Sosem késő elkezdeni a mozgást, de nem mindegy, hogyan

A magyar lakosság 95,6 százaléka él át valamilyen mozgásszervi panaszt, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű— derült ki a MozgásKlinika ezerfős országos felméréséből. Napjaink életstílusa — az ülőmunka és a mozgás hiánya — hozzájárul ahhoz, hogy a derék-, nyak-, térd- és vállfájdalom egyre gyakoribbá váljon. Ugyanakkor kevesen élnek a rendelkezésre álló szakmai ellátás lehetőségével: a válaszadók mindössze 15 százalék vette igénybe a gyógytorna, mozgásterápa segítségét.

Szakértő segítséggel a gyógytorna befeketés lehet a jövőnkbe.

Fotó: Shutterstock

A felmérésből az is kiderül, hogy a mozgásszervi panaszok nemcsak testi, hanem gazdasági és társadalmi terhet is jelentenek. Az egészséges életévek száma Magyarországon jócskán elmarad a nyugat-európai átlagtól, részben éppen a mozgáshiány, a krónikus betegségek és a nem megfelelő táplálkozás miatt. A WHO szerint a fizikai inaktivitás – akárcsak a dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás – komoly, elkerülhető halálozási arányhoz járul hozzá.

A felmérés azt is mutatja, hogy az egészségi és fittségérzet drámaian alacsony: a súlyosan érintett csoportnál az átlagos egészségi állapot skálán mért értéke 2,32 volt, míg a fittség esetében mindössze 1,92 ötös skálán. A legsúlyosabban érintettek aránya a válaszadók 40,6 százaléka. Ugyanakkor, bár több mint felük időről időre orvoshoz fordul, csupán 15 százalék használ rehabilitációs lehetőségeket – míg a legsúlyosabban érintett csoportban ez az arány alig 13 százalék.

A felmérés tükrözi az orvosközpontú megközelítés túlsúlyát a magyar egészségügyben, miközben a mozgása alapú terápiák, mint például a gyógytorna vagy a manuálterápia, hatékonyabbak lennének mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból. A szakértők szerint ezek a beavatkozások valójában megtérülő befektetésnek számítanak, hisz csökkentik a későbbi költségeket, javítják az életminőséget és csökkenthetik a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.

Fontos tudnivalók a témával kapcsolatban

Gyógytorna vagy fitnesz? Mindkettő befektetés

A mozgásszervi panaszok szinte mindenkit érintenek, mégis csak kevesen élnek a létező szakmai segítséggel. Pedig a korai rehabilitáció, a gyógytorna és a mozgásterápiás beavatkozások nemcsak testi-lelki előnyökkel járnak, hanem gazdasági szempontból is megtérülő befektetésnek bizonyulnak. Tartósan javíthatják az életminőséget, megelőzhetik a komolyabb betegségeket, és közvetetten csökkenthetik az egészségügyi kiadásokat is. A kulcs: minél előbb szakemberhez fordulni.