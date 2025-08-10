A kalandozások korának vége, a magyar államiság kezdete

A kalandozások kezdetben rendkívül sikeresek voltak. A magyar lovasok bejárták Itáliát, a Német-római Birodalmat, sőt még a távoli francia és spanyol területekre is eljutottak. A nyugati uralkodók gyakran inkább adót fizettek, hogy elkerüljék a magyar támadásokat. Azonban az idő múlásával a nyugati seregek kezdtek alkalmazkodni a magyarok harcmodorához, ráadásul a széthúzó német fejedelemségek élére 936-ban I. Ottó személyében erőskezű uralkodó került, aki elhatározta, hogy véget vet a magyar betöréseknek.
955-ben a magyarok újabb nagy hadjáratot indítottak nyugat felé. Ennek közvetlen előzménye, hogy két lázadó bajor főúr, Herold salzburgi érsek és Arnulf regensburgi gróf segítséget kért a magyaroktól I. Ottó német király ellen.
A magyarok kapva kaptak az alkalmon, és egy jelentős sereget indítottak útnak Bulcsú harka és Lél (Lehel) vezér irányításával.
A hadjárat azonban rosszul kezdődött. Mire a magyar sereg megérkezett, a lázadást I. Ottó már leverte, így a magyarok támogatók nélkül maradtak ellenséges területen. Ennek ellenére nem fordultak vissza, hanem Augsburg ostromába kezdtek, amely stratégiai fontosságú város volt a Lech folyó mellett. Az ostrom elhúzódott, ez pedig időt adott I. Ottónak, hogy összegyűjtse seregeit. A német király felismerte, hogy ez kiváló alkalom lehet a magyar fenyegetés végleges felszámolására, ezért minden erejét mozgósította.
A döntő összecsapásra 955. augusztus 10-én került sor a Lech-mezőn, Augsburg közelében. A magyarok a szokásos taktikájukat kívánták alkalmazni: színlelt megfutamodással próbálták megbontani az ellenfél sorait, hogy aztán visszafordulva támadják meg a szétzilált hadrendet. Ottó azonban felkészült erre. Seregét nyolc légiónyi harcosra osztotta, a középpontban a legjobb frank harcosokkal, ő maga pedig a tartalékban helyezkedett el a cseh és sváb csapatokkal.
A csata kezdetén a magyarok váratlanul átkeltek a Lech folyón, és hátba támadták a német sereget. Sikerült is meglepniük és megfutamítaniuk a sváb és cseh csapatokat. Ottó azonban nem vesztette el a fejét, személyesen állt az ellentámadás élére. A német nehézlovasság zárt alakzatban, lándzsákkal felszerelkezve indult rohamra a könnyűlovas magyarok ellen.
A magyarok íjaikkal próbáltak védekezni, de a németek páncélzatán nyilaik kevésbé voltak hatásosak. Ráadásul az időjárás is a németek kezére játszott: a hirtelen támadt esőben az íjak húrjai megereszkedtek, használhatatlanná váltak. A csata végül a magyar sereg teljes vereségével zárult, Bulcsú és Lél vezért elfogták és kivégezték.
Az augsburgi – vagy a külföldi irodalomban – lech-mezei vereség fordulópontot jelentett a magyar történelemben. A kalandozások kora lényegében véget ért, a magyarok többé nem jelentettek fenyegetést Nyugat-Európára. Ez a vereség világossá tette a magyar vezetők számára, hogy a korábbi életmód és harcmodor nem tartható fenn tovább Európában.
Géza fejedelem, majd fia, István király ennek felismerésével kezdte meg azt a politikát, amely a kereszténység felvételéhez és a nyugati típusú államszervezet kiépítéséhez vezetett.
A magyarok számára a vereség súlyos presztízsveszteséget jelentett, de hosszú távon talán előnyös is volt, hiszen rákényszerítette őket a letelepedett életmódra és a földművelés fejlesztésére. A magyar társadalom fokozatosan átalakult, és az egykori lovasnomád nép beilleszkedett az európai népek közé. Így paradox módon az augsburgi vereség nemcsak a kalandozások végét, hanem a magyar államiság kezdetét is jelentette.
I. Ottó számára az augsburgi győzelem hatalmas sikert jelentett. Tekintélye megnőtt, és 962-ben császárrá koronázták, megalapítva a Német-római Birodalmat.
A csata után megerősítette a birodalom keleti határait, és megalapozta a későbbi német keleti terjeszkedés alapjait. Európa térképe átrajzolódott, a kontinens nyugati fele megszabadult a magyar betörések fenyegetésétől.
Az augsburgi csata emléke mélyen beivódott a magyar történelmi tudatba. A krónikák megőrizték a vezérek, Bulcsú és Lél (Lehel) történetét, akikhez legendák is fűződnek. Az egyik legismertebb szerint Lélt kivégzése előtt megkérdezték, van-e utolsó kívánsága, mire ő azt kérte, hogy még egyszer megfújhassa kürtjét. Amikor megkapta a kürtöt, azzal olyan erővel sújtotta fejbe Ottó császárt (valójában Konrád herceget), hogy az belehalt sérülésébe.
A magyarok 955-ös veresége azonban nemcsak legendákat, hanem valós történelmi tanulságokat is hagyott hátra.
Megmutatta, hogy a nomád harcmodor és életforma önmagában nem elég a fennmaradáshoz Európa közepén. Ez a felismerés vezetett ahhoz a tudatos politikai döntéshez, hogy a magyarságnak alkalmazkodnia kell környezetéhez, át kell vennie bizonyos európai intézményeket és szokásokat.
A Lech-mezei vereség így közvetett módon elősegítette a magyar állam megszületését és a keresztény királyság létrejöttét.