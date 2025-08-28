Megtörtént a lehetetlen: időutazást hajtottak végre osztrák kutatók

A kvantumfizika szubatomi világában olyan jelenségek is megvalósulhatnak, amelyek a hétköznapi valóságban elképzelhetetlenek. A szuperpozíció, a kvantum-összefonódás, sőt még a teleportáció is lehetségesnek tűnik, amikor a kvantummechanika szabályai lépnek életbe. Most az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) és a Bécsi Egyetem kutatói ehhez a listához egy újabb, meglepő elemet adtak: az időutazás egyfajta kvantumos változatát.
Egy, preprint-szervereken és több tudományos folyóiratban (köztük az Opticában, az arXivon és a Quantumban) megjelent cikksorozatban – amelyben többek között Miguel Navascués (ÖAW) és Philip Walther (Bécsi Egyetem) is részt vett – bemutatták, hogyan lehet a kvantumrendszerek időbeli fejlődését felgyorsítani, lelassítani vagy akár visszafordítani.
Navascués a jelenséget a filmnézés élményéhez hasonlította.
A moziban (klasszikus fizika) a filmet elejétől a végéig levetítik, függetlenül attól, mit szeretne a közönség” – mondta a spanyol El País lapnak. „Otthon (vagyis a kvantumvilágban) azonban van egy távirányítónk, amellyel visszatekerhetünk egy korábbi jelenetre, vagy akár előreugorhatunk több jelenetet is.”
A tudósok egy speciális kristályon áthaladó apró fényrészecske, egy foton viselkedését irányították. Egy különleges kvantumkapcsolóval sikerült úgy befolyásolni a fotont, hogy az visszaugrott egy korábbi állapotába, mintha újraindították volna. Ez nem azt jelenti, hogy a foton ténylegesen visszautazott az időben, mint egy sci-fi filmben, hanem inkább azt, hogy képesek voltak „visszatekerni” a részecske állapotát, és újra megváltoztatni a viselkedését.
A jelenség nem olyan, mint amikor egy filmet visszatekerünk, és látjuk, hogyan pörögnek vissza az események B pontból A-ba. A kvantumvilágban ugyanis már az is megváltoztatja a kísérlet kimenetelét, ha csak megfigyeljük, mi történik. Ezért nem lehet „megnézni” lépésről lépésre, mi zajlik az időben.
Az osztrák tudósok módszere azért különleges, mert úgy tudják visszaállítani a rendszer korábbi állapotát, hogy közben nem kell tudniuk, mi történt benne pontosan.
Ráadásul ez a trükk nemcsak visszafelé működik: ugyanígy előre is tudnak „ugrani” az időben, vagyis a rendszer egyes részei gyorsabban „öregedhetnek”, míg más részek változatlanok maradnak.
Ahogy az El País cikkében fogalmazott:
Ahhoz, hogy egy rendszer egy év alatt tíz évet »öregedjen«, a másik kilenc évet valahonnan el kell venni. Egy tíz rendszert érintő, egyéves kísérletben az első kilenc mindegyikétől »ellophatunk« egy-egy évet, és mindet a tizediknek adhatjuk. Az év végére a tizedik rendszer tíz évet »öregszik«, míg a többi kilenc változatlan marad.”
A tudósok szerint mindez csak a kvantumfizika világában működik. Embereket soha nem lehetne ilyen módon oda-vissza küldeni az időben, mert egy emberi test állapotának visszaforgatásához felfoghatatlan mennyiségű információt kellene feldolgozni.
A kutatás valódi célja ezért nem az időutazás, hanem olyan kvantumszámítógépek fejlesztése, amelyek állapotuk visszafordításával képesek korrigálni saját hibáikat.