaphat le Európára

Az Atlanti meridionális áramlási rendszer (AMOC) úgy működik, mint egy óriási óceáni szállítószalag: a trópusokról észak felé szállítja a meleg felszíni vizeket, ott lehűl, lesüllyed, majd hideg vízként tér vissza délre. Ez a folyamatos körforgás az, ami Európát viszonylag enyhe telekkel és mérsékelt klímával ajándékozta meg. A Golf-áramlat gyengülése azonban felboríthatja ezt a több ezer éve fennálló egyensúlyt. A kutatások szerint az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás miatt a rendszer a 21. század végére akár 5–8 sverdrupos gyengülést is elszenvedhet - írja a Focus Online.

A Golf-áramlat gyengülése pusztító időjárási jelenségeknek ágyazhat meg (illusztráció).

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Ilyen mértékű visszaesés az utolsó jégkorszak óta nem fordult elő.

Golf-áramlat gyengülése: a múlt stabilitása, a jövő bizonytalansága

A Heidelbergi Egyetem klímakutatói az Észak-Atlanti-óceán fenekéről gyűjtött üledékmintákat elemezve rekonstruálták az áramlási rendszer történetét. Az apró radioaktív izotópok aránya lehetővé tette számukra, hogy több ezer évre visszamenően meghatározzák az áramlat erősségét.

Az eredmények szerint az AMOC az elmúlt 6500 évben rendkívül stabil maradt, mintegy 18 sverdrupos átlagos erősséggel. Korábban csak néhány jelentősebb gyengülést tapasztaltak: például 9200 éve, amikor hatalmas mennyiségű olvadékvíz zúdult az óceánba az észak-amerikai jégtakaró összeomlása miatt.

A mostani előrejelzések azonban ennél is nagyobb változást vetítenek előre.

Mi történne, ha leállna a Golf-áramlat?

A kérdésre adott válasz riasztó:

Európában a telek sokkal hidegebbé, a nyarak forróbbá és szárazabbá válnának.

A szélsőséges időjárás gyakoribb lenne, és a csapadékzónák átrendeződése Afrikát és Dél-Amerikát is sújtaná. A Száhel-övezetben például súlyosabb aszályokra, míg az Amazonas vidékén a mezőgazdasági termelés visszaesésére kellene számítani.

A gyengülő áramlat kevesebb tápanyagot juttatna az Atlanti-óceán északi részére, ami veszélybe sodorná a halállományt és ezzel együtt a halászatra épülő közösségek megélhetését is. A monszunrendszerek és a hurrikánok is szélsőségesebbé válhatnak, sőt az óceán szén-dioxid-megkötő képessége is csökkenne, ami tovább gyorsítaná a globális felmelegedést.