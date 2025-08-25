Tibetben kutatott az atlantisziak után a náci Indiana Jones

A XIX. század végén Guido von List és Jörg Lanz von Liebenfels foglalta össze a későbbi náci ideológia alapjait. Eszerint a zsidók célja a tiszta európai nemzetek megsemmisítése. A kereszténység segítette a zsidókat, és nem harcolt az alacsonyabb, illetve magasabb rendű fajok keveredése ellen, pedig ez lett volna a dolga. De a vér és a faj megtisztítható, és így újra létrejöhet az ősi germán civilizáció. Ebben hitt a náci Indiana Jones is.

Hitler és Himmler is hitt az árja nép mítoszában, ahogy a náci Indiana Jones is

Fotó: Keystone/Getty Images

A pángermán miszticizmusban fontos szerep jutott az északi „istenemberek” teóriájának, akik természetfeletti képességekkel rendelkeztek, pl. a gondolataik útján, szavak nélkül tudtak beszélgetni egymással. Liebenfels állította, ők alapították Atlantiszt, amelyet egy hatalmas áradás pusztított el. A mítosz szerint az atlantisziak ekkor kettéváltak: az egyik csoport megalapította a germánok civilizációját, a másik pedig Ázsiában létrehozta az indiai uralkodó kasztot és a japán szamurájokat. Mivel azonban ezek keveredtek alsóbbrendű népekkel, elveszítették az erejüket, de Tibetben megtalálhatók a testeik az örök jégbe fagyva, ahol várják az újjászületést.

A náci hatalomátvétel után, 1935-ben Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője intézetet hozott létre az őstörténet kutatására.

Az Ahnenerbe tudományos vezetői kóklerek, sarlatánok voltak, illetve egy olyan „tudós”, Karl Maria Wiligut, akit előzőleg elmegyógyintézetben kezeltek. Ő azt állította, hogy a germán istenekig tudja visszavezetni a családfáját, és fel tudja idézni az ősei emlékeit.

A náci Indiana Jones

Ernst Schaefer, a náci Indiana Jones

Fotó: Ernst Krause / Bundesarchiv

Az SS ugyanakkor valódi tudósokat is szerződtetett az intézetbe, pl. a fiatal Ernst Schaefer zoológust is, aki az 1930-as években már kétszer is járt az akkor még szinte feltáratlan indiai-kínai-tibeti határ térségében. Itt a második expedíció vezetői magára hagyta Schaefert és a többieket, mert féltek a helyi törzsektől. A vállalkozó szellemű német tudós azonban az elhagyott csapat élére állt, és megmentette a résztvevők hírnevét. Egyebek mellett megállapította, hogy az állítólagos jeti, amelynek ekkor terjedt el a mítosza, a valóságban egy tibeti medve volt.