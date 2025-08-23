Ez a testgyakorlat a leghasznosabb a jobb alvás eléréséhez

Ugyanakkor a kép árnyaltabb. Bár a kutatók az erősítő edzés előnyeit emelték ki, a jóga – mint tudatos mozgás és légzésalapú gyakorlat – más úton segíti az alvást, olvasható a ScienceAlert folyóiratban. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogyan csökkenti a jóga a stresszt, hogyan finomhangolja az idegrendszert, és miként támogatja az elalvást és az éjszakai ébredések ritkulását.

A lefekvés előtti jóga segíti az alvást

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A jóga alvásbarát mechanizmusai

Először is, a jóga az autonóm idegrendszer egyensúlyát célozza.

A lassú, ritmikus légzés és a finom, tudatos pózok aktiválják a paraszimpatikus (nyugtató) ágat, ami csökkenti a szívritmust, mérsékli a kortizolszintet és elősegíti az alvás fiziológiai feltételeit. Így nemcsak az elalvási idő rövidülhet, hanem az alvás minősége is javulhat.

Másodszor, a jóga mentális fókuszt és érzelemszabályozást épít.

A figyelemelterelő rumináció helyett a jelenre irányítja a tudatot, ezért a fejben zakatoló gondolatok elcsendesednek. Ráadásul a légzőgyakorlatok – például a hosszú kilégzésre épülő ritmus – növelhetik a szív–légzés szinkronitását és a vagus tónust, ami szintén kedvez az alvás mélységének.

Esti jógarutin, lépésről lépésre

Kezdjük 20–30 perces, kíméletes sorozattal, különösen, ha késő este gyakorolunk. Válasszunk földön végrehajtandó, nyújtó pózokat: macska–tehén póz a gerinc mobilizálására, előrehajlás a combhajlítók lazítására, gyermekpóz és háromrészes légzés a mellkas megnyitására, majd lábtámasz a falon (Viparita Karani) a keringés és az idegrendszer megnyugtatására. Ezek együtt csökkentik az izomtónust és megágyaznak a pihentető alvás számára.

Ezt követően illesszük be a légző- és figyelemgyakorlatokat.

Például 4–6-os ritmusú belégzés–kilégzés, vagy 4–7–8-as minta, finoman, erőlködés nélkül. Végül feküdjünk le egy 10 perces vezetett relaxációra vagy rövid jóga nidrára. A gyakorlat alatt kerüljük a kézállást, az intenzív hátrahajlítást és bármely pörgető elemet, mert ezek felébreszthetik az idegrendszert.

Jóga és más testgyakorlatok okos kombinációja

A friss eredmények alapján az ellenállásos testgyakorlat kiemelten hat az alvás mutatóira. Mégis, a jóga különleges értéke abban rejlik, hogy közvetlenül kezeli az elalvást nehezítő stresszt és szorongást. Így a két megközelítés nem ellentéte egymásnak, hanem kiegészítik egymást: az egyik a fiziológiai adaptációkon, a másik a neuropszichés nyugalmon keresztül segít.