Új, merész elmélet az univerzum tágulásáról

„Évtizedeken át próbáltuk megérteni az univerzum korai pillanatait olyan modellekkel, amelyek soha nem megfigyelt elemeken alapultak” – magyarázza a tanulmány első szerzője, Raúl Jiménez, a Barcelonai Egyetem elméleti asztrofizikusa. Egy új elmélet szerint azonban a gravitációs hullámok hajtották az univerzum korai tágulását és az anyag újraelosztását.
„Ami izgalmassá teszi ezt a javaslatot, az az egyszerűsége és ellenőrizhetősége. Nem spekulatív elemeket adunk hozzá, hanem azt mutatjuk be, hogy a gravitáció és a kvantummechanika elegendő lehet a kozmosz szerkezetének létrejöttének magyarázatára.”
Nem tudjuk biztosan, hogyan bontakoztak ki az univerzum legkorábbi szakaszai az Nagy Bumm után, amely körülbelül 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. A tudósok jelenleg csak olyan elméleteket állíthatnak fel, amelyek illeszkednek az általunk megfigyelt univerzum fizikájához.
Ezek az elméletek meglehetősen jók, de egyértelmű hiányosságaik vannak. Vegyük például a JWST felfedezését, amely szerint a kozmológusok által vártnál korábban léteztek nagy számban masszív galaxisok az univerzumban.
Az univerzum fejlődésének jelenleg elfogadott időrendje szerint a Nagy Bumm után közvetlenül egy gyors tágulási vagy inflációs időszak következett. Egy egydimenziós, végtelen sűrűségű pontból – szingularitásból, az univerzum matematikai leírásából közvetlenül a nagy bumm előtt – az univerzum gyorsan felfúvódott, forró plazmalevessé duzzadt, amely lehűlve anyaggá alakult.
Az inflaton egy spekulatív részecske vagy kvantummező, amelyet a tudósok a kozmológiai infláció és a kozmosz meglepő simaságának magyarázatára használnak. E
lméletben ez a részecske hajtja az univerzum gyors tágulását, miközben lehetővé teszi a plazmában a sűrűségkülönbségeket, amelyek végül fekete lyukakká, galaxisokká, csillagokká és az univerzumban szétszórt anyag minden más darabjává sűrűsödnek.
Azonban minden erőfeszítés ellenére a fizikusok nem találtak bizonyítékot, amely alátámasztaná az inflaton létezését. Jiménez és kollégái tudni szerették volna, van-e más út – magyarázható-e az univerzum korai fejlődése olyan paraméterekkel, amelyek kevésbé támaszkodnak spekulatív elemekre.
Egy nagyon leegyszerűsített, az általános relativitáselmélettel és az univerzum tágulásának jelenlegi megfigyeléseivel összhangban lévő valós univerzummodellel kezdték, amelyet de Sitter-térnek neveznek. Ezen a téren belül a téridő kvantumfluktuációi – vagyis gravitációs hullámok – keletkezhetnek egy tenzorperturbációnak nevezett turbulencia által.
Úgy gondolják, hogy a gravitációs hullámok ma is betöltik az univerzumot. Ezek a téridőben keletkező hullámok, amelyeket hatalmas zavarok generálnak.
Azok, amelyeket jelenleg észlelni tudunk, masszív, sűrű objektumok, például neutroncsillagok és fekete lyukak ütközésekor keletkeznek, de a fizikusok szerint az egész univerzum folyamatosan zeng a gravitációs hullámok olyan háttérzajától, amely túl nagy ahhoz, hogy (egyelőre) észlelni tudjuk.
A kutatók megállapították, hogy a téridő-modelljükben a tenzorperturbációk által keltett gravitációs hullámok önmagukban is sűrűségváltozásokat hozhatnak létre az ősi plazmában, valamint hajthatják az univerzum korai tágulását.
Végül ezek a változások elég sűrű csomókat hoznának létre ahhoz, hogy a gravitáció hatására összeomoljanak, és létrehozzák a korai univerzum magvait – a legelső csillagokat, galaxisokat és fekete lyukakat.
Ez egy olyan elegáns megoldás, amely megszünteti a feltételezésekre való támaszkodást mint az egész univerzum korai fejlődésének hajtóerejét, bár természetesen további munkára van szükség az ellenőrzéséhez.
„Az általunk javasolt mechanizmus megszüntethetné a modell-függő forgatókönyv szükségességét: egy skalármező, mint az inflaton választását az infláció hajtására” – írják a kutatók.