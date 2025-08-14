Különleges képességük miatt a homárok elméletileg halhatatlanok

A homárok élettartama sokáig rejtély volt. A legöregebb ismert példányok gyakran nem a természetben, hanem éttermekben bukkannak fel. 2009-ben George, egy kilenckilós amerikai homár 140 évesre becsült kora keltett szenzációt. 2017-ben Louie, egy másik óriás, nagyjából 132 éves lehetett. Mindkettőt visszaengedték a tengerbe, de ezek az esetek felvetik a kérdést: valóban ilyen sokáig élhetnek?

A homárok élettartama még ma is rejtély a tudomány számára

Fotó: MAISANT LUDOVIC / HEMIS.FR / hemis.fr

A válasz bizonytalan, hiszen ezek a számok becsléseken alapulnak. A természetben ritkán találkozni igazán idős példányokkal, ezért sokan feltételezik, hogy ezek az állatok akár halhatatlanok is lehetnek.

A homárok élettartama: miért öregszenek másként?

Az ember idővel izmot veszít, csontjai gyengülnek, sejtjei lassabban újulnak. A homárok ezzel szemben az évek múlásával erősödnek. Egy 1998-as német kutatás kimutatta:

az amerikai homár (Homarus americanus) telomeráz enzime egész életében aktív marad, így a kromoszómák nem rövidülnek, a sejtek folyamatosan regenerálódnak.

Ez magyarázza, miért képesek még idős korban is teljes végtagokat újranöveszteni. Feltételezhető, hogy az európai homár (Homarus gammarus) hasonló tulajdonságokkal bír.

Miért nem élnek mégsem örökké?

A sejtek fiatalsága nem védi meg őket a páncél okozta kellemetlenségektől. Növekedésükhöz vedleniük kell, ami rendkívül energiaigényes.

Idősebb korban a vedlés elmaradhat, a páncél szorítani kezd, és az állat legyengül. Ez fertőzésekhez, kimerüléshez vagy ragadozók támadásához vezethet.

Ehhez társul az emberi halászat hatása: mivel a homár különleges ételnek számít, sok példány még fiatalon a tányéron végzi.

Kiderülhet valaha az igazság?

Amíg a homárok keresett gasztronómiai fogások, valószínűleg sosem tudjuk meg pontosan, meddig élhetnének a természetben. Annyi biztos, hogy a homárok élettartama a tengeri élővilág egyik legnagyobb rejtélye, amely még sokáig foglalkoztatja majd a kutatókat.