Azonosították az egyik leggyakoribb rák okát

Egy kutatás szerint a humán papillomavírus egyik típusa jóval veszélyesebb lehet, mint eddig hittük. A HPV és bőrrák kapcsolata most új megvilágításba került, miután orvosok egy különleges esettel találkoztak, amely átírhatja a daganatok kialakulásáról alkotott képet.
Eddig úgy vélték, hogy a beta-HPV ritkán játszik szerepet a bőrrákban, legfeljebb az UV-sugárzás károsító hatását fokozza. Azonban egy új, New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a HPV és bőrrák közötti kapcsolat ennél jóval szorosabb: a vírus önállóan is képes daganatot képezni és fenntartani.

A HPV és bőrrák kapcsolatát vizsgáló új kutatás szerint a humán papillomavírus önállóan is kiválthatja a daganatot legyengült immunrendszerű betegeknél.
A HPV és bőrrák kapcsolatát vizsgáló új kutatás szerint a humán papillomavírus önállóan is kiválthatja a daganatot legyengült immunrendszerű betegeknél.
Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A HPV és bőrrák közötti kapcsolat felderítése

A kutatás alapját egy 34 éves nő esete adta, akinek a homlokán laphámsejtes karcinóma (cSCC) alakult ki. A daganat immunterápia és többszöri műtét után is visszatért. A részletes genetikai vizsgálat döbbenetes eredményt hozott: a beta-HPV beépült a daganat DNS-ébe, és olyan fehérjéket termelt, amelyek közvetlenül elősegítették a rákos sejtek szaporodását. Korábban soha nem mutatták ki, hogy ez a vírus beépül a sejtek genetikai állományába, és aktívan fenntartja a daganatot.

A beteg öröklött immunhiányban szenvedett, amely miatt T-sejtjei nem tudták elpusztítani a vírust. 

Bár szervezete képes volt helyreállítani az UV-sugárzás okozta DNS-károsodást, a T-sejtek hiánya lehetővé tette, hogy a beta-HPV megtámadja a bőrsejteket és elindítsa a daganatképződést.

A nőnél más HPV-hez köthető betegségek is kialakultak, például szemölcsök jöttek létre a bőrön és a szájban.

A kezelés, ami mindent megváltoztatott

Az orvosok csontvelő-őssejt-transzplantációt végeztek, hogy a hibás immunsejteket egészségesekre cseréljék. A beavatkozás után a bőrrák és a HPV okozta elváltozások is eltűntek, és a hároméves utánkövetés során nem tértek vissza.

Ez a felfedezés alapjaiban változtatja meg, hogyan gondolkodunk a cSCC kezeléséről gyengébb immunrendszerű betegek esetében”

 – mondta Andrea Lisco immunológus, a kutatás vezetője.

Új fejezet a bőrrák elleni küzdelemben

A tanulmány nem vonja kétségbe az UV-sugárzás szerepét a bőrrák kialakulásában, de bizonyítja, hogy más tényezők – például vírusfertőzések – is komoly veszélyt jelenthetnek. A normális körülmények között ártalmatlan vírusok legyengült immunrendszerű embereknél halálosak lehetnek. A személyre szabott daganatkezelések azonban új reményt adnak, ahogy azt az alfa-HPV elleni oltási programok sikere is mutatja: ezek jelentősen csökkentették a méhnyak- és torokrák miatti halálozást.

Bár az univerzális rákgyógymód még várat magára, a HPV és bőrrák kapcsolatának megértése fontos lépés a jövő hatékonyabb terápiái felé.

Az egyik leggyakoribb daganat

A bőrrák az egyik leggyakoribb daganattípus, ám megfelelő odafigyeléssel idejében felismerhető. Ha egy anyajegy színe, formája vagy mérete megváltozik, aszimmetrikus lesz, esetleg viszketni vagy vérezni kezd, fontos mielőbb bőrgyógyászhoz fordulni.

 

