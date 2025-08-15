108 hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma (IBS-D) és kapcsolódó állapotok által érintett, valamint egészséges személy vizsgálata feltárta, hogy az inzulinszerű peptid 5 (INSL5) nevű hormon akkor szabadul fel, amikor az emésztést segítő epesavak a szokásosnál tovább jutnak az emésztőrendszerben, egészen a vastagbélig. Normális esetben ez nem fordul elő, de amikor mégis – bizonyos állapotok és bélműködési zavarok miatt – több INSL5 termelődik, ami hasmenésszerű tüneteket okoz.

Az irritábilis bél szindróma hasfájással, hasmenéssel járó betegség

Az irritábilis bél szindróma ellen bevetett szerek sokszor hatástalanok

A kutatók szerint ez potenciálisan az IBS-D esetek mintegy kétötödéért felelős, és magyarázatot adhat arra, hogy miért hatástalanok a meglévő gyógyszerek és stratégiák az IBS-D elleni küzdelemben.

„Amikor krónikus hasmenéssel fordulunk orvoshoz, valószínűleg ételallergiát vizsgálnak, kizárják a fertőzést vagy gyulladásra utaló jeleket keresnek” – mondja Chris Bannon, a Cambridge-i Egyetem endokrinológusa. „Jelentős kutatási érdeklődés irányult a mikrobiomra, de a bélhormonokat elhanyagolták.”

Egyre világosabbá válik, hogy a bélhormonok fontos szerepet játszanak olyan dolgokban, mint a bélrendszer egészsége és a testsúlykezelés.

Méreganyagok eltávolítása

A tanulmányban epesav-hasmenésben (BAD) és IBS-D-ben szenvedő résztvevők is szerepeltek, segítve a kutatókat, hogy kapcsolatot találjanak ezen állapotok között, azonosítsák a köztük lévő különbségeket és a kiváltó okokat.

Jelenleg a BAD-ot nehéz diagnosztizálni, és gyakran IBS-ként osztályozzák. A kutatók remélik, hogy a jobb felismerés olyan kezelésekhez vezethet, amelyek hatékonyabban célozzák meg az alapvető okokat.

Fontos megjegyezni, hogy az INSL5-öt természetesen termeli a szervezet. Bár hasmenést okoz, valójában a test önvédelmének jele: érzékeli, hogy az epesavaknak nem szabadna a vastagbélben lenniük, és kiüríti őket.

„Logikus, hogy legyen valami, ami érzékeli a méreganyagokat és segíti a szervezetet megszabadulni tőlük” – mondja Bannon. „De probléma alakul ki, ha az epesav folyamatosan aktiválja, nagyon drámai tüneteket okozva.”