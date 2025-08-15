108 hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma (IBS-D) és kapcsolódó állapotok által érintett, valamint egészséges személy vizsgálata feltárta, hogy az inzulinszerű peptid 5 (INSL5) nevű hormon akkor szabadul fel, amikor az emésztést segítő epesavak a szokásosnál tovább jutnak az emésztőrendszerben, egészen a vastagbélig. Normális esetben ez nem fordul elő, de amikor mégis – bizonyos állapotok és bélműködési zavarok miatt – több INSL5 termelődik, ami hasmenésszerű tüneteket okoz.
A kutatók szerint ez potenciálisan az IBS-D esetek mintegy kétötödéért felelős, és magyarázatot adhat arra, hogy miért hatástalanok a meglévő gyógyszerek és stratégiák az IBS-D elleni küzdelemben.
„Amikor krónikus hasmenéssel fordulunk orvoshoz, valószínűleg ételallergiát vizsgálnak, kizárják a fertőzést vagy gyulladásra utaló jeleket keresnek” – mondja Chris Bannon, a Cambridge-i Egyetem endokrinológusa. „Jelentős kutatási érdeklődés irányult a mikrobiomra, de a bélhormonokat elhanyagolták.”
Egyre világosabbá válik, hogy a bélhormonok fontos szerepet játszanak olyan dolgokban, mint a bélrendszer egészsége és a testsúlykezelés.
A tanulmányban epesav-hasmenésben (BAD) és IBS-D-ben szenvedő résztvevők is szerepeltek, segítve a kutatókat, hogy kapcsolatot találjanak ezen állapotok között, azonosítsák a köztük lévő különbségeket és a kiváltó okokat.
Jelenleg a BAD-ot nehéz diagnosztizálni, és gyakran IBS-ként osztályozzák. A kutatók remélik, hogy a jobb felismerés olyan kezelésekhez vezethet, amelyek hatékonyabban célozzák meg az alapvető okokat.
Fontos megjegyezni, hogy az INSL5-öt természetesen termeli a szervezet. Bár hasmenést okoz, valójában a test önvédelmének jele: érzékeli, hogy az epesavaknak nem szabadna a vastagbélben lenniük, és kiüríti őket.
„Logikus, hogy legyen valami, ami érzékeli a méreganyagokat és segíti a szervezetet megszabadulni tőlük” – mondja Bannon. „De probléma alakul ki, ha az epesav folyamatosan aktiválja, nagyon drámai tüneteket okozva.”
Egérmodelleken végzett tanulmányok korábban már kimutatták, hogy az INSL5 hasmenést okozhat, de ez az első alkalom, hogy a kutatók ugyanezt a folyamatot emberekben is ki tudták mutatni, méghozzá két ismert betegséggel összefüggésben.
A következő lépés az INSL5-öt célzó potenciális kezelések vizsgálata.
Korábbi tanulmányokban néhány IBS-D beteg tünetei javultak, amikor ondanszetron hányáscsillapító gyógyszert kaptak – amely ismert INSL5-gátló –, ami egy lehetséges utat mutathat,
bár még nem világos, miért működik olyan jól az ondanszetron.
„Ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt, mert megmutatta, hogy ez a hormon nagy szerepet játszhat ennek a félreértett állapotnak a tüneteiben” – mondja Bannon. „Ez azt is jelentheti, hogy kifejleszthetünk egy vérvizsgálatot az epesav-hasmenés diagnosztizálására, ha az INSL5 szintje csak ezeknél az egyéneknél magas.”