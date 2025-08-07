Skizofrénia, Alzheimer, memóriazavar – lehet, hogy mind mögött gombák állnak?

Testünkben hemzsegnek a mikroorganizmusok, amelyek között a gombák is ott vannak. Megtalálhatók a bőrön, a nyálkahártyán, sőt, még a bélrendszerben is megtelepednek. Egy részük már születésünk óta velünk él, mások az ételeink révén vagy levegővételkor kerülnek a szervezetünkbe. Bár közülük sokat az immunrendszer semlegesít, némelyik hosszabb távon is velünk marad. A legújabb kutatások szerint ezek a láthatatlan lakók nem csupán az emésztésre vagy testünk védekezőképességére, hanem az agyra és ezzel elménkre is hatással vannak. Az agyban megtelepedő gombák tehát úgy tűnik, nem a horrorfilmesek kitalációi – bizonyos esetekben nagyon súlyos fertőzéseket okozhatnak, és már az is felmerült, hogy közvetetten mentális zavarokat is előidézhetnek. A gombák hatása az agyra egy olyan terület, amit a tudósok csak most kezdenek igazán megérteni – olvasható a BBC cikkében.

A gombák hatása az agyra egyre intenzívebben kutatott terület.

Fotó: NICOLAS ARMER / DPA

Gombák hatása az agyra: hogyan juthatnak át a szervezet áthatolhatatlannak hitt gátján?

Normális esetben a vér-agy gát megvédi az idegrendszert a kórokozóktól. Probléma akkor van, ha például HIV-fertőzés, rák, szervátültetés vagy egyszerűen csak az öregedés miatt az immunrendszer legyengül; ekkor a gombák akár az agyig is eljuthatnak.

Az Aspergillus vagy a Cryptococcus gombák végzetes kimenetelű fertőzéseket okozhatnak, a halálozási arány pedig a 90 százalékot is elérheti.

A Candida albicans nevű gomba az egészséges bélrendszerben is jelen van, ám eljuthat az agyba, ahol mérgező vegyületeket termelhet. A gombafertőzések túlélőinél gyakran maradandó idegrendszeri károsodás alakul ki; körükben

emlékezetkiesés,

szédülés

és látászavar is előfordulhat.

A gombák potenciális szerepe az Alzheimer-kórban

Egyes kutatók szerint az agyba bejutó gombák krónikus gyulladás kiváltásával az Alzheimer-kór kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az elmélet azt állítja, hogy mivel az immunrendszer idősebb korban nem működik olyan hatékonyan, mint régen, a mikroorganizmusok eljuthatnak egészen az agyig, ahol hosszú távon károsítják az idegsejteket.