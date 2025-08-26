Hírlevél

kardiológus

Megszólalt a kardiológus Hulk Hogan halála kapcsán

A hirtelen veszteségek – mint amilyen Hulk Hogan halála is – emlékeztetnek arra, milyen törékeny az egészségünk. Egy kardiológus szemszögéből ezek a pillanatok nem csupán gyászt, hanem cselekvésre hívó jelzést is jelentenek: a krónikus betegségek – így a szív- és érrendszeri betegségek – nagy része megelőzhető vagy késleltethető tudatos életmóddal.
kardiológus, stroke, szív- és érrendszeri betegségek, Hulk Hogan

A szív- és érrendszeri betegségek kockázata nem egyetlen tényezőn múlik. Inkább egy mozaik, amelynek darabjai – táplálkozás, testgyakorlás, alvás, stresszkezelés, szokások és orvosi szűrések – együtt rajzolják ki a hosszú egészséges élet esélyét. A jó hír: mindegyiken lehet javítani, mondja a kardiológus

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 04: Hulk Hogan attends WWE 20th Anniversary Celebration Marking Premiere of WWE Friday Night SmackDown on FOX at Staples Center on October 04, 2019 in Los Angeles, California.
Hulk Hogan váratlan halála miatt figyelmeztet a kardiológus az életmódváltás fontosságára
Fotó: JEROD HARRIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kardiológus: a mindennapi mozgás felér a gyógyszerrel

A kardiológusok következetesen hangsúlyozzák: a rendszeres testgyakorlás az egyik legerősebb „gyógyszer”, mellékhatások nélkül. Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású aerob mozgás – például tempós gyaloglás, kerékpározás vagy úszás – jelentősen csökkenti a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Emellett heti 2 nap erősítő edzés segít megőrizni az izomtömeget, javítja az anyagcserét és tehermentesíti az ízületeket.

Ugyanakkor nem csak az edzések számítanak. A hosszú ülés önálló kockázati tényező, ezért érdemes óránként felállni, nyújtani, és minél több „mikromozgást” beépíteni a napba. 

Emellett a lépéscélok motiválóak lehetnek: már 6–8 ezer lépés/nap tartósan jobb kimenetelhez kötődik, és nem szükséges tökéletesnek lenni. Kezdje ott, ahol ma tart, és fokozatosan emelje a terhelést – a következetesség számít.

Tányéron az egészség

A hosszú egészséges élet egyik alappillére a mértékletes, teljes értékű, növényi alapú táplálkozás. A mediterrán mintázat – sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes, teljes kiőrlésű gabona, olívaolaj, olajos mag, mérsékelt hal- és tejtermékfogyasztás – erős bizonyítékokkal csökkenti a kardiometabolikus kockázatot. Emellett a rostban gazdag ételek javítják a vércukor- és vérzsírprofilt, miközben telítenek. 

ILLUSTRATION - 18 March 2025, Bremen: ILLUSTRATION - A man bites into a burger.
Kevesebb egészségtelen ételt kell fogyasztani
Fotó: SINA SCHULDT / DPA

Érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott élelmiszereket, a hozzáadott cukrot és a túlzott sóbevitelt. 

A sovány fehérjék, a jó zsírok (például omega-3), valamint a színes, változatos növényi források együtt szolgálják a szív védelmét. Ha a testsúly kérdés, a lassú, fenntartható fogyás (heti 0,25–0,5 kg) és a derékkörfogat csökkentése már önmagában is nagy szívvédő lépés.

Alvás, stressz és kapcsolatok

Sokan alábecsülik az alvás szerepét, pedig a 7–9 óra pihentető éjszakai alvás a kardiovaszkuláris egészség fontos determinánsa. 

A rendszertelen alvás, a tartós kialvatlanság és az alvási apnoe mind emelik a vérnyomást, rontják a vércukorszabályozást és fokozzák a ritmuszavarok kockázatát. Ezért érdemes alváshigiénét kialakítani: következetes lefekvés, hűvös, sötét szoba, esti képernyőfény minimalizálása.

Ezzel párhuzamosan a krónikus stressz éppúgy terheli a szívet, mint a rossz étrend. A relaxációs technikák – légzésgyakorlatok, meditáció, jóga –, a természetben töltött idő és a rendszeres testgyakorlás hatékony stresszcsökkentők. Ugyanakkor a társas kapcsolatok is védőfaktort jelentenek: az erős közösségi háló, a családi és baráti támasz mérhetően javítja a túlélést és az életminőséget.

Szokások, számok és szűrések

A kardiológus véleménye világos: a dohányzásról való leszokás az egyik legnagyobb egészségnyereség, bármely életkorban. Emellett az alkoholt is érdemes mértékkel kezelni, és kerülni a „binge” fogyasztást. A vérnyomás, a koleszterin és a vércukor rendszeres ellenőrzése – az úgynevezett „tudd a számaidat” megközelítés – segít időben beavatkozni, mielőtt probléma lenne. Célértékekről a háziorvossal vagy kardiológussal érdemes egyeztetni. 

Blood pressure measurement.
Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Ráadásul bizonyos életkor és kockázat esetén a gyógyszeres megelőzés is indokolt lehet. A vérnyomáscsökkentők, a statinok vagy a diabéteszellenes szerek – megfelelően beállítva – drámaian csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát. 

A legjobb eredményt az életmód és a célzott terápia kombinációja hozza, rendszeres kontrollal, reális célokkal és következetes utánkövetéssel. 

Mikor kell azonnal orvos?

Noha a megelőzés a fő irány, fontos felismerni a vészjelek jelentőségét. Hirtelen fellépő, szorító mellkasi fájdalom, terhelésre fokozódó légszomj, szokatlan izzadás, állkapocsba vagy karba sugárzó fájdalom azonnali ellátást igényel. Ugyanez igaz a tartós szívdobogásérzésre, az ájulásra, a féloldali gyengeségre vagy beszédzavarra – ezek stroke-gyanús tünetek.

Eközben a krónikus, „enyhébb” panaszokat sem szabad elbagatellizálni. 

A fokozatosan romló terhelhetőség, a bokaödéma, a reggeli szédülés, a horkolással és nappali álmossággal járó alvászavar mind kivizsgálást érdemel. A cél nem a riogatás, hanem a felkészültség: minél hamarabb lépünk, annál jobb a kimenetel. A hosszú egészséges élet nem a véletlenen múlik, hanem a következetes, okos döntések sorozatán. 

Törődjünk magunkkal

A Hulk Hogan kapcsán érkező felkavaró hírek egyszerre emlékeztetnek és motiválnak: törődünk a hősökkel, de törődnünk kell magunkkal is. A kardiológus üzenete világos: a rendszeres testgyakorlás, a szívbarát étrend, a pihentető alvás, a stresszkezelés, a káros szokások elhagyása és a tudatos szűrés együtt jelentik a legerősebb védelmi vonalat. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni, elég ma egy kicsivel jobban csinálni, mint tegnap.

Végső soron az egészség nem projekt, hanem életmód. 

Ha apró, de tartós lépésekben haladunk, ha mérjük a haladást, és ha kérünk segítséget, amikor kell, akkor a hosszú egészséges élet nem elérhetetlen cél, hanem valószínű kimenetel.

 Ez a legfontosabb győzelem, amelyért érdemes nap mint nap „ringbe szállni”.

 

