Nagy a baj: újabb járvány tört ki Kínában, már több ezren megfertőződtek

Július óta több mint 7 000 fertőzöttet regisztráltak Kuangtung tartományban. A járvány által legsúlyosabban érintett városban, Fosanban a chikungunya-lázas betegek szúnyoghálóval fedett kórházi ágyakon fekszenek. Csak akkor mehetnek haza, ha a tesztjük negatív, vagy letelt a kötelező hét napos megfigyelési időszak.

Már több mint 7000 embert fertőzött meg a chikungunya-láz vírusa. A járványhelyzet többek szerint a Covid időszakát idézi.

A szúnyogcsípéssel terjedő vírus magas lázat és heves ízületi fájdalmat okoz, ami akár évekig is eltarthat.

Mi az a chikungunya-láz, ami a mostani járványt okozza?

A chikungunya-láz ritka Kínában, de gyakori Délkelet-Ázsiában és Afrika több régiójában. A tünetek – láz, kiütés, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom – általában 3–7 nap után jelentkeznek. Bár a legtöbben egy héten belül felgyógyulnak, előfordul, hogy a fájdalom hónapokig vagy akár évekig is elhúzódik. Különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, az idősek és a krónikus betegséggel élők. A betegség csak nagyon ritkán halálos, de jelenleg nincs gyógymódja.

A vírust először 1952-ben azonosították Tanzániában, és azóta több mint 110 országban bukkant fel.

A WHO szerint a legjobb védekezés a szúnyogtenyészőhelyek felszámolása.

A járvány gyorsan terjed Kínában

A járvány Kínában nem csak Fosanra korlátozódik: Kuangtung tartomány több mint egy tucat városából és Hongkongból is jelentettek eseteket. Az elmúlt héten csaknem 3 000 új fertőzést regisztráltak. Egy korábban Fosanban járt 12 éves fiú lett Hongkong első fertőzöttje.

Fontos tudni, hogy a chikungunya-láz nem cseppfertőzéssel, hanem kizárólag szúnyogcsípéssel terjed. A kormány szerint a legtöbb érintett enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget. A pánik mégis nő, mert a vírus sok kínai számára ismeretlen.

Ez ijesztő. A hosszan tartó fájdalom a legriasztóbb”

– idézi a Weibo közösségi oldal egyik felhasználóját a BBC.

Az Egyesült Államok már óvatosságra intette a Kínába utazókat.

A chikungunya-láz Kínában nem szokott előfordulni, ezért a helyieknek szokatlan a vírus által okozott megbetegedés.

Az intézkedések a Covid érát idézik

A kínai hatóságok szigorú intézkedésekkel próbálják megfékezni a járványt. A lakosokat arra kérik, hogy számolják fel az állóvizeket otthonaik környékén, ezek ugyanis ideális szúnyogtenyészőhelyek. Aki ennek nem tesz eleget, akár 10 000 jüanos (közel 500 000 Ft-os) bírságot is kaphat.