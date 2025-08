Futótűzként terjed Európában a kórházak réme – rendkívül halálos

Dán kutatók egy eddig ismeretlen MRSA baktériumtörzset azonosítottak, amely az utóbbi években szélsebesen terjed Európában, és különösen a kisgyermekekre jelent veszélyt. Az új variáns az ismert, gyakran kórházi megbetegedéseket okozó meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) egy rendkívül veszélyes mutációja, ami könnyen halálos fertőzést idézhet elő.

Fotó: ARMIN WEIGEL / DPA

Az érintett gyermekeknél kezdetben csak kisebb bőrproblémák jelentkeznek, ám ezek nagyon gyorsan súlyosbodhatnak.

Halálos fertőzés: egyre több országban jelenik meg

A szuperbaktérium 2014-ben jelent meg először Németországban és Hollandiában, de mára Belgium, Franciaország, Svájc és Spanyolország is érintett. A kórokozó gyors terjedése komoly terhet ró az egészségügyre, különösen azért, mert a hagyományos kezelések hatástalannak bizonyulnak. A rezisztencia miatt ugyanis a leggyakrabban alkalmazott fuzidinsav sem képes megfékezni a baktériumot.

Súlyos járvány kitörése fenyeget

Dániában rövid idő alatt 32 gyermeknél és hozzátartozóiknál alakult ki súlyos, fekélyes bőrgyulladás. A kutatók szerint ezek a közösségi terjedésű esetek arra figyelmeztetnek, hogy megfelelő beavatkozás nélkül hamarosan egy súlyos járvány robbanhat ki. Az új MRSA fertőzés kezelése rendkívül nehéz, ezért az orvosok sürgősen alternatív antibiotikumokat keresnek.

Hogyan fertőz az MRSA?

Az új MRSA baktérium több olyan gént tartalmaz, melyek növelik virulenciáját, és kifejezetten ellenállóvá teszik az eddig hatékony fuzidinsav-alapú antibiotikummal szemben.

Ez a genetikai kombináció különösen agresszívvá teszi a fertőzést

– mondta Andreas Petersen, a dán Statens Serum Institut vezető kutatója.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a szakértők szerint 2030-ra évente akár ötmillióan is meghalhatnak világszerte az antibiotikum-rezisztencia miatt. Az új típusú fertőzés azért is különösen veszélyes, mert könnyen átterjedhet az egészséges felnőttekre is, akik továbbadhatják azt nagyobb közösségekben.

A jelenleg érintett európai országok már így is évente több mint 11 milliárd eurót fordítanak a halálos fertőzést okozó baktérium által kiváltott komplikációk kórházakban történő kezelésére. Az egészségügyi szakemberek ezért arra figyelmeztetnek, hogy az alapellátásban dolgozó orvosoknak, és különösen a szülőknek, komolyabban kell venniük a megelőzést és a korai felismerést. Az egészségügyi szervezetek sürgetik, hogy a problémát vegyék komolyan európai uniós szinten is, mert koordinált intézkedések nélkül tovább romolhat a helyzet.