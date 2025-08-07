Skizofrénia, Alzheimer, memóriazavar – lehet, hogy mind mögött gombák állnak?

Testünkben hemzsegnek a mikroorganizmusok, amelyek között a gombák is ott vannak. Megtalálhatók a bőrön, a nyálkahártyán, sőt, még a bélrendszerben is megtelepednek. Egy részük már születésünk óta velünk él, mások az ételeink révén vagy levegővételkor kerülnek a szervezetünkbe. Bár közülük sokat az immunrendszer semlegesít, némelyik hosszabb távon is velünk marad. A legújabb kutatások szerint ezek a láthatatlan lakók nem csupán az emésztésre vagy testünk védekezőképességére, hanem az agyra és ezzel elménkre is hatással vannak. Az agyban megtelepedő gombák tehát úgy tűnik, nem a horrorfilmesek kitalációi – bizonyos esetekben nagyon súlyos fertőzéseket okozhatnak, és már az is felmerült, hogy közvetetten mentális zavarokat is előidézhetnek. A gombák hatása az agyra egy olyan terület, amit a tudósok csak most kezdenek igazán megérteni – olvasható a BBC cikkében.
Normális esetben a vér-agy gát megvédi az idegrendszert a kórokozóktól. Probléma akkor van, ha például HIV-fertőzés, rák, szervátültetés vagy egyszerűen csak az öregedés miatt az immunrendszer legyengül; ekkor a gombák akár az agyig is eljuthatnak.
Az Aspergillus vagy a Cryptococcus gombák végzetes kimenetelű fertőzéseket okozhatnak, a halálozási arány pedig a 90 százalékot is elérheti.
A Candida albicans nevű gomba az egészséges bélrendszerben is jelen van, ám eljuthat az agyba, ahol mérgező vegyületeket termelhet. A gombafertőzések túlélőinél gyakran maradandó idegrendszeri károsodás alakul ki; körükben
Egyes kutatók szerint az agyba bejutó gombák krónikus gyulladás kiváltásával az Alzheimer-kór kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az elmélet azt állítja, hogy mivel az immunrendszer idősebb korban nem működik olyan hatékonyan, mint régen, a mikroorganizmusok eljuthatnak egészen az agyig, ahol hosszú távon károsítják az idegsejteket.
Richard Lathe, az Edinburghi Egyetem biológusa szerint egyes Alzheimer-kóros betegek állapota javult a fertőzésellenes kezelések hatására. Volt olyan páciens is, aki a terápia után visszatérhetett a munkájához.
A szakértő úgy véli, hogy a betegséghez köthető fehérjefelhalmozódás talán az immunrendszer védekező mechanizmusának része, és nem az Alzheimer kiváltó oka.
A bél-agy kapcsolat régóta ismert. A bélmikrobák hatással lehetnek a hangulatunkra, a viselkedésünkre és a mentális egészségünkre. Most úgy tűnik, a gombák is beleszólnak ebbe a kommunikációba. Egy amerikai kutatásban a Candida-val fertőzött egerek szociálisabbá váltak: gyakrabban szaglászták egymást, és keresték társaik közelségét.
A kutatók szerint az immunrendszer által kiváltott jelek a véráramon keresztül eljuthatnak az agyba, és ott befolyásolhatják az idegsejtek működését.
Hogy ez az embernél is így történik-e, egyelőre nem tudjuk. De ha igen, akkor a gombák hatása sokkal jelentősebb lehet, mint eddig hittük.
Egyes tanulmányok szerint a Candida túlszaporodása összefügghet a skizofréniával és más mentális betegségekkel. Skizofréniás nőknél, akiknél magasabb volt a Candida-szint, gyengébb eredmények születtek a kognitív teszteken. Az elmélet szerint a túlszaporodott gombák felboríthatják a bélmikrobák egyensúlyát, ami neurokémiai zavarokat idézhet elő az arra hajlamos egyénekben.
Bár az összefüggés egyelőre nem bizonyított, a kutatók már vizsgálják, hogy a probiotikumok képesek-e visszaszorítani a Candida túlsúlyát, és ezáltal enyhíteni a pszichés tüneteket.