Új, merész elmélet az univerzum tágulásáról

Ahogyan az óceán hullámai formálják partjainkat, úgy alakíthatták egykor a téridő hullámzásai univerzumunkat a fejlődés azon útjára, ami a ma látható kozmoszhoz vezetett. Egy új elmélet szerint a gravitációs hullámok – nem pedig a feltételezett inflaton részecskék – hajtották az univerzum korai tágulását és az anyag újraelosztását.
gravitációstéridőuniverzuminfláció

„Évtizedeken át próbáltuk megérteni az univerzum korai pillanatait olyan modellekkel, amelyek soha nem megfigyelt elemeken alapultak” – magyarázza a tanulmány első szerzője, Raúl Jiménez, a Barcelonai Egyetem elméleti asztrofizikusa. Egy új elmélet szerint azonban a gravitációs hullámok hajtották az univerzum korai tágulását és az anyag újraelosztását.

gravitációs hullám Illustration of two black holes orbiting each other in a combined accretion disc. Eventually the black holes will merge, producing gravitational waves. These are a prediction of Einstein's theory of general relativity. Gravity is the distortion of spacetime by mass, and changes in this distortion travel in waves at the speed of light. The effect is most pronounced where extremely massive objects are subject to extremely high acceleration. This is seen, for instance, where black holes or neutron stars are in a close orbit such as this. In February 2016, gravitational waves were detected for the first time, 100 years after Einstein's prediction. The waves emanated from the collision of two black holes, of 36 and 29 solar masses, some 1.3 billion light years away. The waves were extremely faint by the time they arrived at Earth, where they were detected by the two LIGO detectors in the USA. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
Két fekete lyuk egyesülésekor létrejövő gravitációs hullámok
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Gravitációs hullámok és a kozmosz szerkezet 

„Ami izgalmassá teszi ezt a javaslatot, az az egyszerűsége és ellenőrizhetősége. Nem spekulatív elemeket adunk hozzá, hanem azt mutatjuk be, hogy a gravitáció és a kvantummechanika elegendő lehet a kozmosz szerkezetének létrejöttének magyarázatára.” 

Nem tudjuk biztosan, hogyan bontakoztak ki az univerzum legkorábbi szakaszai az Nagy Bumm után, amely körülbelül 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt. A tudósok jelenleg csak olyan elméleteket állíthatnak fel, amelyek illeszkednek az általunk megfigyelt univerzum fizikájához.

 

Ezek az elméletek meglehetősen jók, de egyértelmű hiányosságaik vannak. Vegyük például a JWST felfedezését, amely szerint a kozmológusok által vártnál korábban léteztek nagy számban masszív galaxisok az univerzumban. 

Az univerzum fejlődésének jelenleg elfogadott időrendje szerint a Nagy Bumm után közvetlenül egy gyors tágulási vagy inflációs időszak következett. Egy egydimenziós, végtelen sűrűségű pontból – szingularitásból, az univerzum matematikai leírásából közvetlenül a nagy bumm előtt – az univerzum gyorsan felfúvódott, forró plazmalevessé duzzadt, amely lehűlve anyaggá alakult. 

Spekulatív részecske 

Az inflaton egy spekulatív részecske vagy kvantummező, amelyet a tudósok a kozmológiai infláció és a kozmosz meglepő simaságának magyarázatára használnak. E

lméletben ez a részecske hajtja az univerzum gyors tágulását, miközben lehetővé teszi a plazmában a sűrűségkülönbségeket, amelyek végül fekete lyukakká, galaxisokká, csillagokká és az univerzumban szétszórt anyag minden más darabjává sűrűsödnek. 

Azonban minden erőfeszítés ellenére a fizikusok nem találtak bizonyítékot, amely alátámasztaná az inflaton létezését. Jiménez és kollégái tudni szerették volna, van-e más út – magyarázható-e az univerzum korai fejlődése olyan paraméterekkel, amelyek kevésbé támaszkodnak spekulatív elemekre. 

Gravitational waves, abstract illustration. (Photo by SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT / Science Photo Library via AFP)
Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

Leegyszerűsített modell 

Egy nagyon leegyszerűsített, az általános relativitáselmélettel és az univerzum tágulásának jelenlegi megfigyeléseivel összhangban lévő valós univerzummodellel kezdték, amelyet de Sitter-térnek neveznek. Ezen a téren belül a téridő kvantumfluktuációi – vagyis gravitációs hullámok – keletkezhetnek egy tenzorperturbációnak nevezett turbulencia által. 

Úgy gondolják, hogy a gravitációs hullámok ma is betöltik az univerzumot. Ezek a téridőben keletkező hullámok, amelyeket hatalmas zavarok generálnak. 

Azok, amelyeket jelenleg észlelni tudunk, masszív, sűrű objektumok, például neutroncsillagok és fekete lyukak ütközésekor keletkeznek, de a fizikusok szerint az egész univerzum folyamatosan zeng a gravitációs hullámok olyan háttérzajától, amely túl nagy ahhoz, hogy (egyelőre) észlelni tudjuk. 

Az univerzum korai tágulásának hajtóereje 

A kutatók megállapították, hogy a téridő-modelljükben a tenzorperturbációk által keltett gravitációs hullámok önmagukban is sűrűségváltozásokat hozhatnak létre az ősi plazmában, valamint hajthatják az univerzum korai tágulását. 

Végül ezek a változások elég sűrű csomókat hoznának létre ahhoz, hogy a gravitáció hatására összeomoljanak, és létrehozzák a korai univerzum magvait – a legelső csillagokat, galaxisokat és fekete lyukakat. 

Ez egy olyan elegáns megoldás, amely megszünteti a feltételezésekre való támaszkodást mint az egész univerzum korai fejlődésének hajtóerejét, bár természetesen további munkára van szükség az ellenőrzéséhez. 

„Az általunk javasolt mechanizmus megszüntethetné a modell-függő forgatókönyv szükségességét: egy skalármező, mint az inflaton választását az infláció hajtására” – írják a kutatók. 

 

