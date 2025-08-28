Megtörtént a lehetetlen: időutazást hajtottak végre osztrák kutatók

A kvantumfizika szubatomi világában olyan jelenségek is megvalósulhatnak, amelyek a hétköznapi valóságban elképzelhetetlenek. A szuperpozíció, a kvantum-összefonódás, sőt még a teleportáció is lehetségesnek tűnik, amikor a kvantummechanika szabályai lépnek életbe. Most az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) és a Bécsi Egyetem kutatói ehhez a listához egy újabb, meglepő elemet adtak: az időutazás egyfajta kvantumos változatát.

Klasszikus értelemben vett időutazás még nem lehetséges, de a szubatomi világban már megvalósítható.

Fotó: OpenAI DALL-E

„Időutazás” a kvantumfizika furcsa világában

Egy, preprint-szervereken és több tudományos folyóiratban (köztük az Opticában, az arXivon és a Quantumban) megjelent cikksorozatban – amelyben többek között Miguel Navascués (ÖAW) és Philip Walther (Bécsi Egyetem) is részt vett – bemutatták, hogyan lehet a kvantumrendszerek időbeli fejlődését felgyorsítani, lelassítani vagy akár visszafordítani.

Navascués a jelenséget a filmnézés élményéhez hasonlította.

A moziban (klasszikus fizika) a filmet elejétől a végéig levetítik, függetlenül attól, mit szeretne a közönség” – mondta a spanyol El País lapnak. „Otthon (vagyis a kvantumvilágban) azonban van egy távirányítónk, amellyel visszatekerhetünk egy korábbi jelenetre, vagy akár előreugorhatunk több jelenetet is.”

A tudósok egy speciális kristályon áthaladó apró fényrészecske, egy foton viselkedését irányították. Egy különleges kvantumkapcsolóval sikerült úgy befolyásolni a fotont, hogy az visszaugrott egy korábbi állapotába, mintha újraindították volna. Ez nem azt jelenti, hogy a foton ténylegesen visszautazott az időben, mint egy sci-fi filmben, hanem inkább azt, hogy képesek voltak „visszatekerni” a részecske állapotát, és újra megváltoztatni a viselkedését.

Nemcsak „visszatekerni” lehet az időt, előre is lehet „ugrani” benne

A jelenség nem olyan, mint amikor egy filmet visszatekerünk, és látjuk, hogyan pörögnek vissza az események B pontból A-ba. A kvantumvilágban ugyanis már az is megváltoztatja a kísérlet kimenetelét, ha csak megfigyeljük, mi történik. Ezért nem lehet „megnézni” lépésről lépésre, mi zajlik az időben.

Az osztrák tudósok módszere azért különleges, mert úgy tudják visszaállítani a rendszer korábbi állapotát, hogy közben nem kell tudniuk, mi történt benne pontosan.

Ráadásul ez a trükk nemcsak visszafelé működik: ugyanígy előre is tudnak „ugrani” az időben, vagyis a rendszer egyes részei gyorsabban „öregedhetnek”, míg más részek változatlanok maradnak.