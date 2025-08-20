Új, merész elmélet az univerzum tágulásáról

„Évtizedeken át próbáltuk megérteni az univerzum korai pillanatait olyan modellekkel, amelyek soha nem megfigyelt elemeken alapultak” – magyarázza a tanulmány első szerzője, Raúl Jiménez, a Barcelonai Egyetem elméleti asztrofizikusa. Egy új elmélet szerint azonban a gravitációs hullámok hajtották az univerzum korai tágulását és az anyag újraelosztását.

Két fekete lyuk egyesülésekor létrejövő gravitációs hullámok

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Gravitációs hullámok és a kozmosz szerkezet

„Ami izgalmassá teszi ezt a javaslatot, az az egyszerűsége és ellenőrizhetősége. Nem spekulatív elemeket adunk hozzá, hanem azt mutatjuk be, hogy a gravitáció és a kvantummechanika elegendő lehet a kozmosz szerkezetének létrejöttének magyarázatára.”

Nem tudjuk biztosan, hogyan bontakoztak ki az univerzum legkorábbi szakaszai az Nagy Bumm után, amely körülbelül 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. A tudósok jelenleg csak olyan elméleteket állíthatnak fel, amelyek illeszkednek az általunk megfigyelt univerzum fizikájához.

Ezek az elméletek meglehetősen jók, de egyértelmű hiányosságaik vannak. Vegyük például a JWST felfedezését, amely szerint a kozmológusok által vártnál korábban léteztek nagy számban masszív galaxisok az univerzumban.

Az univerzum fejlődésének jelenleg elfogadott időrendje szerint a Nagy Bumm után közvetlenül egy gyors tágulási vagy inflációs időszak következett. Egy egydimenziós, végtelen sűrűségű pontból – szingularitásból, az univerzum matematikai leírásából közvetlenül a nagy bumm előtt – az univerzum gyorsan felfúvódott, forró plazmalevessé duzzadt, amely lehűlve anyaggá alakult.

Spekulatív részecske

Az inflaton egy spekulatív részecske vagy kvantummező, amelyet a tudósok a kozmológiai infláció és a kozmosz meglepő simaságának magyarázatára használnak. E

lméletben ez a részecske hajtja az univerzum gyors tágulását, miközben lehetővé teszi a plazmában a sűrűségkülönbségeket, amelyek végül fekete lyukakká, galaxisokká, csillagokká és az univerzumban szétszórt anyag minden más darabjává sűrűsödnek.

Azonban minden erőfeszítés ellenére a fizikusok nem találtak bizonyítékot, amely alátámasztaná az inflaton létezését. Jiménez és kollégái tudni szerették volna, van-e más út – magyarázható-e az univerzum korai fejlődése olyan paraméterekkel, amelyek kevésbé támaszkodnak spekulatív elemekre.