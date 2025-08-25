Tibetben kutatott az atlantisziak után a náci Indiana Jones

A XIX. század végén Guido von List és Jörg Lanz von Liebenfels foglalta össze a későbbi náci ideológia alapjait. Eszerint a zsidók célja a tiszta európai nemzetek megsemmisítése. A kereszténység segítette a zsidókat, és nem harcolt az alacsonyabb, illetve magasabb rendű fajok keveredése ellen, pedig ez lett volna a dolga. De a vér és a faj megtisztítható, és így újra létrejöhet az ősi germán civilizáció. Ebben hitt a náci Indiana Jones is.
A pángermán miszticizmusban fontos szerep jutott az északi „istenemberek” teóriájának, akik természetfeletti képességekkel rendelkeztek, pl. a gondolataik útján, szavak nélkül tudtak beszélgetni egymással. Liebenfels állította, ők alapították Atlantiszt, amelyet egy hatalmas áradás pusztított el. A mítosz szerint az atlantisziak ekkor kettéváltak: az egyik csoport megalapította a germánok civilizációját, a másik pedig Ázsiában létrehozta az indiai uralkodó kasztot és a japán szamurájokat. Mivel azonban ezek keveredtek alsóbbrendű népekkel, elveszítették az erejüket, de Tibetben megtalálhatók a testeik az örök jégbe fagyva, ahol várják az újjászületést.
A náci hatalomátvétel után, 1935-ben Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője intézetet hozott létre az őstörténet kutatására.
Az Ahnenerbe tudományos vezetői kóklerek, sarlatánok voltak, illetve egy olyan „tudós”, Karl Maria Wiligut, akit előzőleg elmegyógyintézetben kezeltek. Ő azt állította, hogy a germán istenekig tudja visszavezetni a családfáját, és fel tudja idézni az ősei emlékeit.
Az SS ugyanakkor valódi tudósokat is szerződtetett az intézetbe, pl. a fiatal Ernst Schaefer zoológust is, aki az 1930-as években már kétszer is járt az akkor még szinte feltáratlan indiai-kínai-tibeti határ térségében. Itt a második expedíció vezetői magára hagyta Schaefert és a többieket, mert féltek a helyi törzsektől. A vállalkozó szellemű német tudós azonban az elhagyott csapat élére állt, és megmentette a résztvevők hírnevét. Egyebek mellett megállapította, hogy az állítólagos jeti, amelynek ekkor terjedt el a mítosza, a valóságban egy tibeti medve volt.
A zoológus már 1933-ben belépett az SS-be. Himmler a második expedíciója után előléptette Untersturmführerré, vagyis hadnaggyá.
A kutató imádta a kalandos utazásokat – ma azt mondanánk, az extrém sportok rajongója volt – és megszállottan vadászott. 1937-ben a feleségével együtt csónakázott, amikor el akart ejteni egy vadkacsát. Célzás közben megcsúszott, a csónak megbillent, és Schaefer a kacsa helyett a feleségét lőtte le.
A harmadik expedíció 1938-ban kelt útra. A csapat másik kulcsfigurája az ekkor 28 éves Schaefer mellett a nála is fiatalabb Bruno Beger antropológus volt, aki azt a feladatot kapta, hogy tanulmányozza a helyi emberek koponyáját, arcának részleteit.
Ennek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk a tibeti nordikus faj eredetét és fejlődését.
Bár az indiai sajtó azt írta, „Gestapo-ügynökök érkeztek Indiába”, a náci kutatók a horogkeresztes zászlókkal fellobogózott karavánjukkal, ha nehezen is, de beléphettek a kontinensre, és eljutottak Tibetbe.
A horogkereszt szimbóluma ma is mindenhol megtalálható a térségben. A hinduk és a tibeti buddhisták is a jó szerencse jelképének tartják, így a német csapatot szimpátiával fogadták. Tibetben ekkor az uralkodó, a tizennegyedik dalai láma még csak hároméves volt, így a királyságot a reting rinpocse, a retingi apátság vezetője régensként irányította. A régens támogatta a németek munkáját, akik minden engedélyt megkaptak, ami kutatásukhoz kellett, és bárhol filmezhettek. Olyan jó kapcsolat alakult ki a németek és a tibetiek között, hogy Beger, akinek az istenemberek nyomainak keresése volt a „tudományos” feladata, orvosként is működni kezdett a falvakban, és kezelte a helyieket.
A tibetiek nem tudták, hogy a német csoport azért érdeklődik annyira a hitviláguk iránt, mert a náci fajelmélet szerint az antlantiszi istenemberek az ázsiai buddhistákkal és hindukkal való keveredésük miatt veszítették el a felsőbbrendűségüket. Mielőtt azonban a náci tudósok ebben igazán elmélyedhettek volna, 1939 augusztusában megérkezett a parancs Himmlertől, hogy a világháború közelsége miatt azonnal térjenek haza.
Beger a hazahívó parancsig 376 tibeti koponyájáról készített részletes feljegyzéseket. Az adatgyűjteményt kétezer fotó, illetve tizenhét ember arc-, kéz- és fülmintája egészítette ki. Emellett 350 embertől ujj- és tenyérnyomatot is vett.
Az expedíció többi tagja 18 ezer méter filmet forgatott Tibetben, 40 ezer fotót készített és kétezer etnográfiai tárgyat is összegyűjtött. A csoport több száz növényt és állatot küldött haza. Az állatok között élő példányok is voltak, pl. egy tibeti kutya Hitler számára. A Himalájában termesztett árpát, zabot és gabonát az SS lannachi genetikai intézetébe küldték, ahol a vezető náci botanikus olyan növényfajták létrehozásával kísérletezett, amelyek jól tűrik a háborúban elfoglalandó keleti területek klímáját.
Az istenembereket nem találták meg. A tibeti gyűjtemény egy része elveszett a második világháborúban.
Ernst Schaefert előléptették SS-Sturmbannführernek, és 1943-ban saját intézetet kapott Himmlertől. A kalandvágyó tudós azt tervezte, hogy visszatér Tibetbe, és a tengelyhatalmak oldalára csábítja a királyságot, de ebből nem lett semmi. 1946-ban az amerikai hírszerzés hosszan kihallgatta, majd internálták.
1949-ben a szövetségesek katonai kormányzata igazolta, hogy Schaefer nem követett el háborús bűncselekményeket. A tibeti expedícióról szóló könyve 1950-ben jelent meg, amikor már Venezuelában élt a második feleségével és közös gyerekükkel. 1954-ben visszatért Európába, és III. Leopold belga király tanácsadója lett. 1960 és 1970 között az Alsó-szászországi Múzeum természetrajzi osztályának kurátoraként dolgozott. 1992-ben halt meg.
Bruno Beger a frissen alapított strasbourgi Birodalmi Egyetemre került, ahol August Hirt rektor rettenetes kísérleteiben segédkezett. Hirt egyebek mellett a mustárgáz hatásait próbálta ki zsidó foglyokon. Beger a zsidó koponyagyűjtemény nevű, horrorisztikus náci anatómiai programhoz gyűjtött szerencsétlen alanyokat Hirt számára, akiket természetesen kivégeztek a koncentrációs táborokban.
A háború után Begert felmentették, majd 1960-ban letartóztatták a koponyagyűjtemény ügyében. Mindössze négy hónapot töltött börtönben, a per pedig csak tíz év múlva kezdődött. Beger itt azzal védekezett: nem tudta, hogy meg fogják gyilkolni az általa vizsgált zsidókat. Végül három év börtönbüntetést kapott, de azonnal szabadon bocsátották. 2009-ben halt meg.
A többiekről nem maradt információ.