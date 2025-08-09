„Szia Balázs, megyek a YouTube-ra!” – mire képes egy jákó papagáj?

Az afrikai szürkepapagáj, közismertebb nevén jákó papagáj európai elnevezése német eredetű. Amikor a derék übermenschek Közép-Afrikában gyarmatosítottak, felfigyeltek erre a rendkívül tanulékony, gyönyörű állatra, s ekképpen szóltak hozzá: „Ja, komm!” azaz „Igen, gyere!”. Így maradt hát rajtuk a jákó név. A velük kapcsolatos tanulmányok jórészt azonban még ma is csak idegen nyelven állnak rendelkezésre, kivételt képez Irene Pepperberg Alex és én címmel hazánkban is megjelent monográfiája, amely közel harminc év megfigyeléseit tárgyalja.

Jákó papagáj

A jákó papagáj diónyi agya

Pepperberg egy 2005-ös tanulmányában arról írt, hogy Alex, az akkor 28 éves afrikai szürkpapagáj spontán módon és helyesen használta a „nincs” címkét a számolási képességeit mérő teszt során, hogy leírja egy tálcán lévő numerikus mennyiség hiányát. Ez annyit tesz, hogy egy diónyi aggyal rendelkező afrikai szürkepapagáj megért egy nullához hasonló numerikus fogalmat – egy absztrakt fogalmat, a „semmit”, amelyet az emberek általában három-négy éves korukig nem képesek értelmezni. Történelmileg a „nulla” használata egy nullhalmaz megjelölésére nem mindig volt nyilvánvaló még az emberi kultúrákban sem – számos helyen a késő középkorban sem volt hivatalos kifejezés a nullára.

Peppereberg Alex-szel kapcsolatos kutatásairól Csányi Vilmos is megemlékezik A kutyák szőrös gyerekek című kötetében, ahol arról ír, hogy Alex igazi zsarnok volt, Irene nem hagyhatta magára 3-4 napnál tovább, mert a tollait tépkedve öncsonkításba kezdett. Aztán egy konferencián a kutató informálisan azt mesélte el, mit találtak ki kollégái arra az esetre, ha hosszabb időre kell elutaznia. A módszer a következő volt: amikor Irene elment, bevittek Alexnek egy papírlapot, amelyre annyi négyzet volt egymás után rajzolva, amennyi napig ő távol tervezett lenni. A legutolsó négyzetbe egy kerek, mosolygós arc került. A lapot minden reggel megmutatták a madárnak, és lassan, tagoltan elmondták, hogy Irene elment, de majd jön, ha a smile-hoz érnek. És minden reggel áthúztak egy üres négyzetet, jelezve, hogyan fogynak a napok a gazdi érkezéséig. Lényegében vizualizálták az időt, illetve annak múlását. Innentől kezdve Alex nem csinált több cirkuszt, amikor Irene távol volt. Csányi Vilmosék megkérdezték Pepperberg doktort, mivel magyarázza ezt, mire ő így válaszolt: „Hagyjanak békén! Majd egyszer megírom, ha merem.”