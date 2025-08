Ijesztő gyorsasággal terjed egy halálos ráktípus; elmagyarázzuk, mi lehet az oka

A Nature Medicine című tudományos folyóiratban megjelent legfrissebb kutatás szerint a 2008 és 2017 között születettek közül 15,6 millió embernél alakulhat ki gyomorrák életük későbbi szakaszában. A becslések alapján az esetek 76 százalékáért – vagyis 11,9 millió megbetegedésért – egy gyomorrákot okozó baktérium, a Helicobacter pylori felelős, amely már korán megtelepszik a szervezetükben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Gyomorrákot okozó baktérium: miért ilyen veszélyes a Helicobacter pylori?

A Helicobacter pylori baktérium már gyermekkorban megfertőzheti az embert. A legtöbben nem tapasztalnak tüneteket, ezért a betegség sokáig rejtve marad. Ugyanakkor a baktérium éveken, akár évtizedeken keresztül is gyulladást okozhat a gyomor nyálkahártyájában, ami hosszú távon daganat kialakulásához vezethet. A fertőzés ráadásul könnyen terjed; akár csókolózással, vagy hányadék, széklet útján is elkapható. A kutatók szerint ez a jelenség részben magyarázatot ad arra is, hogy miért nő a gyomorrák előfordulása a fiatalabb korosztályokban.

Világjárvány lehet belőle – Ázsia a leginkább veszélyeztetett

A WHO Rákkutatási Ügynöksége 185 ország adatait elemezve arra jutott, hogy amennyiben nem történik beavatkozás, 2101-ig (amikorra a 2017-ben születettek elérik a 84 éves kort) 11,9 millió olyan rákbetegség alakulhat ki, amely egyértelműen a gyomorrákot okozó baktériumhoz köthető.

Az esetek több mint kétharmada (8 millió) Ázsiában várható.

Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Svájc, Norvégia és Izland együtt összesen 471 000 esettel számolhat.

Afrika eddig kevésbé érintett: 2022-ben még alacsony volt az előfordulás, de 2101-re 1,4 millió ilyen esetet jósolnak – ez hatszoros növekedés.

A gyomorrák jelenleg a világ ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedése, és évente körülbelül 770 000 halálesetet okoz.

A megelőzés kulcsa: szűrés és kezelés

A tanulmány szerzői szerint a helyzet súlyos, de nem reménytelen. A kutatók úgy vélik, széles körű szűrőprogramok és az időben elvégzett antibiotikumos kezelések akár 75 százalékkal csökkenthetik a gyomorrák miatti megbetegedések számát.