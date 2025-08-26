Újra megvizsgálták a leghíresebb földönkívüli jelet, és valami egészen váratlant találtak

A Hűha jelet 1977-ben észlelték, és szó szerint egy piros filctollal bekarikázott megjegyzésként vonult be a történelembe. Azóta a földön kívüli intelligencia (SETI) kutatásának egyik legnagyobb rejtélye; mindmáig az egyik legkülönösebb rádiófrekvenciás jelként tartják számon. Most egy, részben önkéntesek bevonásával készült új tanulmány pontosabb adatokat és friss megállapításokat közöl a jelről és annak lehetséges forrásairól.

A Hűha jelről készített eredeti feljegyzés, amelyet modern számítógépes programok segítségével most minden korábbinál részletesebben elemeztek.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Újra elemezték a Hűha jelről szóló feljegyzéseket

A jelet eredetileg az Ohio állambeli Delaware városában található Big Ear (Nagy Fül) rádióteleszkóp rögzítette. A létesítményt 1998-ban bezárták és golfpályává alakították, de szerencsére önkéntesek egy csoportjának sikerült megmentenie az eredeti feljegyzéseket.

Modern számítástechnikai módszerekkel több mint 75 ezer oldalnyi anyagot futtattak át karakterfelismerő programon (OCR), amelyet emberi ellenőrzés egészített ki.

Ez tette először lehetővé a jel részletes számítógépes elemzését.

Sokkal erősebb volt a Hűha jel mint korábban gondolták

A vizsgálat három fő jellemzőben pontosította a jel adatait.

Szűkítette az égbolt azon területét, ahonnan származhatott, így a helymeghatározás statisztikai biztonsága kétharmadával nőtt.

A frekvenciaértéket is korrigálták: 1420,4556 MHz-ről 1420,726 MHz-re változott. Bár ez csekély eltérésnek tűnik, a forrásnak ehhez a korábban feltételezettnél gyorsabban kellett volna forognia.

A tanulmány talán legérdekesebb eredménye az új fluxussűrűség-becslés, vagyis a jel erősségének precízebb meghatározása. Az új érték rádiócsillagászati mértékegységben 250 jansky (Jy) lett, míg korábban 54 és 212 Jy közé tették a jel intenzitását. Ez alapján a rádiójel sokkal erősebb volt, mint eddig gondolták.

A kisebb eltérések – mint például egy 21 másodperces időeltolódás – kevésbé befolyásolták a jelet, ám a csillagászok számára így is fontos információt jelentettek. A legnagyobb módosításra azért került sor, mert az egyik mérőcsatorna téves jelölést kapott, így a jel frekvenciáját újra kellett számítani.