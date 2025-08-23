Belevezette a hurrikánba a hajót a kapitány, mind a 33 tengerész meghalt

A szokásos Puerto Rico-i útjára futott ki egy floridai kikötőből az El Faro 2015. szeptember 29-én. A hajó majdnem 400 konténert és közel 300 járművet, illetve pótkocsit szállított. A karibi térségben ekkor a Joaquín nevű trópusi vihar tombolt, amely azzal fenyegetett, hogy hurrikánná erősödik.

A Joaquín hurrikán közepének erejét semmilyen hajó, így az El Faro sem tudta volna elviselni

Fotó: The Independent

Michael Davidson kapitány kismértékben megváltoztatta ugyan a hajó tervezett útvonalát, de nem hallgatott Danielle Randolph másodtisztre, és nem fordult dél felé, hogy elhagyja a veszélyzónát.

Alaszkában, ahol 10 évig hajóztam, minden napunk rosszabb volt ennél.

Másnap a vihar hármas kategóriájú hurrikánná változott, de az El Faro továbbra sem tért ki az útjából.

Danielle Randolph másodtiszt tudta, hogy a hurrikán kellős közepe felé halad az El Faro, de nem mert ellentmondani a kapitánynak

Fotó: Facebook

Amikor október 1-jén hajnalban Randolph másodtiszt átadta a szolgálatot, lement a kabinjába és ezt az emailt küldte az anyjának:

A hurrikán kellős közepe felé hajózunk. Szeretlek benneteket!

A hajó teljes sebességgel haladt tovább a végzete felé.

A hurrikán pusztítása: leáll a motor, bekövetkezik a katasztrófa

A régi hajó nemsokára a rettenetes vihar legveszélyesebb szakaszához, az ún. szemfalhoz ért. Itt 213 km/óra szélsebességet mértek, és 5 emelet magas hullámok ostromolták a hajótestet. Az oldalról nyitott raktérbe, ahol az autók és pótkocsik voltak, elkezdett befolyni a víz. Majd leszakadt egy szellőzőcső vízhatlan zárófedele, és még több víz került a járművek parkolószintjére. Az utolsó katasztrofális eseményt az jelentette, amikor a víznyomás szétszakította a tűzoltórendszer egy vezetékét, amelyen megállíthatatlanul zúdult be a víz, és ezzel a szivattyúk már nem tudtak megbirkózni.

Az El Faro annyira megdőlt, hogy leálltak a motorjai, és ezért a hajó kormányozhatatlan lett. Davidson kapitány ekkor már komolyan vette a forgószél fenyegetését, de már nem volt mit tenni, ki kellett adni a parancsot a hajó elhagyására.

Az utolsó percekben a kapitány csak a kormányossal volt a parancsnoki hídon. A hajóorra már elmerült a tengerben. Davidson igyekezett segíteni a társának felkapaszkodni a félig átfordult El Faro oldalára. A rettenetes pillanatokat megörökítette a fedélzeti hangrögzítő, amelyet a tragédia után 1 évvel kiemeltek a tengerfenékről.