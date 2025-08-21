Hírlevél

Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

Jézus Krisztus

Eltitkolt részletek derültek ki Jézus haláláról és feltámadásáról

Bár Nikodémosz evangéliuma az Egyház által nem elfogadott, úgynevezett újszövetségi apokrif iratok közé tartozik, mégis érdekes történeteket mesél Jézus kereszthaláláról, feltámadásáról és pokolraszállásáról. Jézus halála az egyik legismertebb bibliai esemény – de vajon adhat-e a szöveg új információkat róla?
Nikodémosz evangéliuma részletesen elmeséli Jézus utolsó óráit, a keresztre feszítés drámai pillanatait és Longinus százados szerepét. A hagyomány szerint Longinus a Szent Lándzsa segítségével átszúrta Jézus oldalát, amiből vér és víz fakadt, és ez csodás módon visszaadta a katona látását. A szöveg azt is megörökíti, hogy Jézus halála után bekövetkezett a pokolraszállás – az alvilágba való alászállás –, majd következett a feltámadás, amely a keresztény hit alapköve – írja a Daily Star.

Jézus halála a kereszten.
Jézus halála a kereszten
Fotó: Bridgeman Images via AFP

Jézus halála: miért maradt ki a Bibliából ez a rész?

Az apokrif evangélium több okból sem került be az Újszövetség kánonjába. 

Ismeretlen szerzője miatt már a korai egyház is óvatos volt vele, és Poncius Pilátus szerepeltetése, valamint bizonyos történeti pontatlanságai miatt sok teológus megkérdőjelezte a hitelességét.

A hagyomány azonban megőrizte Longinus alakját, és a Szent Lándzsa legendája a mai napig él. A lándzsát, amely átszúrta Jézus oldalát, Európa-szerte több helyen ereklyeként tisztelik. A Vatikán Szent Péter-bazilikájában ma is látható Bernini monumentális szobra, amely Longinust ábrázolja, amint felismeri:

Jézus „valóban Isten Fia” volt.

Az apokrif szöveg talán legérdekesebb része: Jézus pokolraszállása

Nikodémosz evangéliuma részletesebben bemutatja a Biblia egyik legtitokzatosabb eseményét, Jézus pokolraszállását, amely az Újszövetségben csak röviden kerül említésre.

Eszerint éjfélkor vakító fényesség töltötte be az alvilágot, ahol Hádész és a Sátán kétségbeesetten tanakodott, mit tegyenek Jézus érkezésével. A Sátán elfogatást sürgetett, de Hádész attól tartott, hogy Jézus minden halottat feltámaszt. Amikor a pokol kapuit bezárták, Jézus szavára azok ledőltek, ő pedig megkötözte és átadta a Sátánt az angyaloknak, mondván:

Tartsátok fogva második eljövetelemig.”

A történet szerint Jézus ekkor feltámasztotta az ószövetségi igazakat, köztük Ádámot, Évát, a pátriárkákat és prófétákat, majd felvitte őket a Paradicsomba. Ott találkoztak Hénokhallal, Illéssel és a jobb latorral, akinek Jézus még a kereszten ígérte meg az üdvösséget. A megváltott lelkek mindnyájan magasztalták az Urat – írja egy korábbi cikkében a Magyar Nemzet.

 

 

