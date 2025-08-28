Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
időutazás

Megtörtént a lehetetlen: időutazást hajtottak végre osztrák kutatók

27 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kvantumfizika világa tele van meghökkentő jelenségekkel. Most osztrák kutatók a kvantummechanika szabályai között megvalósították az időutazás egy különleges formáját. A kísérletek alapján a tudósok képesek voltak visszatekerni vagy előrepörgetni egy részecske állapotát, mintha távirányítóval befolyásolták volna az idő menetét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időutazásidőkvantumkvantumszámítógépkvantumtechnológiakvantummechanikakvantumfizika

A kvantumfizika szubatomi világában olyan jelenségek is megvalósulhatnak, amelyek a hétköznapi valóságban elképzelhetetlenek. A szuperpozíció, a kvantum-összefonódás, sőt még a teleportáció is lehetségesnek tűnik, amikor a kvantummechanika szabályai lépnek életbe. Most az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) és a Bécsi Egyetem kutatói ehhez a listához egy újabb, meglepő elemet adtak: az időutazás egyfajta kvantumos változatát.

Klasszikus értelemben vett időutazás még nem lehetséges, de a szubatomi világban már megvalósítható.
Klasszikus értelemben vett időutazás még nem lehetséges, de a szubatomi világban már megvalósítható.
Fotó: OpenAI DALL-E

„Időutazás” a kvantumfizika furcsa világában

Egy, preprint-szervereken és több tudományos folyóiratban (köztük az Opticában, az arXivon és a Quantumban) megjelent cikksorozatban – amelyben többek között Miguel Navascués (ÖAW) és Philip Walther (Bécsi Egyetem) is részt vett – bemutatták, hogyan lehet a kvantumrendszerek időbeli fejlődését felgyorsítani, lelassítani vagy akár visszafordítani.

Navascués a jelenséget a filmnézés élményéhez hasonlította. 

A moziban (klasszikus fizika) a filmet elejétől a végéig levetítik, függetlenül attól, mit szeretne a közönség” – mondta a spanyol El País lapnak. „Otthon (vagyis a kvantumvilágban) azonban van egy távirányítónk, amellyel visszatekerhetünk egy korábbi jelenetre, vagy akár előreugorhatunk több jelenetet is.”

A tudósok egy speciális kristályon áthaladó apró fényrészecske, egy foton viselkedését irányították. Egy különleges kvantumkapcsolóval sikerült úgy befolyásolni a fotont, hogy az visszaugrott egy korábbi állapotába, mintha újraindították volna. Ez nem azt jelenti, hogy a foton ténylegesen visszautazott az időben, mint egy sci-fi filmben, hanem inkább azt, hogy képesek voltak „visszatekerni” a részecske állapotát, és újra megváltoztatni a viselkedését.

Nemcsak „visszatekerni” lehet az időt, előre is lehet „ugrani” benne

A jelenség nem olyan, mint amikor egy filmet visszatekerünk, és látjuk, hogyan pörögnek vissza az események B pontból A-ba. A kvantumvilágban ugyanis már az is megváltoztatja a kísérlet kimenetelét, ha csak megfigyeljük, mi történik. Ezért nem lehet „megnézni” lépésről lépésre, mi zajlik az időben. 

Az osztrák tudósok módszere azért különleges, mert úgy tudják visszaállítani a rendszer korábbi állapotát, hogy közben nem kell tudniuk, mi történt benne pontosan.

Ráadásul ez a trükk nemcsak visszafelé működik: ugyanígy előre is tudnak „ugrani” az időben, vagyis a rendszer egyes részei gyorsabban „öregedhetnek”, míg más részek változatlanok maradnak.

Ahogy az El País cikkében fogalmazott:

Ahhoz, hogy egy rendszer egy év alatt tíz évet »öregedjen«, a másik kilenc évet valahonnan el kell venni. Egy tíz rendszert érintő, egyéves kísérletben az első kilenc mindegyikétől »ellophatunk« egy-egy évet, és mindet a tizediknek adhatjuk. Az év végére a tizedik rendszer tíz évet »öregszik«, míg a többi kilenc változatlan marad.”

Egy darabig még biztosan nem utazhatunk vissza a középkorba

A tudósok szerint mindez csak a kvantumfizika világában működik. Embereket soha nem lehetne ilyen módon oda-vissza küldeni az időben, mert egy emberi test állapotának visszaforgatásához felfoghatatlan mennyiségű információt kellene feldolgozni. 

  • Szerintük még egyetlen másodperc „visszatekeréséhez” is több millió évnyi számításra lenne szükség.

A kutatás valódi célja ezért nem az időutazás, hanem olyan kvantumszámítógépek fejlesztése, amelyek állapotuk visszafordításával képesek korrigálni saját hibáikat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!