„Szia Balázs, megyek a YouTube-ra!” – mire képes egy jákó papagáj?

Az afrikai szürkepapagáj, közismertebb nevén jákó papagáj európai elnevezése német eredetű. Amikor a derék übermenschek Közép-Afrikában gyarmatosítottak, felfigyeltek erre a rendkívül tanulékony, gyönyörű állatra, s ekképpen szóltak hozzá: „Ja, komm!” azaz „Igen, gyere!”. Így maradt hát rajtuk a jákó név. A velük kapcsolatos tanulmányok jórészt azonban még ma is csak idegen nyelven állnak rendelkezésre, kivételt képez Irene Pepperberg Alex és én címmel hazánkban is megjelent monográfiája, amely közel harminc év megfigyeléseit tárgyalja.
Pepperberg egy 2005-ös tanulmányában arról írt, hogy Alex, az akkor 28 éves afrikai szürkpapagáj spontán módon és helyesen használta a „nincs” címkét a számolási képességeit mérő teszt során, hogy leírja egy tálcán lévő numerikus mennyiség hiányát. Ez annyit tesz, hogy egy diónyi aggyal rendelkező afrikai szürkepapagáj megért egy nullához hasonló numerikus fogalmat – egy absztrakt fogalmat, a „semmit”, amelyet az emberek általában három-négy éves korukig nem képesek értelmezni. Történelmileg a „nulla” használata egy nullhalmaz megjelölésére nem mindig volt nyilvánvaló még az emberi kultúrákban sem – számos helyen a késő középkorban sem volt hivatalos kifejezés a nullára.
Peppereberg Alex-szel kapcsolatos kutatásairól Csányi Vilmos is megemlékezik A kutyák szőrös gyerekek című kötetében, ahol arról ír, hogy Alex igazi zsarnok volt, Irene nem hagyhatta magára 3-4 napnál tovább, mert a tollait tépkedve öncsonkításba kezdett. Aztán egy konferencián a kutató informálisan azt mesélte el, mit találtak ki kollégái arra az esetre, ha hosszabb időre kell elutaznia. A módszer a következő volt: amikor Irene elment, bevittek Alexnek egy papírlapot, amelyre annyi négyzet volt egymás után rajzolva, amennyi napig ő távol tervezett lenni. A legutolsó négyzetbe egy kerek, mosolygós arc került. A lapot minden reggel megmutatták a madárnak, és lassan, tagoltan elmondták, hogy Irene elment, de majd jön, ha a smile-hoz érnek. És minden reggel áthúztak egy üres négyzetet, jelezve, hogyan fogynak a napok a gazdi érkezéséig. Lényegében vizualizálták az időt, illetve annak múlását. Innentől kezdve Alex nem csinált több cirkuszt, amikor Irene távol volt. Csányi Vilmosék megkérdezték Pepperberg doktort, mivel magyarázza ezt, mire ő így válaszolt: „Hagyjanak békén! Majd egyszer megírom, ha merem.”
A jákót az intelligens madaraknak számító papagájok között is „tollas majomként” tartják számon, s ez nem véletlen; bár agya mindössze diónyi méretű, a sűrű neuronháló, amely a szervet „átöleli”, rendkívüli intelligenciát eredményez. Emellett két másik tényező is kiemeli őt a többi papagájfaj közül: az egyik a hangutánzó készsége, s nem csupán azért, mert több száz szó, illetve összefüggő mondatok tökéletes elsajátítására képes, hanem azért is, mert a tanultakat cselekvéshez köti, azaz képes a szavak értelemszerű használatára. Többek között ezért is fogalmazunk úgy, hogy nem egyszerűen csak hangokat utánoz, hanem beszél.
A videóban szereplő jákó gazdája például azt mesélte el lapunknak, madara hogyan alkot önállóan mondatokat, azaz hogyan használja értelemszerűen a szavakat. Rumba kedvence a borsó, amelyet gazdái kifejezetten az ő kedvéért termelnek, hogy vegyszermentesen tudják tálalni az ínyencséget. Előfordult, hogy a frissen leszedett borsót látva Rumba azt követelte, hogy: „Add ide a borsót!”.
Ez persze nem nagy kunszt – mondja a gazdi –, de ha hozzátesszük, hogy tőlünk a mondatot ebben a formában sosem hallotta, így leutánozni sem tudta, arra azért felkapjuk a fejünket. Önmagában a felszólítást hallhatta más mondatba foglalva, például „add ide a sót!” vagy „add ide a távirányítót!”, tehát tudta, mit jelent. És a borsó fogalmát is ismerte, hiszen a kedvence. De hogy a borsóhoz úgy juthat hozzá, ha engem felszólít arra, adjam oda, az már nem éppen hétköznapi intelligenciára utal
– mondta el Rumba gazdája.
A jákó papagájok extrém módon érzékenyek: nem túlzás azt állítani, hogy az ismert papagájfajok legérzékenyebbike, így tartásuk rendkívüli elkötelezettséget, türelmet és áldozatot kíván. Ezek a madarak hajlamosak az öncsonkításra, amennyiben a tartási körülmények nem megfelelőek – ilyen például az ingerszegény környezet is, amikor magára hagyják egy kalitkába zárva –, s kevés szomorúbb látvány van, mint az emberi felelőtlenség következtében önmaga által megsebzett papagáj. Sokak szerint, ha jákókról beszélünk, egygazdás állatokról beszélünk, de ez nem minden esetben igaz. Akadnak olyan egyedek, amelyek valóban csak egyetlen embert fogadnak el, más egyedek azonban – ha nem is könnyedén – adaptálhatóak a családba. A probléma az, hogy a kézzel nevelt fiókák esetében zsákbamacska, milyen lesz a későbbiekben a madár személyisége, így nem tudhatjuk, hogyan viselkedik majd az általa kiválasztott gazdán túl más családtagokkal. Gyerek mellé ezért inkább más papagájfaj ajánlott. Arról nem is beszélve, hogy test- és csőrméreténél fogva súlyos sérüléseket képes okozni, ha akar.
Végül tegyünk egy kis etológiai kitérőt, és nyomatékosan rögzítsük a tényt, amelyet sokan figyelmen kívül hagynak: a papagájok a domesztikált kutyával ellentétben vadállatok, így a velük való együttélésre és együttműködésre értelemszerűen más szabályok vonatkoznak, mint egy háziállattal történő interakcióra. Aki egy afrikai szürkepapagáj beszerzésén gondolkodik, az extrém érzékenységen és a „zsákbamacska-effektuson” túl azt is mérlegre kell tegye, hogy ezek a madarak optimális esetben 50-70 évig is elélnek. A tartásuk páratlan élmény, de olyan elkötelezettség és felelősség, ami csak azon keveseknek ajánlott, akik hosszútávon és stabilan képesek vállalni a tartással járó terheket.