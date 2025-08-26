Újra megvizsgálták a leghíresebb földönkívüli jelet, és valami egészen váratlant találtak

A Hűha jelet 1977-ben észlelték, és szó szerint egy piros filctollal bekarikázott megjegyzésként vonult be a történelembe. Azóta a földön kívüli intelligencia (SETI) kutatásának egyik legnagyobb rejtélye; mindmáig az egyik legkülönösebb rádiófrekvenciás jelként tartják számon. Most egy, részben önkéntesek bevonásával készült új tanulmány pontosabb adatokat és friss megállapításokat közöl a jelről és annak lehetséges forrásairól.
A jelet eredetileg az Ohio állambeli Delaware városában található Big Ear (Nagy Fül) rádióteleszkóp rögzítette. A létesítményt 1998-ban bezárták és golfpályává alakították, de szerencsére önkéntesek egy csoportjának sikerült megmentenie az eredeti feljegyzéseket.
Modern számítástechnikai módszerekkel több mint 75 ezer oldalnyi anyagot futtattak át karakterfelismerő programon (OCR), amelyet emberi ellenőrzés egészített ki.
Ez tette először lehetővé a jel részletes számítógépes elemzését.
A vizsgálat három fő jellemzőben pontosította a jel adatait.
A kisebb eltérések – mint például egy 21 másodperces időeltolódás – kevésbé befolyásolták a jelet, ám a csillagászok számára így is fontos információt jelentettek. A legnagyobb módosításra azért került sor, mert az egyik mérőcsatorna téves jelölést kapott, így a jel frekvenciáját újra kellett számítani.
A fenti finomhangolások ellenére a jel eredete éppoly titokzatos maradt, mint korábban, bár a tanulmány igyekezett leszűkíteni a lehetséges forrásokat. Egyértelműen kizárták az emberi tevékenységhez köthető okokat: 1977-ben nem működött releváns televíziós adó Ohio területén, a jel észlelésekor nem haladtak el műholdak a térség felett, és a Hold a Föld túloldalán volt, így visszaverődés sem történhetett.
A Nap abban az időszakban nem mutatott kiemelkedő aktivitást, ezért a naptevékenység sem valószínű. A szoftverhiba lehetőségét is kizárták.
Mindez arra utal, hogy a jel valószínűleg csillagászati eredetű.
A legkézenfekvőbb magyarázat egy semleges atomi állapotú hidrogénfelhő, amely ismerten képes keskenysávú rádiójelet kibocsátani. Ilyen nagy intenzitású jel azonban még sosem került megfigyelésre.
A SETI kutatói továbbra is vizsgálják a leghíresebb „földönkívüli jel” eredetét. A mostani eredmények azt mutatják, hogy közel öt évtizeddel az észlelés után is lehet pontosítani a régi adatokat, és új következtetéseket levonni. Így talán egy napon választ kapunk majd a Hűha jel rejtélyére.
A jansky egy olyan mértékegység, amelyet a rádiócsillagászatban használnak egy kozmikus rádióforrásból a rádiótávcsőbe érkező teljesítmény mérésére. Karl Jansky amerikai rádiómérnökről nevezték el, Jele: Jy.