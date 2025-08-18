Halálos kórokozó jelent meg a strandokon, veszélyben vannak a nyaralók

A húsevő baktérium, hivatalos nevén Vibrio, főként akkor érzi jól magát, ha a víz hőmérséklete meghaladja a 20 fokot. A nyári időszakban a Fekete-tenger eléri a 26 fokot, ami ideális környezetet teremt számára. A fertőzés az esetek többségében bélgyulladást okoz, de előfordulhat, hogy a kórokozó vérmérgezéshez vezet, amely gyakran halálos kimenetelű – írja a Magyar Nemzet.

A húsevő baktérium akár halálos fertőzés is okozhat.

Hogyan kerülhet a húsevő baktérium a szervezetbe?

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a baktérium több módon is bekerülhet az emberi szervezetbe. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, nemcsak nyílt seben keresztül támad, hanem nyers vagy nem kellően hőkezelt tengeri ételek fogyasztásával is. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint azonban nem csak a Fekete-tenger számít veszélyesnek – a Balti- és az Északi-tenger is a kockázatos területek közé került.

Mindez hosszú távú problémát jelez: a húsevő baktérium jelenléte nem átmeneti jelenség, hanem komoly kihívás az egészségügy és a turizmus számára.