Belevezette a hurrikánba a hajót a kapitány, mind a 33 tengerész meghalt

A szokásos Puerto Rico-i útjára futott ki egy floridai kikötőből az El Faro 2015. szeptember 29-én. A hajó majdnem 400 konténert és közel 300 járművet, illetve pótkocsit szállított. A karibi térségben ekkor a Joaquín nevű trópusi vihar tombolt, amely azzal fenyegetett, hogy hurrikánná erősödik.
Michael Davidson kapitány kismértékben megváltoztatta ugyan a hajó tervezett útvonalát, de nem hallgatott Danielle Randolph másodtisztre, és nem fordult dél felé, hogy elhagyja a veszélyzónát.
Alaszkában, ahol 10 évig hajóztam, minden napunk rosszabb volt ennél.
Másnap a vihar hármas kategóriájú hurrikánná változott, de az El Faro továbbra sem tért ki az útjából.
Amikor október 1-jén hajnalban Randolph másodtiszt átadta a szolgálatot, lement a kabinjába és ezt az emailt küldte az anyjának:
A hurrikán kellős közepe felé hajózunk. Szeretlek benneteket!
A hajó teljes sebességgel haladt tovább a végzete felé.
A régi hajó nemsokára a rettenetes vihar legveszélyesebb szakaszához, az ún. szemfalhoz ért. Itt 213 km/óra szélsebességet mértek, és 5 emelet magas hullámok ostromolták a hajótestet. Az oldalról nyitott raktérbe, ahol az autók és pótkocsik voltak, elkezdett befolyni a víz. Majd leszakadt egy szellőzőcső vízhatlan zárófedele, és még több víz került a járművek parkolószintjére. Az utolsó katasztrofális eseményt az jelentette, amikor a víznyomás szétszakította a tűzoltórendszer egy vezetékét, amelyen megállíthatatlanul zúdult be a víz, és ezzel a szivattyúk már nem tudtak megbirkózni.
Az utolsó percekben a kapitány csak a kormányossal volt a parancsnoki hídon. A hajóorra már elmerült a tengerben. Davidson igyekezett segíteni a társának felkapaszkodni a félig átfordult El Faro oldalára. A rettenetes pillanatokat megörökítette a fedélzeti hangrögzítő, amelyet a tragédia után 1 évvel kiemeltek a tengerfenékről.
- Meg fogok halni! - kiáltotta a kormányos.
- Ne pánikoljon, másszon utánam!
- Nem tudok, csúszik a cipőm! Jaj, istenem, itt fog hagyni!
- Dehogy! Itt vagyok! Szedje össze magát!
És ekkor a hangfelvételen a hajótest ijesztő dübörgését lehet hallani. Az El Faro elindult a mélység felé. A kapitány utolsó szavai ezek voltak:
Nincs több időnk!”
Az El Faro reggel 7:31-kor elsüllyedt. A teljes legénység, mind a 33 tengerész, meghalt. Egyikük holttestét sem találták meg.
A baleseti vizsgálat megállapította, hogy a kapitány nem a legfrissebb időjárási adatok alapján irányította a hajót, hanem 12 órával korábbi jelentések alapján kormányzott. Súlyos hiányosság volt az is, hogy a hajótársaság a biztonság elé helyezte a kereskedelmi szempontokat és a menetrend betartását. Sőt, a vállalati kultúrában nem volt helye annak, hogy egy kapitány figyelembe vegye a tisztek véleményét pl. egy vihar elkerülése érdekében. Végül, nem volt megfelelő mentőfelszerelés a hajón, és nem állt rendelkezésre fedett mentőtutaj vagy mentőmotoros. Az El Faro régi típusú, nyitott mentőcsónakjai alkalmatlanok voltak a mentése egy ilyen viharban, és különben sem lehetett a vízre bocsátani őket a hajó dőlése miatt.
Danielle Randolh másodtiszt korábban lefotózta ezeket a mentőcsónakokat, és elküldte a szüleinek, akik maguk is tengerészek voltak. Az anyja ezt írta neki:
Ha egyszer bajba kerül a hajód, kislányom, ezekben a csónakokban nem lesz esélyetek a túlélésre.
Mire a fiatal nő így válaszolt:
Tudom, anya. Ha meg kell halnom, a tenger legyen a sírom.