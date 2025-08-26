Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

földönkívüli

Újra megvizsgálták a leghíresebb földönkívüli jelet, és valami egészen váratlant találtak

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra vizsgálják a világtörténelem egyik legtitokzatosabb rádiójelét. A Hűha jelet 1977-ben észlelték az Ohio állambeli Big Ear Obszervatóriumban. Egy friss kutatás most pontosabb adatokat tárt fel róla, és kiderült: a jel jóval erősebb volt, mint azt korábban hitték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földönkívülirádiófrekvenciaföldönkívüli intelligenciarádiójelhűha jelvilágűrcsillagászatföldönkívüli civilizációkűrkutatás

A Hűha jelet 1977-ben észlelték, és szó szerint egy piros filctollal bekarikázott megjegyzésként vonult be a történelembe. Azóta a földön kívüli intelligencia (SETI) kutatásának egyik legnagyobb rejtélye; mindmáig az egyik legkülönösebb rádiófrekvenciás jelként tartják számon. Most egy, részben önkéntesek bevonásával készült új tanulmány pontosabb adatokat és friss megállapításokat közöl a jelről és annak lehetséges forrásairól.

A Hűha jelről készített eredeti feljegyzés, amelyet modern számítógépes programok segítségével most minden korábbinál részletesebben elemeztek.
A Hűha jelről készített eredeti feljegyzés, amelyet modern számítógépes programok segítségével most minden korábbinál részletesebben elemeztek.
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Újra elemezték a Hűha jelről szóló feljegyzéseket

A jelet eredetileg az Ohio állambeli Delaware városában található Big Ear (Nagy Fül) rádióteleszkóp rögzítette. A létesítményt 1998-ban bezárták és golfpályává alakították, de szerencsére önkéntesek egy csoportjának sikerült megmentenie az eredeti feljegyzéseket. 

Modern számítástechnikai módszerekkel több mint 75 ezer oldalnyi anyagot futtattak át karakterfelismerő programon (OCR), amelyet emberi ellenőrzés egészített ki.

Ez tette először lehetővé a jel részletes számítógépes elemzését.

Sokkal erősebb volt a Hűha jel mint korábban gondolták

A vizsgálat három fő jellemzőben pontosította a jel adatait. 

  • Szűkítette az égbolt azon területét, ahonnan származhatott, így a helymeghatározás statisztikai biztonsága kétharmadával nőtt.
  • A frekvenciaértéket is korrigálták: 1420,4556 MHz-ről 1420,726 MHz-re változott. Bár ez csekély eltérésnek tűnik, a forrásnak ehhez a korábban feltételezettnél gyorsabban kellett volna forognia.
  • A tanulmány talán legérdekesebb eredménye az új fluxussűrűség-becslés, vagyis a jel erősségének precízebb meghatározása. Az új érték rádiócsillagászati mértékegységben 250 jansky (Jy) lett, míg korábban 54 és 212 Jy közé tették a jel intenzitását. Ez alapján a rádiójel sokkal erősebb volt, mint eddig gondolták.

A jansky egy olyan mértékegység, amelyet a rádiócsillagászatban használnak egy kozmikus rádióforrásból a rádiótávcsőbe érkező teljesítmény mérésére. Karl Jansky amerikai rádiómérnökről nevezték el, Jele: Jy.

A kisebb eltérések – mint például egy 21 másodperces időeltolódás – kevésbé befolyásolták a jelet, ám a csillagászok számára így is fontos információt jelentettek. A legnagyobb módosításra azért került sor, mert az egyik mérőcsatorna téves jelölést kapott, így a jel frekvenciáját újra kellett számítani.

Honnan érkezhetett a Hűha jel?

A fenti finomhangolások ellenére a jel eredete éppoly titokzatos maradt, mint korábban, bár a tanulmány igyekezett leszűkíteni a lehetséges forrásokat. Egyértelműen kizárták az emberi tevékenységhez köthető okokat: 1977-ben nem működött releváns televíziós adó Ohio területén, a jel észlelésekor nem haladtak el műholdak a térség felett, és a Hold a Föld túloldalán volt, így visszaverődés sem történhetett.

A Nap abban az időszakban nem mutatott kiemelkedő aktivitást, ezért a naptevékenység sem valószínű. A szoftverhiba lehetőségét is kizárták.

Mindez arra utal, hogy a jel valószínűleg csillagászati eredetű. 

A legkézenfekvőbb magyarázat egy semleges atomi állapotú hidrogénfelhő, amely ismerten képes keskenysávú rádiójelet kibocsátani. Ilyen nagy intenzitású jel azonban még sosem került megfigyelésre.

Hűha jel: a csillagászok szerint nagy valószínűséggel egy hidrogénfelhő a jel forrása, de továbbra is sok a bizonytalanság.
A csillagászok szerint nagy valószínűséggel egy hidrogénfelhő a jel forrása, de továbbra is sok a bizonytalanság.
Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN

A SETI kutatói továbbra is vizsgálják a leghíresebb „földönkívüli jel” eredetét. A mostani eredmények azt mutatják, hogy közel öt évtizeddel az észlelés után is lehet pontosítani a régi adatokat, és új következtetéseket levonni. Így talán egy napon választ kapunk majd a Hűha jel rejtélyére.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!