Eltitkolt részletek derültek ki Jézus haláláról és feltámadásáról

Nikodémosz evangéliuma részletesen elmeséli Jézus utolsó óráit, a keresztre feszítés drámai pillanatait és Longinus százados szerepét. A hagyomány szerint Longinus a Szent Lándzsa segítségével átszúrta Jézus oldalát, amiből vér és víz fakadt, és ez csodás módon visszaadta a katona látását. A szöveg azt is megörökíti, hogy Jézus halála után bekövetkezett a pokolraszállás – az alvilágba való alászállás –, majd következett a feltámadás, amely a keresztény hit alapköve – írja a Daily Star.

Jézus halála a kereszten

Fotó: Bridgeman Images via AFP

Jézus halála: miért maradt ki a Bibliából ez a rész?

Az apokrif evangélium több okból sem került be az Újszövetség kánonjába.

Ismeretlen szerzője miatt már a korai egyház is óvatos volt vele, és Poncius Pilátus szerepeltetése, valamint bizonyos történeti pontatlanságai miatt sok teológus megkérdőjelezte a hitelességét.

A hagyomány azonban megőrizte Longinus alakját, és a Szent Lándzsa legendája a mai napig él. A lándzsát, amely átszúrta Jézus oldalát, Európa-szerte több helyen ereklyeként tisztelik. A Vatikán Szent Péter-bazilikájában ma is látható Bernini monumentális szobra, amely Longinust ábrázolja, amint felismeri:

Jézus „valóban Isten Fia” volt.

Az apokrif szöveg talán legérdekesebb része: Jézus pokolraszállása

Nikodémosz evangéliuma részletesebben bemutatja a Biblia egyik legtitokzatosabb eseményét, Jézus pokolraszállását, amely az Újszövetségben csak röviden kerül említésre.

Eszerint éjfélkor vakító fényesség töltötte be az alvilágot, ahol Hádész és a Sátán kétségbeesetten tanakodott, mit tegyenek Jézus érkezésével. A Sátán elfogatást sürgetett, de Hádész attól tartott, hogy Jézus minden halottat feltámaszt. Amikor a pokol kapuit bezárták, Jézus szavára azok ledőltek, ő pedig megkötözte és átadta a Sátánt az angyaloknak, mondván:

Tartsátok fogva második eljövetelemig.”

A történet szerint Jézus ekkor feltámasztotta az ószövetségi igazakat, köztük Ádámot, Évát, a pátriárkákat és prófétákat, majd felvitte őket a Paradicsomba. Ott találkoztak Hénokhallal, Illéssel és a jobb latorral, akinek Jézus még a kereszten ígérte meg az üdvösséget. A megváltott lelkek mindnyájan magasztalták az Urat – írja egy korábbi cikkében a Magyar Nemzet.