Megszólalt a kardiológus Hulk Hogan halála kapcsán

A szív- és érrendszeri betegségek kockázata nem egyetlen tényezőn múlik. Inkább egy mozaik, amelynek darabjai – táplálkozás, testgyakorlás, alvás, stresszkezelés, szokások és orvosi szűrések – együtt rajzolják ki a hosszú egészséges élet esélyét. A jó hír: mindegyiken lehet javítani, mondja a kardiológus.

Hulk Hogan váratlan halála miatt figyelmeztet a kardiológus az életmódváltás fontosságára

Fotó: JEROD HARRIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kardiológus: a mindennapi mozgás felér a gyógyszerrel

A kardiológusok következetesen hangsúlyozzák: a rendszeres testgyakorlás az egyik legerősebb „gyógyszer”, mellékhatások nélkül. Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású aerob mozgás – például tempós gyaloglás, kerékpározás vagy úszás – jelentősen csökkenti a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Emellett heti 2 nap erősítő edzés segít megőrizni az izomtömeget, javítja az anyagcserét és tehermentesíti az ízületeket.

Ugyanakkor nem csak az edzések számítanak. A hosszú ülés önálló kockázati tényező, ezért érdemes óránként felállni, nyújtani, és minél több „mikromozgást” beépíteni a napba.

Emellett a lépéscélok motiválóak lehetnek: már 6–8 ezer lépés/nap tartósan jobb kimenetelhez kötődik, és nem szükséges tökéletesnek lenni. Kezdje ott, ahol ma tart, és fokozatosan emelje a terhelést – a következetesség számít.

Tányéron az egészség

A hosszú egészséges élet egyik alappillére a mértékletes, teljes értékű, növényi alapú táplálkozás. A mediterrán mintázat – sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes, teljes kiőrlésű gabona, olívaolaj, olajos mag, mérsékelt hal- és tejtermékfogyasztás – erős bizonyítékokkal csökkenti a kardiometabolikus kockázatot. Emellett a rostban gazdag ételek javítják a vércukor- és vérzsírprofilt, miközben telítenek.

Kevesebb egészségtelen ételt kell fogyasztani

Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott élelmiszereket, a hozzáadott cukrot és a túlzott sóbevitelt.

A sovány fehérjék, a jó zsírok (például omega-3), valamint a színes, változatos növényi források együtt szolgálják a szív védelmét. Ha a testsúly kérdés, a lassú, fenntartható fogyás (heti 0,25–0,5 kg) és a derékkörfogat csökkentése már önmagában is nagy szívvédő lépés.