A kalandozások korának vége, a magyar államiság kezdete

A kalandozások kezdetben rendkívül sikeresek voltak. A magyar lovasok bejárták Itáliát, a Német-római Birodalmat, sőt még a távoli francia és spanyol területekre is eljutottak. A nyugati uralkodók gyakran inkább adót fizettek, hogy elkerüljék a magyar támadásokat. Azonban az idő múlásával a nyugati seregek kezdtek alkalmazkodni a magyarok harcmodorához, ráadásul a széthúzó német fejedelemségek élére 936-ban I. Ottó személyében erőskezű uralkodó került, aki elhatározta, hogy véget vet a magyar betöréseknek.

Kalandozások kora, az augsburgi csata Hektor Mülich (1415–1490) illusztrációján, Sigmund Meisterlin Nürnberg város történetét leíró, 1457-ben készült munkájában

Fotó: Staatsbibliothek Augsburg

A végzetes döntés, amely lezárta a kalandozásokat

955-ben a magyarok újabb nagy hadjáratot indítottak nyugat felé. Ennek közvetlen előzménye, hogy két lázadó bajor főúr, Herold salzburgi érsek és Arnulf regensburgi gróf segítséget kért a magyaroktól I. Ottó német király ellen.

A magyarok kapva kaptak az alkalmon, és egy jelentős sereget indítottak útnak Bulcsú harka és Lél (Lehel) vezér irányításával.

A hadjárat azonban rosszul kezdődött. Mire a magyar sereg megérkezett, a lázadást I. Ottó már leverte, így a magyarok támogatók nélkül maradtak ellenséges területen. Ennek ellenére nem fordultak vissza, hanem Augsburg ostromába kezdtek, amely stratégiai fontosságú város volt a Lech folyó mellett. Az ostrom elhúzódott, ez pedig időt adott I. Ottónak, hogy összegyűjtse seregeit. A német király felismerte, hogy ez kiváló alkalom lehet a magyar fenyegetés végleges felszámolására, ezért minden erejét mozgósította.

A Lech-mezei ütközet

A döntő összecsapásra 955. augusztus 10-én került sor a Lech-mezőn, Augsburg közelében. A magyarok a szokásos taktikájukat kívánták alkalmazni: színlelt megfutamodással próbálták megbontani az ellenfél sorait, hogy aztán visszafordulva támadják meg a szétzilált hadrendet. Ottó azonban felkészült erre. Seregét nyolc légiónyi harcosra osztotta, a középpontban a legjobb frank harcosokkal, ő maga pedig a tartalékban helyezkedett el a cseh és sváb csapatokkal.

A csata kezdetén a magyarok váratlanul átkeltek a Lech folyón, és hátba támadták a német sereget. Sikerült is meglepniük és megfutamítaniuk a sváb és cseh csapatokat. Ottó azonban nem vesztette el a fejét, személyesen állt az ellentámadás élére. A német nehézlovasság zárt alakzatban, lándzsákkal felszerelkezve indult rohamra a könnyűlovas magyarok ellen.

A magyarok íjaikkal próbáltak védekezni, de a németek páncélzatán nyilaik kevésbé voltak hatásosak. Ráadásul az időjárás is a németek kezére játszott: a hirtelen támadt esőben az íjak húrjai megereszkedtek, használhatatlanná váltak. A csata végül a magyar sereg teljes vereségével zárult, Bulcsú és Lél vezért elfogták és kivégezték.